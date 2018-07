Kovac beginnt seinen Dienst mit einem Lewandowski-Machtwort

Kovac spricht Machtwort zu Lewandowski

Bayern Münchens neuer Trainer Niko Kovac hat in Sachen Robert Lewandowski ein Machtwort gesprochen. Er habe dem Torjäger in einem Telefonat "meinen Standpunkt mitgeteilt. Ich freue mich auf ihn. Er ist ein Weltklassestürmer, der in München noch viel leisten wird. Wir gehen nicht davon ab, dass er in München bleibt", sagte Kovac am Montag in München bei seiner Vorstellung.

Lewandowski besitzt noch einen Vertrag bis 2021. Zuletzt hatte es aber immer wieder Gerüchte über einen vorzeitigen Abgang des Polen gegeben. Auch über die Zukunft von Jerome Boateng war zuletzt viel spekuliert worden, doch Kovac plant fest mit dem Innenverteidiger.

"Ich hatte schon in Frankfurt einen Boateng. Beides sind tolle Typen. So glücklich wie ich mit Prince in Frankfurt war, so glücklich werde ich mit Jerome in München sein", sagte der Bayern-Coach. Wie es mit Arturo Vidal, Juan Bernat und Thiago weitergeht, ist offen. Sportchef Hasan Salihamidzic wollte sich dazu nicht äußern.

Sicher ist indes, dass Peter Hermann, langjähriger Assistent von Jupp Heynckes, Co-Trainer von Kovac beim Rekordmeister bleibt. Hermann wird seinen Dienst aus privaten Gründen jedoch erst am 1. September antreten.

Bis zum 25. Juli haben noch die Nationalspieler um Manuel Neuer, Mats Hummels und Thomas Müller frei, die bei der WM bereits ausgeschieden sind. Sie werden laut Kovac auch nicht die USA-Reise der Bayern (23. bis 30. Juli) mitmachen.

Hansa Rostock löst zwei Verträge auf

Drittligist Hansa Rostock hat die Zusammenarbeit mit Torhüter Luis Zwick und Mittelfeldspieler Christopher Quiring beendet. Der ehemalige Bundesligist einigte sich mit beiden Spielern auf eine vorzeitige Auflösung der bis 2019 laufenden Verträge.

Quiring wechselt zur neuen Saison zum Regionalligisten VSG Altglienicke. Zwick war zu Beginn der Saison 2017/18 an Hertha BSC II in die Regionalliga ausgeliehen worden. Wo der 24-Jährige in Zukunft spielt, ist noch offen.

Salah verlängert beim FC Liverpool

Der ägyptische Star Mohamed Salah hat seinen Vertrag beim FC Liverpool "langfristig" verlängert. Das gab der Verein von Teammanager Jürgen Klopp am Montag bekannt, ohne Details zu nennen. Englische Medien berichten von einem Fünfjahresvertrag, angeblich soll es keine Ausstiegsklausel geben. Sein Gehalt soll auf 200.000 Pfund (rund 226.000 Euro) pro Woche steigen.

Salah (26) war im vergangenen Sommer vom AS Rom in die Premier League gewechselt, erzielte 32 Tore und wurde zum Spieler des Jahres gewählt. In 52 Pflichtspielen waren ihm 44 Treffer für die Reds gelungen.

Klopp bezeichnete den neuen Kontrakt als eine "Belohnung für einen Menschen, der in der vergangenen Saison viel für das Team und den Verein geleistet hat". Die Verlängerung – wohl zu deutlich verbesserten Bezügen – zeige zwei Dinge: "Sein Vertrauen in Liverpool und unser Vertrauen in ihn." Klopp fügte hinzu: "Unser Einsatz beweist, dass wir seinen Wert kennen und dass wir wollen, dass er in unserer Umgebung weiter wächst und besser wird."

Im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) hatte sich Salah nach einem Zweikampf mit Sergio Ramos an der Schulter verletzt. Bei der WM in Russland gab er wenige Wochen später sein Comeback, war bei den drei ägyptischen Niederlagen, trotz zwei Treffern, jedoch weit von seiner Bestform entfernt.

