Herzstillstand von Nouri gegen Werder: Ajax räumt Fehler ein

Kiel holt zwei Schalker Talente

Vor der Abfahrt in das fünftägige Trainingslager von Dienstag an in Büsum hat Zweitligist Holstein Kiel die Verträge mit Timon Weiner und Tobias Fleckstein fixiert. Der 19-jährige Torwart Weiner und der gleichaltrige Innenverteidiger Fleckstein unterschrieben jeweils einen Dreijahresvertrag. Beide stammen aus der Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 und hatten bereits am Montag am ersten Training der Kieler teilgenommen. Mit Gelsenkirchen standen Weiner und Fleckstein erst kürzlich im Finale um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft, das sie allerdings mit 1:3 gegen Hertha BSC verloren.

„Beide Jungs haben ein großes Potenzial“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in einer Mitteilung des Clubs: „Sie passen als junge, talentierte Nachwuchskräfte, die hier bei uns in Kiel nun weiter reifen sollen, perfekt in unser Anforderungsprofil.“

Ajax räumt Fehler bei Nouri-Behandlung ein

Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam hat eingeräumt, dass im tragischen Fall Abdelhak Nouri vor fast einem Jahr gravierende Fehler bei der Notversorgung des Profis gemacht wurden. „Basierend auf neuen Erkenntnissen, die wir leider erst in jüngster Zeit entdeckt haben, haben wir neue Schlüsse gezogen. Dazu gehört, dass die Behandlung von Abdelhak Nouri auf dem Feld unzureichend war“, erklärte Ajax-Geschäftsführer Edwin van der Sar.

Foto: Imago/Eibner Europa

Während eines Testspiele am 8. Juli 2017 im österreichischen Hippach war der 20-jährige Nouri mit Herzstillstand zusammengebrochen. Er war medizinisch versorgt und danach mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert worden. Die Partie wurde nach 70 Minuten abgebrochen. Durch Sauerstoffmangel hatte Nouri irreparable Gehirnschädigungen erlitten.

In einem dritten externen Gutachten seien nun Fehler bei der Erstversorgung gefunden worden. „Leider sind wir bis vor kurzem in eine Situation geraten, in der unsere Schlussfolgerungen und die der Familie und ihrer Berater anders waren“, erklärte van der Sar.

Die Familie von Nouri hatte mehrfach Vorwürfe an den Verein wegen Behandlungsfehlern erhoben. Der Verein hatte diese auf Grundlage der ersten Gutachten zurückgewiesen. Eine Petition der Nouri-Familie habe aber neue Informationen enthalten, die den Verein dazu brachten, weitere Experten zu konsultieren.

Um in Zukunft Fehler bei plötzlichem Herzstillstand zu vermeiden, will der Rekordmeister nun ein Pilotprojekt für alle niederländischen Fußballvereine starten, kündigte van der Sar an. „Ich möchte der Familie Nouri unsere Entschuldigung dafür aussprechen, dass wir so lange gebraucht haben, um unseren Standpunkt zu ändern“, räumte er ein.

Leverkusen holt Club-Torhüter Kirschbaum

Bayer Leverkusen hat Torhüter Thorsten Kirschbaum verpflichtet. Der 31-Jährige wechselt ablösefrei für zunächst eine Saison vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg zum Europa-League-Teilnehmer. Mit Neuzugang Lukas Hradecky von DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt und Ramazan Özcan soll Kirschbaum das Torhüterteam für die kommende Spielzeit bilden.

Ermittlungen nach Shitstorm gegen Schweden Durmaz

Die schwedische Polizei hat im Fall Jimmy Durmaz eine vorläufige Untersuchung eingeleitet. Nach ersten Ermittlungen habe es nach Angaben der Sicherheitsbehörden allein auf Instagram zwischen 2000 und 3000 beleidigende Kommentare gegen den schwedischen Nationalspieler gegeben.

Der schwedische Verband hatte wegen des Shitstorms gegen Durmaz nach dem WM-Spiel gegen Deutschland (1:2) Anzeige erstattet. Der Mittelfeldspieler, der den entscheidenden Freistoß in der Nachspielzeit mit einem Foul an der Strafraumgrenze verursacht hatte, war in den Sozialen Netzwerken wüst beschimpft und auch rassistisch beleidigt worden. Es gab sogar Morddrohungen.

