Ambitioniert: Hamburger Beach-Duo im Februar wieder auf Tour

Die Olympiasiegerinnen schauten am Freitag für drei Stunden am Rothenbaum vorbei – und verrieten ihre Comeback-Pläne.

Laura Ludwig (l.) und Kira Walkenhorst auf Besuch am Rothenbaum Foto: imago/Beautiful Sports

Hamburg. Es war fast wie vor einem Jahr bei ihrem bislang letzten gemeinsamen Triumph. Als NDR-Moderator Fabian Wittke Laura Ludwig (32) und Kira Walkenhorst (27) ankündigte, ließen die Zuschauer auf dem Gelände ihre Bierbecher und Weingläser stehen, rannten die Treppen hinauf ins Stadion. Zwar nahm dort Deutschlands Mannschaft der Jahre 2016 und 2017 einen der herumliegenden Bälle sofort in die Hand, zum Ballwechsel kam es dann doch nicht, obwohl Ludwigs Lust zu spüren war, den Ball wenigstens einmal übers Netz schlagen zu wollen.

Nach einem Jahr Pause sind die Olympiasiegerinnen (2016), Weltmeisterinnen (2017) und zweimaligen Siegerinnen des Major-Finales (2016, 2017) zurück am Rothenbaum, und sie genossen die Atmosphäre und die Begeisterung des Publikums über das Wiedersehen. „Wir hatten beide Gänsehaut, als wir die Tribünen betraten“, sagte Ludwig, die sich vor dem Interviewtermin in eine Ecke setzte und die Stimmung in sich aufsog.

Am 28. Juni hatte sie Teo Johnston zur Welt gebracht, ihr erstes Kind. Die Zeit mit ihm sei wunderschön, erzählte sie, aber auch anstrengend. „Teo kommt viel zu sehr nach mir, total laut, neugierig, und Schlaf ist fehl am Platz. Heute kommt es mir vor, als sei unser Turniersieg hier vor einem Jahr ein Klacks gewesen zu dem, was ich jetzt leisten muss. Aber er macht uns viel Freude.“

Anspruchsvolles Ziel für Ludwig/Walkenhorst

Dennoch ist die Rückkehr auf den Sandcourt fest eingeplant. Kira Walkenhorst ist bereits seit drei Monaten mit Leonie Körtzinger (21/HSV) und anderen Interimspartnerinnen auf der deutschen Techniker Beachtour aktiv, nach den deutschen Meisterschaften Anfang September am Timmendorfer Strand planen Ludwig und Walkenhorst die ersten gemeinsamen Trainingseinheiten. Zum Start der neuen Welttour-Saison im Februar des kommenden Jahres wollen die Olympiasiegerinnen wieder mitmischen. „Da wollen wir wieder aufschlagen, das ist der lockere Plan“, sagte Ludwig.

Nach zahlreichen Autogrammen und Gesprächen war der Besuch des HSV-Duos am Rothenbaum nach knapp drei Stunden vorbei. „Nächstes Jahr kommen wir wieder“, versprachen Ludwig/Walkenhorst. Dann müssen sie ihren WM-Titel verteidigen. „Voll fit bin ich noch nicht. Harte Schläge gingen bisher nur mit links“, sagte Walkenhorst. „Aber wir haben ja noch viel Zeit“, meinte Ludwig, die glaubt, das Beachvolleyballspielen „nicht verlernt“ zu haben.

Ludwig/Walkenhorst bei ihrem größten Triumph:

Bei der Siegerehrung gab’s kein Halten mehr. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind die Königinnen an der Copacabana Foto: ADREES LATIF / REUTERS

Wer feiert wilder? Laura Ludwig und Kira Walkenhorst machten nach ihrem Triumph die Nacht zum Tag Foto: Conny Kurth / imago

Der 30-jährige Laura Ludwig war nach Spielende den Tränen nahe. Sie ist nun Deutschlands erfolgreichste Beachvolleyballerin Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Strahlende Olympiasiegerinnen: Das Hamburger Beach-Duo holt Gold in Rio Foto: Ezra Shaw / Getty Images

Der Moment, als der Matchball verwandelt wurde: Kira Walkenhorst und Laura Ludwig sind am Ziel ihrer Träume Foto: Mario Ruiz / dpa



Selbst bei der Siegerehrung konnten die beiden ihren Triumph noch nicht so richtig fassen Foto: Ezra Shaw / Getty Images

Immer wieder befreiten sich Ludwig/Walkenhorst aus brenzlichen Situationen wie dieser Foto: ADREES LATIF / REUTERS

Hamburgs Sportsenator Andy Grote, Sportstaatsrat Christoph Holstein und Olympiastützpunkt-Leiterin Ingrid Unkelbach schwenkten eine Deutschlandfahne auf der Tribüne Foto: ValeriaWitters / Witters

Ein Küsschen für das Edelmetall! Foto: Ezra Shaw / Getty Images

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst krönen ihre bärenstarke Leistung an der Copacabana Foto: Quinn Rooney / Getty Images



Die vermeintlich beste Abwehrspielerin der Welt, Laura Ludwig, in Aktion Foto: Patrick Smith / Getty Images

Immer wieder wehrte sie die Angriffsschläge der Brasilianerinnen ab Foto: Patrick Smith / Getty Images

Doch auch Barbara Seixas kann durch den Sand fliegen Foto: Patrick Smith / Getty Images

Auch diese taktische Anweisung der Brasilianerin Barbara Seixas bei eigenem Aufschlag half nicht: Deutschland dominierte das Finale Foto: Quinn Rooney / Getty Images

JAAAAAA! Hamburg holt seine erste Goldmedaille bei Olympia Foto: Ezra Shaw / Getty Images



Kira Walkenhorst ist am Netz eine Macht und blockt auch diesen Angriffsschlag Foto: Patrick Smith / Getty Images

Besonders die starken Aufschläge des Duos waren ein Grund des Finalerfolgs Foto: Patrick Smith / Getty Images

Hochkonzentriert vor dem Punktgewinn: Ludwig und Walkenhorst zeigten keine Schwächen Foto: Soeren Stache / dpa

Bezeichnend: Enttäuschung bei den Gastgebern, Jubel bei den Deutschen Foto: Ezra Shaw / Getty Images

Jubeln, abklatschen und weiter Druck machen: Laura Ludwig und Kira Walkenhorst während des Matches Foto: TONY GENTILE / REUTERS



Kurze Taktikbesprechung während einer Auszeit Foto: Quinn Rooney / Getty Images

Laura Ludwig holt auch diesen Ball noch vor der Bodenberührung Foto: Patrick Smith / Getty Images



