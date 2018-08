Hoeneß über WM-Analyse: Löw will den „tollen Hecht spielen“

Hoeneß über WM-Analyse: „Alibi-Veranstaltung“

Bayern-Präsident Uli Hoeneß sieht die öffentliche Präsentation der WM-Analyse durch Bundestrainer Joachim Löw am Mittwoch (12 Uhr) in der Allianz Arena kritisch. „Ich halte überhaupt nichts davon, jetzt so eine Alibi-Veranstaltung zu machen vor den Medien, um den tollen Hecht zu spielen“, sagte Hoeneß nach dem Abschiedsspiel von Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger.

Er glaube nicht, „dass da viel rauskommt“, ergänzte Hoeneß skeptisch. „Jogi Löw wäre ja unklug, wenn er jetzt alles in der breiten Öffentlichkeit diskutiert. Wenn es was zu diskutieren gab, hat er das schon längst mit den Verantwortlichen des DFB gemacht und wird mit den Wichtigsten, den Spielern, darüber reden“, betonte er.

Uli Hoeneß erwartet keine neuen Erkenntnisse bei Löws WM-Analyse

Foto: Alexander Hassenstein / Bongarts/Getty Images

Hoeneß (66) warnte vor Aktionismus und riet dazu, Ruhe zu bewahren. „Man muss natürlich das ein oder andere ändern. Aber das Allerwichtigste ist, dass die Mannschaft wieder mehr arbeitet, mehr kämpft und sich nicht mehr so in ihr Schicksal ergibt, wie es in Russland war“, sagte der Weltmeister von 1974.

Es bringe aus Hoeneß’ Sicht nichts, „jetzt zwölf Spieler auszutauschen, sondern da kann man auch die Spieler, die da (bei der WM) gespielt haben, daran erinnern, was sie tun müssten“.

Mit der Mannschaft, die das WM-Desaster zu verantworten hat, ging er hart ins Gericht. „Wenn man gegen einen zweitklassigen Gegner wie Südkorea in 90 Minuten fast keine Torchance herausspielt, obwohl jeder wusste, dass es um Sein oder Nichtsein geht, ist das ein Alarmzeichen“, sagte Hoeneß.

Videobeweis: Schiri Stark drohen Konsequenzen

Schiedsrichter Wolfgang Stark muss offenbar als Video-Assistent mit Konsequenzen rechnen. Nach seinem umstrittenen Auftritt beim Spiel Wolfsburg gegen Schalke 04 (2:1) deutete Jochen Drees, Chef der Video-Schiedsrichter, an, dass Stark eine Auszeit drohe. „Es ist wie in einer Fußballmannschaft: Wenn ein Spieler eine schlechte Phase hat, nimmt er weiter am Trainingsbetrieb teil und kann sich durch Leistung anbieten. Wenn die irgendwann stimmt, steht er auch wieder in der Startelf“, sagte er der „Bild“.

Bundesliga-Schiedsrichter Wolfgang Stark scheint seine Stärken eher auf dem Platz als vor dem Bildschirm zu haben

Foto: imago/Eibner

Stark war bei den strittigen Entscheidungen in Wolfsburg nach eigenem Bekunden allerdings nur beratend aktiv. Er habe den Schiedsrichter nicht zu einer Korrektur gezwungen, sagte der 48-Jährige nach dem Spiel. „Ich mag Wolfgang als Menschen und Typen sehr. Es gibt nun mal Leute, die haben ihre Stärken als Schiedsrichter auf dem Platz – andere sind bessere Video-Assistenten“, sagte Drees.

Schalkes Matija Nastasic hatte zunächst die Gelbe Karte gesehen, dann Rot. Später zeigte Schiedsrichter Patrick Ittrich Wolfsburgs Wout Weghorst erst die Rote Karte, danach doch die Gelbe. Beide Male war der Videobeweis zum Einsatz gekommen.

Hoeneß deutet Boateng-Verbleib an

Wende im Poker um Jérôme Boateng (29): „Nach meinem Gefühl von heute Abend bleibt er beim FC Bayern“, sagte Uli Hoeneß. Der wechselwillige Abwehrspieler wurde zuletzt mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht. Bayern-Coach Niko Kovac hatte jedoch betont, den Innenverteidiger halten zu wollen.

Goretzka-Verletzung „halb so wild“

Bayerns Nationalspieler Leon Goretzka wird nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger wohl nicht länger ausfallen. Der 23-Jährige hatte sich bei einem Zweikampf eine Blessur am rechten Fuß zugezogen. „Ich bin weggeknickt, es ist halb so wild“, sagte Goretzka. Auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte zuvor Entwarnung gegeben. „Ich glaube, es ist nicht so schlimm, aber er wird ein paar Tage ausfallen“, sagte er. Bereits am Sonnabend (18.30 Uhr/Sky) in Stuttgart könnte Goretzka wieder zur Verfügung zu stehen.

