Transfer erfunden? Düsseldorf dementiert Spielerwechsel

Jonathas verlässt Hannover in Richtung Brasilien

Der brasilianische Stürmer Jonathas verlässt den Bundesligisten Hannover 96 nach nur einem Jahr in Richtung Heimat. Wie der Verein am Freitagabend bekannt gab, schließt sich der 29-Jährige zunächst auf Leihbasis dem brasilianischen Meister Corinthians aus Sao Paulo an. Im kommenden Jahr besteht eine Kaufoption.

"Die Familie steht für mich über allem, und während der letzten Monate haben sich bei mir privat einige Dinge ereignet, aus denen heraus bei mir der Wunsch entstanden ist, in der Nähe all meiner Lieben zu sein. Deswegen danke ich auch den Verantwortlichen, dass man mir diesen Schritt ermöglicht", erklärte Jonathas seine Beweggründe.

Düsseldorf dementiert kuriosen Spielertransfer

Kuriose Geschichte um Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf: Die Rheinländer haben den Transfer eines Spielers dementiert, der einen Tag zuvor seinen Wechsel zu Düsseldorf per Twitter bekannt gegeben hatte. Dabei handelt es sich um den 20 Jahre alten Kyle Butler, der derzeit beim St. Andrews FC aus der ersten maltesischen Liga unter Vertrag steht.

Die Stiefbrüder und Fußballer Kyle Butler und Leon Bailey bei einer Gala

Butler hatte am Donnerstag getwittert: "Glücklich, Tinte unter den Vertrag setzen zu können. Fortuna Düsseldorf." Dazu postete er ein Bild von sich mit dem scheinbar neuen Arbeitspapier. Am Freitag reagierte Düsseldorf auf den Eintrag. Die Fortuna twitterte: "Keine Ahnung, was Kyle Butler da unterschreibt, aber es besteht kein Vertrag zwischen ihm und Fortuna Düsseldorf!" Inzwischen hat Butler seinen Post wieder gelöscht. Auf seinem Profilfoto trägt er jedoch noch eine Trainingsjacke der Fortuna.

Wichmann kehrt zu Werder zurück

Mittelfeldspielerin Reena Wichmann ist zum Fußball-Bundesligist Werder Bremen zurückgekehrt. Die 20-Jährige wird nach einem einjährigen Auslandssemester in den USA in der neuen Saison wieder für die Hanseaten auflaufen. Dies teilte der Club am Freitag mit. Wichmann absolvierte bislang vier Bundesliga-Spiele für Werder.

DFB-Pokal: BFC Dynamo gegen Köln im Olympiastadion

Die Erstrundenpartie im DFB-Pokal zwischen dem Regionalligisten BFC Dynamo und dem Erstliga-Absteiger 1. FC Köln am 19. August findet im Berliner Olympiastadion statt. Das gab die Senatsverwaltung der Hauptstadt nach Absprache mit dem Verein und der Olympiastadion GmbH bekannt.

Traditionelle Heimspielstätte des BFC ist der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, dieser ist am Pokalwochenende jedoch durch die Para-Leichtathletik-Europameisterschaft belegt. Aus diesem Grund stellt das Land Berlin dem BFC Dynamo das Olympiastadion zur Verfügung.

Ex-Barça-Boss Rosell wegen Geldwäsche vor Gericht

Der frühere Präsident des spanischen Meisters FC Barcelona Sandro Rosell kommt wegen Geldwäsche in Höhe von rund 15 Millionen Euro sowie wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung auf die Anklagebank. Die zuständige Richterin am Staatsgerichtshof in Madrid ordnete am Freitag die Einleitung eines Verfahrens gegen den 54 Jahre alten Marketingexperten sowie gegen dessen Ehefrau Marta und vier weiteren Personen an, wie spanische Medien unter Berufung auf Justiz-Sprecher berichteten. Das Ehepaar Rosell sitzt seit Mai 2017 in Untersuchungshaft. Bei der Festnahme der beiden vor mehr als einem Jahr hatten die Behörden mehrere Konten des Ehepaars mit Einlagen von insgesamt 35 Millionen Euro gesperrt.

Thiam neuer Nachwuchs-Chef in Wolfsburg

Der frühere Fußball-Profi Pablo Thiam wird neuer Nachwuchs-Chef beim Bundesligisten VfL Wolfsburg

Der frühere Fußball-Profi Pablo Thiam wird neuer Nachwuchs-Chef beim Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der ehemalige Münchner war zuletzt zehn Jahre als Sportlicher Leiter für die U23-Mannschaft des Clubs verantwortlich und wird Nachfolger von Fabian Wohlgemuth, der als Sportdirektor zum Zweitligisten Holstein Kiel gewechselt ist. Dies teilte der Club am Freitag mit.

3. Liga: Klubs bekennen sich zur Zentralvermarktung

Die Vereinsvertreter der 3. Liga haben sich im Rahmen der Managertagung geschlossen zur bestehenden Zentralvermarktung bekannt. Diese sieht unter anderem ab der Saison 2018/19 regelmäßige Montagsspiele vor. Bestandteile der Zentralvermarktung sind in der anstehenden Saison die Partnerschaft mit Liga-Hauptpartner bwin, der Medienrechte-Vertrag mit SportA/ARD und der Telekom als TV-Erstrechteverwertern sowie der einheitliche Spielball, der von Adidas gestellt wird.

Das Verteilungsmodell, das vorsieht, die Erlöse aus der Zentralvermarktung zu gleichen Teilen an alle 20 Vereine der 3. Liga auszuschütten, traf auf der Managertagung der 3. Liga auf ungeteilte Zustimmung. 19 von 20 Vereinen nahmen an der Veranstaltung in Frankfurt/Main am Donnerstag und Freitag teil.

