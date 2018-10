Kehl lüftet Vertragsdetails über BVB-Juwel Sancho

0:0 in Freiburg: Herrlich weiter unter Druck

Bayer Leverkusen hat den nächsten Dämpfer kassiert und die Not seines Trainers Heiko Herrlich noch einmal vergrößert. Die Werkself kam beim SC Freiburg nur zu einem 0:0 – das die Diskussionen über den Leverkusener Coach weiter anheizen wird. Zwar hatten die Gäste ihren Gegner am Sonntag weitestgehend im Griff, für einen Verein mit großem Potenzial und hohen Ambitionen sind sieben Punkte zu diesem Zeitpunkt aber viel zu wenig. Luca Waldschmidt (90.) hatte aufseiten der Gastgeber mit einem Pfostenschuss Pech.

"Wir kommen nicht recht vom Fleck. Wir müssen alle zusammenhalten und müssen uns Schritt für Schritt aus der Situation rauskämpfen. Positiv war, dass hinten die Null stand", sagte Bayer-Abwehrchef Sven Bender unmittelbar nach dem Abpfiff bei Eurosport und Nationalspieler Kevin Volland äußerte: "Wir wollten in erster Linie zu null spielen. Wir haben auch über weite Strecken das Spiel bestimmt und sind nach dem schlechten Saisonstar auf dem aufsteigenden Ast."

Nominierung: Löw erreichte Uth im Baumarkt

An einem ungewöhnlichen Art erfuhr Schalkes Mark Uth von seiner Nominierung durch Bundestrainer Joachim Löw. Der Angreifer, der in dieser Saison noch nicht getroffen hat, sei von Löws Anruf total überrascht worden. "Ich habe mich natürlich sehr gefreut und konnte es gar nicht so richtig glauben", sagte der frühere Hoffenheimer, den der Bundestrainer im Baumarkt erreicht hatte. "Ich wollte Holz für meinen Kamin kaufen. Aber das habe ich dann gelassen. Ich bin dann schnell zum Auto gelaufen und habe meine Familie angerufen", sagte der Stürmer.

Uth fiebert seinem Einstand bei der Nationalmannschaft entgegen. "Die Nominierung ist das Größte für mich, ein Traum geht in Erfüllung", sagt der S04-Stürmer. Der 27 Jährige war am Freitag erstmals von Bundestrainer Joachim Löw für die anstehenden Länderspiele in der Nations League in den Niederlanden am 13. Oktober (20.45 Uhr/ZDF) und drei Tage später in Frankreich (20.45 Uhr/ARD) nominiert worden.

Alaba fällt einige Tage aus

Bayern München muss entgegen erster Befürchtungen nur für kurze Zeit auf Verteidiger David Alaba verzichten. Der österreichische Nationalspieler hat sich bei der 0:3-Pleite gegen Gladbach nur einen „kleinen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen“, wie der Titelverteidiger nach eingehender Untersuchung durch FCB-Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt mitteilte. Alaba war am Sonnabend wegen seiner Blessur in der 55. Minute ausgewechselt worden. Trainer Niko Kovac hatte kurz nach dem Spiel erklärt, dass er mit einer längeren Pause rechne.

Kehl: Sancho ohne Ausstiegsklausel

Jadon Sancho weckt mit seinen bisherigen Leistungen Begehrlichkeiten

Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

Dortmund hat im neuen bis 2022 datierten Vertrag mit Supertalent Jadon Sancho (18) keine Ausstiegsklausel verankert. Das bestätigte Sebastian Kehl, seit dieser Saison der Leiter des Lizenzspielerbereichs bei den Schwarz-Gelben, bei Sky. „Natürlich versuchen wir, die Spieler so weit möglich hier zu binden. Aber wir sind auch nicht so naiv, das Interesse anderer Klubs nicht wahrzunehmen. Die Jungs machen im Moment einen Riesenjob. Es wird also auch natürlich immer wieder Anfragen geben“, sagte Kehl.

Sancho hat in dieser Saison zehn Pflichtspiele für Dortmund absolviert und war dabei an zehn Treffern beteiligt. Der Offensivspieler wurde für die anstehende Länderspielpause erstmals auch für die englische A-Nationalmannschaft berufen.

ManUnited macht 0:2 wett – Rückendeckung für „Mou“

Manchester United hat seinem in der Kritik stehenden Teammanager Jose Mourinho mit einer starken Moral vorerst etwas Luft verschafft. Im Heimspiel gegen Newcastle United gewannen die Red Devils nach 0:2-Rückstand mit 3:2 (0:2) und feierten den ersten Erfolg nach zuvor vier Pflichtspielen ohne Sieg. In der Tabelle kletterte Manchester auf den achten Platz.

Mourinho gab zu, dass er vonseiten eines ManUnited-Vorstandsmitglied, der nicht namentlich genannt wurde, vor Spielbeginn eine SMS erhalten habe. In der wurde ihm unabhängig vom Resultat gegen Newcastle das Vertrauen ausgesprochen.

Wenn er diese SMS mit dem Hinweis, nicht den Zeitungen Glauben zu schenken, nicht erhalten hätte, „wäre ich wahrscheinlich auch überzeugt gewesen“, dass er entlassen werde. Vor dem Spiel hatte es Medienberichte gegeben, wonach die Trennung vom Portugiesen beschlossene Sache gewesen sei. Juan Mata (70.) mit einem direkt verwandelten Freistoß, Anthony Martial (76.) und Alexis Sanchez (90.) sicherten United noch den Sieg.

0:1 bei Alaves: Real in der Krise

Champions-League-Sieger Real Madrid hat sich für die 0:1-Pleite in der Königsklasse unter der Woche bei ZSKA Moskau nicht rehabilitieren können und steckt in der Krise. Am Sonnabend unterlagen die Königlichen bei Deportivo Alaves mit 0:1 (0:0). Real blieb damit erstmals seit 1985 in vier Pflichtspielen nacheinander ohne Sieg und ohne Tor.

Ein Punkt hätte genügt, um den FC Barcelona zumindest vorübergehend an der Spitze abzulösen. Manu Garcia (90.+5) traf zum Tor des Tages. Real-Coach Julen Lopetegui wurde gefragt, ob er um seinen Trainerjob bange. „Diese Frage interessiert Sie, aber für mich ist das kein Thema“, betonte der ehemalige spanische Nationalcoach. Real-Kapitän Sergio Ramos machte deutlich, dass er nichts von einem Trainerwechsel halte: „Das wäre verrückt!“

Der 2014er-Weltmeister Toni Kroos stand trotz seines schweren Fehlers in Moskau wieder in der Start-Elf von Real. Den Madrilenen war im Baskenland die Verunsicherung anzumerken, im Offensivspiel lief lange Zeit nicht viel zusammen. In der 59. Minute verhinderte Real-Torwart Thibault Courtois mit einer Glanzparade das 0:1 nach einem Schuss von Ruben Duarte.

10.000 Euro Geldstrafe für Mainz

Mainz 05 muss wegen Fehlverhaltens seiner Fans eine Geldstrafe von 10.000 Euro zahlen. Diese Entscheidung traf das DFB-Sportgericht. Vor Beginn des Bundesligaspiels beim 1. FC Nürnberg am 1. September hatten Mainzer Anhänger mehrere pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Das Urteil ist rechtskräftig.

( sid/HA )