Reus muss BVB in die USA nachreisen

USA-Reise für Marco Reus, Sonderurlaub für Julian Brandt: Nach dem peinlichen Vorrunden-Aus bei der WM in Russland haben die beiden Nationalspieler unterschiedliche Anweisungen ihrer Clubs erhalten.

Borussia Dortmund startet am 18. Juli Richtung Amerika, Reus muss nachkommen. "Spieler, die in der Vorrunde ausgeschieden sind, haben drei Wochen Urlaub. Demnach werden sie zwei Tage später in die USA nachreisen", sagte Sportdirektor Michael Zorc der "Bild"-Zeitung.

Süle greift Medien und Fans an: Werden Spieler verhätschelt?

Bayer Leverkusen ist da gnädiger. Trainer Heiko Herrlich gestattete Brandt sogar vier Wochen Urlaub. "Er wirkte auf mich sehr müde. Ich habe ihn gefragt, ob ihm drei Wochen zur Erholung ausreichen. Er antwortete, dass ihm dreieinhalb Wochen schon guttun würden. Dann habe ich ihm gesagt: 'Du bekommst ein paar Tage extra. Mach vier Wochen Urlaub'", sagte Herrlich der "Bild".

Der Club schnappt sich ein Bayern-Talent

Der 1. FC Nürnberg hat U19-Nationalspieler Timothy Tillman aus dem Nachwuchs des FC Bayern ausgeliehen. Der 19-Jährige war in der abgelaufenen Saison 31 Mal für Bayern in der Regionalliga zum Einsatz gekommen und hatte dabei sechs Tore und sieben Vorlagen verbucht. Dabei wäre der offensive Mittelfeldspieler noch für die A-Junioren spielberechtigt gewesen. Tillman ist in Nürnberg geboren und wurde in Franken ausgebildet, ehe er 2015 zu den Bayern ging.

„Es wird ein spannendes Projekt mit ihm werden“, sagte Trainer Michael Köllner. Der Jungprofi werde in den nächsten Wochen vor allem körperlich zulegen müssen, hieß es.

Sporting findet Nachfolger für Mihajlović

Der 22-malige portugiesische Meister Sporting Lissabon hat José Peseiro als neuen Trainer verpflichtet. Der 58-Jährige bestätigte via Twitter seine Rückkehr zum Hauptstadt-Club, für den er bereits zwischen Juli 2004 und Oktober 2005 gearbeitet hatte. Er kommt vom Ligarivalen Vitória Guimarães zu Sporting.

Peseiro folgt auf Siniša Mihajlović, der am 28. Juni nach nur eineinhalb Wochen im Amt seinen Hut nehmen musste. Der Dreijahresvertrag mit dem 49 Jahre alten Serben, der „noch in der Probezeit“ sei, solle gekündigt werden, hatte der neue Clubpräsident José Sousa Cintra mitgeteilt. Mihajlovic hatte am 18. Juni seine Arbeit aufgenommen. Er habe „als erstes die Pläne für die Saisonvorbereitung umgestellt, was uns Verluste von 300.000 Euro beschert hat“, begründete Sousa Cintra.

Suker schlägt wegen Favoritensterben Alarm

Der frühere kroatische Stürmerstar Davor Suker hat auch die hohen Belastungen für das frühe WM-Aus der Favoriten verantwortlich gemacht. „Etwas passiert mit den Favoriten. Ich denke an die Vorbereitung von Deutschland, Argentinien oder Spanien. Wir müssen bei der Uefa und der Fifa schauen, wie wir die Spiele reduzieren können“, sagte Suker nach dem Achtelfinal-Erfolg Kroatiens gegen Dänemark und fügte hinzu: „Wir haben so viele Spiele, Testspiele, Nations League. Ich weiß, dass Geld und die TV-Rechte wichtig sind. Aber wir müssen die Spiele reduzieren.“

Deutschland war bei der WM bereits in der Gruppenphase gescheitert, Spanien und Argentinien erwischte es im Achtelfinale. Suker dachte dabei auch an die nächste EM 2020, die in ganz Europa ausgetragen wird. „Du spielst vielleicht in Baku und kommst zurück nach München. Die Spieler sind nicht begeistert von den Trips“, sagte Suker.