Ägyptens Fans sind sauer auf alles und jeden

Ägyptens WM-Aus ohne jeden Punkt hat unter den Fußballfans des Landes Ärger und Frust ausgelöst. „Eine erneute Null für den ägyptischen Fußball“, titelte die Zeitung „Al-Masry al-Youm“ am Dienstag nach der 1:2-Niederlage gegen Saudi-Arabien am Vortag. Wie andere ägyptische Medien übte das Blatt scharfe Kritik am Trainer: „Das Nationalteam zahlte den Preis für die erneuten Fehler des technischen Teams unter Führung des Argentiniers Héctor Cúper.“

Auch die Zeitung „Al-Shorouk“ beklagte die „defensive Philosophie“ des Coaches, sah aber auch Mängel des Teams. Die Mannschaft sei wie ein Boxer, der in der afrikanischen Schwergewichtsklasse gewinnen könne, aber gegen Mohammed Ali und Mike Tyson keine Chance habe.

Fußballfans in Kairo warfen dem nationalen Verband vor, das Trainingslager in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny sei chaotisch gewesen. Dort seien so viele ägyptische Stars und Sternchen aufgetaucht, dass die Mannschaft abgelenkt gewesen sei.

Der Unmut der Fans richtete sich auch gegen Ägyptens politische Führung unter Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Schon nach dem 1:3 gegen Russland war in den sozialen Medien der Hashtag „Hau ab, Al-Sisi“ populär geworden. Der Ärger über die Nationalelf paart sich mit Wut über drastische Preissteigerungen für Strom in diesem Monat.

TV-Rechte bringen Primera Division 1,14 Milliarden

Die spanische Profi-Liga hat den größten Teil ihrer Fernsehrechte bis 2022 für die Rekordsumme von rund 1,14 Milliarden Euro pro Saison vergeben. Das sei ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zu dem noch bis Sommer 2019 laufenden Dreijahresvertrag, der Einnahmen von insgesamt knapp 2,98 Milliarden bedeute, teilte LaLiga am Dienstag mit.

Für die vier ausgeschriebenen Blöcke nimmt die spanische Liga nach eigenen Angaben im Zeitraum 2019/20 bis 2021/22 insgesamt gut 3,42 Milliarden Euro ein. Die verkauften Rechte habe sich in erster Linie der Telekommunikations- und Medienriese Telefónica gesichert, hieß es. Mediapro habe derweil die Rechte für Pay-TV-Übertragungen in öffentlichen Einrichtungen wie Restaurants gekauft.

Vier Blöcke, die deutlich weniger Geld einbringen werden, wurden noch nicht ausgeschrieben. Diese restlichen Blöcke will LaLiga nach Schätzungen von Medien für rund 500 Millionen Euro verkaufen.

Die TV-Rechte werden in Spanien erst seit 2016 zentral vermarktet. Bis dahin war die Primera División die einzige Topliga Europas gewesen, in der die Clubs ihre Fernsehverträge individuell aushandelten. Das führte, wie das Sportministerium damals sagte, zu einem „enormen Ungleichgewicht“ bei der Verteilung der TV-Gelder. Inzwischen kommen die kleineren Clubs deutlich besser weg.

Union Berlin rüstet weiter auf

Zweitligist Union Berlin hat Offensivspieler Joshua Mees von Bundesligist 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der 22 Jahre alte Flügelstürmer war in der vergangenen Saison an Jahn Regensburg ausgeliehen und erzielte in 22 Zweitliga-Spielen sechs Tore. Mees erhielt bei den Eisernen einen Vertrag bis 2021.

Zuvor hatten die Köpenicker bereits Ken Reichel (Eintracht Braunschweig), Sebastian Andersson (1. FC Kaiserslautern), Florian Hübner (Hannover 96), Rafal Gikiewicz (SC Freiburg) und Manuel Schmiedebach (Hannover 96) unter Vertrag genommen.

Leuchtend roter Ball für die K.o.-Spiele

Der Herzogenauracher Sportartikelhersteller adidas hat am Dienstag den Ball für die K.o.-Spiele der WMin Russland präsentiert. Ab dem ersten Achtelfinale am Sonnabend, wird mit dem Telstar Mechta gespielt. Das leuchtend rote Design repräsentiert die Farben der Gastgebernation und ist gleichzeitig ein Sinnbild für die heiße Phase des Turniers. Übersetzt bedeutet "Mechta" Traum oder Ehrgeiz.

