Petkovic strauchelt, aber fällt nicht – Barthel ist raus

Guns n' Roses: Das Gelände des All England Lawn Tennis and Croquet Club wird streng bewacht

Sängerin Ellie Goulding und der Duke of Kent durften am Eröffnungstag in der "Royal box" Platz nehmen

The Boris Becker: Deutschlands Tennis-Idol ist in England gern gesehener Experte

Standing Ovations für den Maestro: Roger Federer beim Einzug in den Centre Court in Wimbledon

London. Am Montag startet in London die 172. Auflage der Wimbledon Championships. Insgesamt 15 deutsche Tennisprofis nehmen teil, die beiden Hoffnungsträger Alexander Zverev und Angelique Kerber bestreiten ihre Auftaktpartien am Dienstag.

Petkovic weiter, Lottner raus

Andrea Petkovic hat den Sprung in die zweite Runde geschafft. Die Darmstädterin Petkovic setzte sich gegen die Chinesin Zhang Shuai 6:4, 4:6, 6:2 durch. Die 30-Jährige trifft nun am Mittwoch auf die Belgierin Yanina Wickmayer, die zuvor die Neumünsteranerin Mona Barthel besiegt hatte.

Ausgeschieden ist dagegen nach Mona Barthel auch Antonia Lottner. Die 21 Jahre alte Qualifikantin aus Stuttgart unterlag bei ihrem Wimbledon-Debüt der Russin Jewgenija Rodina 6:3, 5:7, 6:4.

Kohlschreiber packt endlich wieder Runde eins

Routinier Philipp Kohlschreiber (34) hat in Wimbledon erstmals seit vier Jahren wieder die zweite Runde erreicht. Der an Nummer 25 gesetzte Augsburger bezwang in seinem Auftaktmatch den Russen Jewgeni Donskoi mühelos mit 6:2, 6:4, 7:5. Nächster Gegner für die deutsche Nummer zwei ist Gilles Muller (Luxemburg), im Vorjahr Überraschungs-Viertelfinalist, oder Michael Mmoh (USA).

Kohlschreiber ist beim Rasen-Klassiker der erste deutsche Tennisspieler in Runde zwei. Zuletzt war er beim dritten Major-Turnier des Jahres dreimal in Folge an seiner Auftakthürde gescheitert. Neben Kohlschreiber sind am Montag noch Jan-Lennard Struff (Warstein) und Qualifikant Yannick Maden (Stuttgart) im Einsatz. Topspieler Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) greift wie sein Bruder Mischa erst am Dienstag ins Geschehen ein.

Mona Barthel ist schon raus

Yanina Wickmayer im SPiel gegen Mona Barthel

Foto: Imago/Belga

Mona Barthel ist als erste deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die Neumünsteranerin musste sich der Belgierin Yanina Wickmayer 5:7, 4:6 geschlagen geben. Nach 1:19 Stunden war der Auftritt beim dritten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison für die 27-Jährige bereits wieder beendet. Die Weltranglisten-118. hatte sich mit drei Siegen in der Qualifikation einen Platz im Hauptfeld erkämpft. Ihr bestes Ergebnis erzielte die frühere Fed-Cup-Spielerin Anfang 2017 mit dem Achtelfinal-Einzug bei den French Open. Neben Barthel sind am Montag noch vier weitere deutsche Frauen und ein Männer-Trio im Einsatz.

Kerber wieder zurück in den Top Ten

Angelique Kerber gehört zum Auftakt von Wimbledon wieder zu den Top Ten der Welt. Die 30 Jahre alte Kielerin verbesserte sich um einen Rang und ist nun Zehnte, wie aus der am Montag veröffentlichten neuen Rangliste hervorgeht. In der vergangenen Woche hatte Kerber in Eastbourne das Halbfinale erreicht. Beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison in London steigt sie am Dienstag gegen die Russin Vera Swonarewa ein.

Bei den Herren machte der Hamburger Mischa Zverev nach seinem Turniersieg von Eastbourne einen Sprung um 26 Plätze und rückte auf Rang 41 vor. Der Augsburger Philipp Kohlschreiber fiel von Platz 25 auf 27 zurück. Topspieler Alexander Zverev bleibt weiterhin Weltranglisten-Dritter.

