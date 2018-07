VfB blockt auch bei 50 Millionen für Frankreichs WM-Held ab

VfB: Pavard „Nicht für 50 Millionen Euro verkaufen“

Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke hat nach dem glänzenden Auftritt des VfB-Spielers Benjamin Pavard in der französischen Nationalmannschaft im WM-Achtelfinale gegen Argentinien den Abwehrspieler für unverkäuflich erklärt. „Wir werden Benjamin Pavard in diesem Jahr definitiv nicht für 50 Millionen Euro verkaufen“, sagte er Stuttgarter Medien. „Wir setzen alles daran, dass er ein weiteres Jahr bei uns spielt.“

Der 22-jährige Verteidiger sei schon zuvor im Fokus der ganz großen Clubs gewesen. „Das hat jetzt noch einmal zugenommen“, sagte Reschke, der die Entwicklung seines Schützlings „total entspannt“ verfolgt.

Der Vertrag des Franzosen mit dem VfB Stuttgart ist noch bis 2021 datiert und enthält keine Ausstiegsklausel für diesen Sommer. Nach der WM wolle sich Reschke „in aller Ruhe“ mit Pavard und dessen Berater zusammensetzen, über die weitere Karriereplanung zu sprechen. „Wir sind bereit, eine Lösung für den 1. Juli 2019 zu finden“, sagte Reschke. „Mit einem Club, der sauber und korrekt mit uns zusammenarbeitet.“

Weinzierl-Vertrag auf Schalke aufgelöst

Schalke 04 hat den Vertrag mit Ex-Trainer Markus Weinzierl nach Informationen der „BamS“ aufgelöst. Der 43-Jährige war im vergangenen Sommer nach einer enttäuschenden Saison beurlaubt worden, der Vertrag lief jedoch weiter. Weinzierl stand ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro zu, das Arbeitspapier wäre noch bis 2019 gelaufen. Stattdessen zahlt Schalke nun eine Abfindung in Höhe von 1,5 Millionen Euro an den ehemaligen Coach.

Gnabry will „Minimum“ einen Titel

Chefkoch Serge Gnabry soll nun bei den Bayern die Leckerbissen anrichten

Neuzugang Serge Gnabry will mit dem FC Bayern München in dieser Saison „Minimum einen Titel“ gewinnen. „Der FC Bayern ist ein Verein, den jeder schon von Kindesbeinen kennt – ein Club mit riesen Erfolgen. Es ist eine Ehre für mich, für Bayern zu spielen“, wird der 22-Jährige auf der Internetseite des Vereins zitiert. Am Montag nimmt das Ensemble von Neu-Trainer Niko Kovac das Training auf.

Köln gewinnt erstes Testspiel

HSV-Ligarivale 1. FC Köln hat sein erstes Testspiel mühevoll gewonnen. Die Mannschaft des neuen Trainers Markus Anfang siegte beim bayerischen Regionalligisten VfB Eichstätt mit 5:2 (2:1). Vor 2300 Zuschauern erzielten Neuzugang Louis Schaub in der 21. Minute, Simon Zoller (45.), Salih Özcan (50.), Simon Terodde per Foulelfmeter (86.) und Chris Führich (88.) die FC-Tore. Marco Höger musste in der Anfangsphase der Begegnung wegen einer Verletzung an der linken Schulter ausgewechselt werden.