"Adidas und die Fifa blicken auf eine erfolgreiche Zeit mit offiziellen Spielbällen zahlreicher Turniere zurück. Der Telstar Mechta ist mit seinem außergewöhnlichen Design, technischer Innovation und Performance für die wichtigsten Spiele in diesem Jahr perfekt geeignet", sagte Jean-Francois Pathy, Director Marketing Services der Fifa.

Der Telstar Mechta wird ab dem 29. Juni in ausgewählten adidas Stores, unter adidas.de/Fussball und unter store.fifa.com erhältlich sein.

Leipzig testet gegen Wagners Huddersfield

RB Leipzig hat mit Huddersfield Town einen hochkarätigen Testspielgegner gefunden. Der Premier-League-Club mit dem deutschen Trainer David Wagner ist im österreichischen Trainingslager am 3. August in Schwaz der Gegner des Bundesligisten, der am 9. Juli in die Saisonvorbereitung startet. Damit sind drei der vier Testspiele fix. Zuvor testet RB beim FC Grimma (20. Juli) und beim ZFC Meuselwitz (24. Juli).

Ein Tag nach dem Europa-League-Qualifikations-Hinspiel am 26. Juli gegen den Sieger zwischen FK Liepaja (Lettland) und BK Häcken (Schweden) wird die Mannschaft ins zehntägige Trainingslager nach Seefeld fahren. Nur einen Tag nach dem Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation am 2. August testet RB dann in Schwaz gegen Huddersfield Town.

Am 10. August ist die Generalprobe für den Saisonstart, ehe es eine Woche später in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals zu Viktoria Köln geht. Die Bundesliga startet am 24./26. August.

Ex-Wada-Direktor: Fifa ist wie die Mafia

Der frühere Generaldirektor der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, David Howman, hat scharfe Kritik an der Fifa geübt und diesen mit einer mafiösen Organisation verglichen. Auf einer Anti-Doping-Konferenz in Oslo warnte der Neuseeländer am Montagabend vor dem wachsenden Einfluss der "kriminellen Unterwelt" im Sport, wie das Branchenportal insidethegames berichtete.

"Die kriminelle Unterwelt bekommt Zugriff auf den Sport und wir müssen so schnell wie möglich aufwachen und das erkennen", sagte Howman. Zwar wolle er keinen speziellen Sport herausgreifen, "aber gerade findet eine WM statt, und die Fifa bezeichnet sich selbst als Fußballfamilie", sagte er weiter.

"Ich bin alt genug, um mich zu erinnern, was in den 1960er- und 70er-Jahren als Familie bezeichnet wurde", führte Howman aus: "Das hatte keine Konnotation zum Sport und ich denke, wir sollten daran denken, um zu erkennen, warum sie sich eine Familie nennen." Zahlreiche ehemalige Fifa-Funktionäre waren in den vergangenen Jahren der Korruption angeklagt worden.

Auch der Chef der US-Anti-Doping-Agentur (USADA), Travis Tygart, ließ kein gutes Haar an der Fifa. Er kritisierte, dass die Fußball-WM trotz des Skandals um Staatsdoping in Russland belassen wurde. "Leider war es zu spät, um irgendwas zu machen. Aber das ist eine Schande, und jeder weiß das", sagte Tygart.

Freiburg zieht vier Nachwuchsleute hoch

Der SC Freiburg baut wie in den vergangenen Jahren auch zukünftig auf den eigenen Nachwuchs. Torhüter Constantin Frommann und Innenverteidiger Keven Schlotterbeck werden in der kommenden Saison fest zum Kader der Bundesligamannschaft gehören. Linksverteidiger Chima Okoroji und Mittelfeldspieler Luca Herrmann werden die Saisonvorbereitung bei den Profis absolvieren.

"Unser Blick geht immer zuerst in die Freiburger Fußballschule. Wir sind mit der Entwicklung unserer Spieler bei den A-Junioren und in der zweiten Mannschaft sehr zufrieden", sagte SC-Vorstand Jochen Saier. "Daher freut es uns natürlich, dass dieses Quartett vorerst bei der Bundesligamannschaft dabei ist. Der Sprung von der Freiburger Fußballschule zu den Profis sollte immer unser gemeinsames Ziel sein."

( HA/sid/dpa )

