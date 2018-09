Bundesliga-Profi Korb foult Amateurspieler krankenhausreif

DFB-Team klarer Quotensieger

Die Nullnummer der deutschen Nationalmannschaft zum Auftakt der Nations League gegen Weltmeister Frankreich hat dem ZDF eine gute Quote beschert. 11,05 Millionen Zuschauer sahen beim Neustart der DFB-Auswahl nach dem WM-Desaster zu, das entsprach einem Marktanteil von 39,2 Prozent.

Zum Vergleich: Das letzte Länderspiel vor der WM in Russland gegen Saudi-Arabien (2:1) im Juni, das die ARD übertragen hatte, wollten zu einem etwas früheren Anstoßzeitpunkt 8,22 Millionen Fans sehen (32,3 Prozent Marktanteil). Beim Turnier war der Zuspruch traditionell höher: Ob gegen Mexiko (0:1), Schweden (2:1) oder beim Aus gegen Südkorea (0:2) – stets schalteten mehr als 25 Millionen Menschen ein. Der Marktanteil lag immer über 75 Prozent.

Korb foult Amateur krankenhausreif

Hannover-Profi Julian Korb ging in einem Testspiel übermotiviert zu Werke

Bundesliga-Profi foult Amateur – diese Geschichte sorgt aktuell im hannoverschen Fußball für Gesprächsstoff. Verteidiger Julian Korb von Hannover 96 hat sich dafür entschuldigt, dass er den Oberliga-Spieler Torben Deppe vom Lokalrivalen HSC während eines Testspiels am Mittwochabend so rüde gefoult hatte, dass dieser mit Verdacht auf Knöchelbruch in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Teilentwarnung kam am Tag danach: Der 31 Jahre alte Oberliga-Spieler erlitt bei der Aktion einen Außenbandriss und muss „nur“ zwei Monate pausieren.

„Es tut mir wahnsinnig leid, dass er so eine Verletzung davongetragen hat. Ich wünsche ihm eine gute und schnelle Genesung“, sagte Korb der „Bild“-Zeitung (Freitag). Der 96-Profi hatte zuvor persönlich bei seinem Gegenspieler angerufen. 96 gewann das Spiel mit 4:0.

Max-Meyer-Club fordert von Zweitligaspielerinnen Beitrag

Bei den Zweitliga-Fußballerinnen des englischen Clubs Crystal Palace hat eine Beitragsforderung großen Unmut ausgelöst. Einige Spielerinnen sollen entweder 250 Pfund (rund 280 Euro) an Sponsorengeldern beschaffen oder die Summe selber zahlen, ansonsten droht ihnen der Vereinsausschluss. Der feste Stamm des Frauenteams muss den Beitrag laut Vereinsangaben zwar nicht bezahlen, wurde jedoch zur Sponsorensuche ermutigt, um das Profil des Clubs zu verbessern und Verbindungen mit der Wirtschaft zu knüpfen.

"Manche Spielerinnen, besonders die jüngeren, machen sich wirklich Sorgen, das Geld nicht zusammenzubekommen", sagte eine Sprecherin des Frauenteams der Zeitung "The Guardian". Von der Vereinsführung hätten die Frauen einen vorgefertigten Brief bekommen, den sie an mögliche Sponsoren weiterleiten sollen. "Das ist alles sehr herablassend", sagte die Sprecherin und ergänzte: "Wir wissen natürlich, dass die Männermannschaft noch mal etwas ganz anderes ist, aber einige von uns haben diese Strukturen und die Botschaft, die dadurch vermittelt wird, einfach satt."

Bei den Männern wird hingegen investiert. Der Ex-Schalker Max Meyer soll wöchentlich rund 190.000 Euro verdienen, der ivorische Nationalspieler Wilfried Zaha bekommt nach Angaben des "Guardian" 143.000 Euro in der Woche. Zaha unterstützt die Spielerinnen. "Wir freuen uns mitteilen zu können, dass sich Wilf Zaha an den Club gewandt hat, um einen substanziellen finanziellen Beitrag zu leisten, um die Entwicklung unserer Amateurspieler zu unterstützen", teilte der Verein mit. Wie viel Geld Zaha spendet, ist nicht bekannt.

Schalker Champions-League-Spiel schon ausverkauft

Das Champions-League-Heimspiel des FC Schalke 04 gegen Galatasaray Istanbul ist bereits ausverkauft. Schon binnen weniger Minuten nach dem Start des freien Verkaufs am Freitagmorgen um 9 Uhr waren auch die letzten Tickets für das Gruppenspiel am 6. November in der Veltins-Arena gegen den türkischen Meister vergriffen, teilte der Revierclub mit.

Für die weiteren Heimspiele gegen den FC Porto (18. September) und Lokomotive Moskau (11. Dezember) seien noch Karten verfügbar.

Kohfeldt zum zweiten Mal Vater

Bundesliga-Trainer Florian Kohfeldt von Werder Bremen ist zum zweiten Mal Vater geworden. Das gab sein Verein am Freitag via Twitter bekannt. Die Frau des 35-Jährigen brachte am Vorabend einen Sohn zur Welt.

Familie Kohfeldt hat bereits eine Tochter. „Herzlichen Glückwunsch, Flo!“, twitterte Werder zur Geburt.