Ivanovic glänzt bei Schweinsteigers Abschied:

Bei seiner Abschiedsrede in der Münchner Arena flossen die Tränen Foto: imago/Sven Simon

Sein Herz wird immer dem FC Bayern gehören, versprach Schweinsteiger am Dienstagabend. Möglicherweise wird er irgendwann nach dem Ende seiner aktiven Karriere als Club-Funktionör zurückkehren Foto: Sven Hoppe / dpa

Die Bayernspieler ließen Schweinsteiger hochleben Foto: Sven Hoppe / dpa

Ana Ivanovic hielt sich auffällig zurück: Sie wollte Ihrem Ehemann den Mittelpunkt allein überlassen, damit er den Abend genießen konnte Foto: imago/Sven Simon

Bei seiner emotionalen Ehrenrunde hielt Schweinsteiger eine Bayernflagge in der Hand Foto: imago/Sven Simon



Ex-Trainer Heynckes und sein Garant für den Champions-League-Sieg: Schweinsteiger Foto: Sven Hoppe / dpa

Was für ein Abschied: Bei seinem Treffer kurz vor Schluss demonstrierte Schweinsteiger, dass er technisch nichts verlernt hat Foto: imago/Sven Simon

Dem Antritt von Robben (r.) kann der 34 Jahre alte Schweinsteiger allerdings nicht mehr folgen Foto: imago/Sven Simon

In der ersten Halbzeit lief Schweinsteiger für seinen aktuellen Club Chicago Fire auf Foto: imago/Sven Simon

Schon während des Spiels bedankte sich Schweinsteiger mit Gesten wie dieser bei den 75.000 Fans im Stadion Foto: imago/Sven Simon



Ajax, Bern und AEK in der Champions League

Ajax Amsterdam hat die Gruppenphase der Champions League erreicht. Im Playoff-Rückspiel kamen die Niederländer bei Dynamo Kiew zu einem 0:0, was nach dem 3:1-Hinspielsieg zum Weiterkommen reichte. Ajax hatte zuvor letztmals in der Saison 2014/15 die Gruppenphase der europäischen Fußball-Königsklasse erreicht.

Seine Premiere feiert dort der Schweizer Meister Young Boys Bern. Bei Dinamo Zagreb setzten sich die Young Boys mit 2:1 durch und machten nach dem 1:1 vor einer Woche den erstmaligen Einzug in die lukrative Gruppenphase perfekt.

Die Auslosung der Champions-League-Gruppen findet am Donnerstag in Monaco statt. Im Lostopf ist dann neben den Bundesligisten FC Bayern München, FC Schalke 04, 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund auch AEK Athen, das den ungarischen Club MOL Vidi FC ausschaltete.

Wagner über Löw: „Werde ihm immer dankbar sein“

Stürmer Sandro Wagner (30) hat gut drei Monate nach seinem Rücktritt aus der Nationalelf versöhnliche Töne anklingen lassen. Der Angreifer des FC Bayern hatte nach seiner Nicht-Berücksichtigung für die WM in Russland Mitte Mai seine Laufbahn in der DFB-Elf für beendet erklärt.

„Was ich bei meinem Rücktritt damals leider nicht gut kommuniziert habe, ist, dass ich Jogi Löw immer sehr dankbar sein werde, dass er mich überhaupt zum Nationalspieler gemacht hat“, sagte Wagner der "Sport Bild" und meinte: „Das werde ich ihm trotz der bitteren Nicht-Nominierung nie vergessen.“

Wagner gewann mit Deutschland den Confed-Cup 2017

Foto: Imago/Sportfoto Rudel

Wagner wollte nicht darüber spekulieren, ob die deutsche Elf bei der WM mit ihm besser abgeschnitten hätte. „Es wäre jetzt sehr einfach, ein paar schlaue Kommentare zum Ausscheiden hinterherzuwerfen, aber das ist nicht mein Stil. Dafür haben wir zum Glück in Deutschland viele hoch qualifizierte Experten“, sagte der Bayern-Angreifer.

Sammer sieht fehlende Kompetenz bei DFB und DFL

Ex-Europameister Matthias Sammer bemängelt mit Blick auf die Krise im deutschen Fußball fehlende Kompetenz bei DFB und DFL. „Wir brauchen mehr Fußballkompetenz im Verband, die Richtlinien auf allen Ebenen wie Trainer oder Jugendausbildung festlegen. Das müssen fachlich starke Typen sein, die wissen, wie Gewinnen geht“, sagte Sammer der „Sport Bild“.

Löw steht dagegen für Sammer „überhaupt nicht zur Diskussion“. Er brauche vielmehr „unser aller Unterstützung“, betonte Sammer und fügte hinzu: „Die Probleme des deutschen Fußballs haben nicht allein mit der deutschen Nationalmannschaft und ihrem Abschneiden zu tun.“

Sammer war selbst von 2006 bis 2012 Sportdirektor beim DFB, zuletzt hatte er beim Gipfeltreffen mit Löw, DFB-Chef Reinhard Grindel und Vertretern der Liga an einem Tisch gesessen. „Wenn das, was besprochen wurde, ein Anfang war, bin ich zufrieden. Wenn es aber nur eine Befriedigung der aktuellen Lage nach dem WM-Aus gewesen sein sollte, bin ich keiner guten Dinge für den deutschen Fußball“, erklärte Sammer, der aktuell als Berater von Borussia Dortmund und Experte beim TV-Sender Eurosport tätig ist.

