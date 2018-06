Hella-Halbmarathon am Sonntag mit neuen Rekordzahlen

Hamburg. Hamburgs nach Marathon und Cyclassics drittgrößte Breitensportveranstaltung wächst zum 14. Mal in Folge. Mehr als 12.000 Anmeldungen aus 73 Ländern liegen Organisator Karsten Schölermann (58) für den 24. hella-Halbmarathon über 21,0975 Kilometer vor, der am Sonntag um zehn Uhr (Skater 9.30 Uhr) auf der Reeperbahn gestartet wird. Der neue Zielbereich liegt an der Messe in der Jungius­straße.

Ebenfalls bemerkenswert: Mit 41 Prozent weiblichen Startern hat der Lauf die höchste Frauenquote. Beim Marathon sind es etwa 20 Prozent, bei den Cyclassics zwölf. Weitere Besonderheit: Es gibt aus Kostengründen keine Dopingtests. Eine Blutkontrolle kostet 1500 Euro. „Bei einer Siegprämie von 1000 Euro ist das für uns unverhältnismäßig viel Geld“, sagt Schölermann, „wir müssen wohl damit leben, dass bei uns möglicherweise Gedopte laufen.“

Leichtathleten testen ihre Form

Vier deutsche Teilnehmer an den Marathon-Entscheidungen der Leichtathletik-EM im August in Berlin testen in Hamburg ihre Form. Bei den Männern haben Marathonvizemeister Sebastian Reinwand (30) und Philipp Baar (25/beide Düsseldorf), Halbmarathonmeister 2017, gemeldet, bei den Frauen Laura Hottenrott (26/Wattenscheid) und Marathonmeisterin Fabienne Amrhein (25/Mannheim). Aus Hamburg am Start: Mourad Bekakcha (40), siebenmaliger Stadtmeister im Marathon, und Svenja Meyer (29/beide hamburg running), im Vorjahr beste Deutsche.

Die Favoriten kommen wie immer aus Afrika. Der Kenianer Emmanuel Kiprono (25) lief am 31. März beim Paderborner Osterlauf die zehn Kilometer in 27:26 Minuten, wurde eine Woche später beim Berlin-Halbmarathon in 1:00:02 Stunden Zweiter. Die Meldeliste bei den Frauen führt Vorjahressiegerin Flomena Chepchirchir (36/Kenia) an. 40 Eventpunkte mit Tänzerinnen, DJs und Livemusik sorgen für Stimmung an der Strecke. Wer sie dennoch umfahren will, hat auf der Stein-, Willy-Brandt- und Karolinenstraße freie Fahrt.

Der Bärenlauf für Kinder führt über 800 Meter durch Planten un Blomen und wird am Sonnabend um 17 Uhr gestartet, die Skater fahren eine halbe Stunde später. Bisher gibt es 200 Anmeldungen. Alle Meldegelder des Laufes und die Erlöse des hella-Getränkestandes erhält die Elterninitiative rheumakranker Kinder.

( hpjhb/rg )