Modric: „Ronaldo hat mir gratuliert“

Cristiano Ronaldo (l.) war mit der Wahl seines ehemaligen Real-Kollegen Luka Modric offenbar nicht einverstanden

Für Europas Fußballer des Jahres Luka Modric fiel das Wiedersehen mit Ex-Teamkollege Cristiano Ronaldo erneut aus, trotzdem sei das Verhältnis der beiden Superstars nicht belastet. „Einzelpreise sind wichtig, aber wichtiger sind kollektive Erfolge. Ronaldo hat mir nach der Wahl eine Nachricht geschickt, um mir zu gratulieren. Er hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Es ist nicht wichtig, was die Leute sagen, wir haben weiter ein gutes Verhältnis“, sagte Modric nach dem 1:1 von Vize-Weltmeister Kroatien im Fußball-Länderspiel gegen Portugal in Faro.

Der zu Juventus Turin gewechselte Ronaldo hatte auf das Spiel verzichtet, um sich eine Verschnaufpause zu gönnen. Schon bei der Uefa-Ehrung am Rande der Champions-League-Auslosung kam es nicht zum Treffen der bisherigen Teamkollegen von Titelverteidiger Real Madrid.

Ronaldo hatte kurzfristig auf eine Teilnahme verzichtet, womöglich weil die Auszeichnung an Modric ging. So hatte der Berater des Portugiesen Unverständnis über die Wahl ausgedrückt. „Cristiano Ronaldo hat 15 Tore geschossen, Real einmal mehr zum Champions-League-Titel geführt. Das ist einfach lächerlich“, hatte Jorge Mendes gesagt.

Neymar neuer Kapitän der Seleção

Superstar Neymar wird die brasilianische Nationalmannschaft künftig als Kapitän anführen. Dies teilte Nationaltrainer Tite wenige Stunden vor dem Länderspiel am Freitag gegen die USA in New Jersey überraschend mit. Damit hat das ständige Wechseln der Spielführerbinde beim fünfmaligen Weltmeister vorerst ein Ende.

In der Ära von Coach Tite führten gleich 16 Spieler das Team an, Neymar nur einmal im März 2017. Der 57-Jährige will beim wegen seiner Schauspieleinlagen während der WM weltweit verspotteten Topstürmer „Besinnung und Einsicht“ festgestellt haben und erklärte: „Er hat alle Voraussetzungen, um diesen Schritt nach vorne zu machen.“

Vor gut acht Jahren hatte Neymar an gleicher Stätte (MetLife Stadium) und gegen den gleichen Gegner (2:0) sein Debüt im kanariengelben Trikot gleich mit einem Tor gegeben. „Hier hat alles angefangen. Für mich ist es eine große Freude, eine große Ehre, Kapitän zu sein“, sagte der 26 Jahre alte Angreifer von Paris Saint-Germain.

Frauen empfangen Österreich

Ihr erstes Länderspiel nach der erfolgreichen WM-Qualifikation bestreiten die deutschen Frauen in Essen gegen Österreich. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte, trifft die Mannschaft von Trainer Horst Hrubesch am 6. Oktober (14 Uhr/ZDF) auf den EM-Halbfinalisten von 2017. Für die weiteren geplanten Testspiele in diesem Jahr am 10. November in Osnabrück und am 13. November in Erfurt stehen die Gegner noch nicht fest.

Da die künftige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit der Schweizer Frauennationalmannschaft noch in den Play-offs um das letzte europäische WM-Ticket kämpft, bleibt Hrubesch vorerst Chefcoach der DFB-Frauen. Das Spiel in der Ruhrmetropole ist für den 67-Jährigen etwas Besonderes, weil er dort einst bei Rot-Weiss Essen seinen Profikarriere als Spieler startete: „Ich freue mich sehr, dass wir hier mit den Frauen zu Gast sind und unsere Vorbereitung auf die WM 2019 dort beginnt“, sagte Hrubesch.

Neuer Trainerjob für Maradona

Argentiniens Legende Diego Maradona wird neuer Trainer des mexikanischen Zweitligisten Dorados de Culiacán. Das gab der Club am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter bekannt. „Willkommen Diego beim großen Fisch!“, verkündete der Verein in den sozialen Netzwerken. Nähere Details zu der Verpflichtung des 57-Jährigen gab der Club aus dem westlichen Bundesstaat Sinaloa nicht bekannt. Wann Maradona als neuer Trainer beginnt, war zunächst nicht klar.

Kurz nach Ende der Weltmeisterschaft in Russland war Maradona als neuer Chef des Clubs Dinamo Brest in Weißrussland vorgestellt worden. Mit Bildern, die ihn in einem Panzerwagen bei der Fahrt zum Verein zeigten, sorgte der Weltmeister von 1986 Mitte Juli für Aufsehen.

Die Anstellung bei den Dorados ist Maradonas erster Trainerposten in dem lateinamerikanischen Land. Große Erfolge als Coach hat Maradona bislang nicht vorzuweisen. Argentiniens Nationalmannschaft scheiterte unter seiner Regie bei der WM 2010 im Viertelfinale an Deutschland.

Real vermeldet Umsatzsteigerung

Champions-League-Sieger Real Madrid hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 einen Umsatz von 750,9 Millionen Euro erwirtschaftet und damit das Ergebnis aus dem Vorjahr um 11,3 Prozent gesteigert. Das teilte der spanische Spitzenclub am Donnerstag mit. Im Umsatz nicht enthalten sind demnach Transfererlöse.

Der Gewinn vor Steuern stieg um 63,7 Prozent auf 43 Millionen Euro, nach Steuern lag der Profit bei 31,2 Millionen Euro – ein Anstieg um knapp zehn Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

( dpa/SID )

