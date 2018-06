Bayern lehnte offenbar Tausch mit Lewandowski und Benzema ab

WM-Teilnehmer Lang offenbar nach Gladbach

Der Schweizer WM-Teilnehmer Michael Lang steht vor einem Wechsel vom FC Basel zu Borussia Mönchengladbach. Das berichten "Kicker“ und "Express“. Demnach soll der 27 Jahre alte Rechtsverteidiger für eine auf etwa vier Millionen Euro taxierte Ablösesumme zur Borussia kommen. Sein Vertrag mit dem FC Basel läuft noch bis 30. Juni 2019.

Bayern lehnen Lewandowski-Tausch mit Benzema ab

Robert Lewandwowski (l.) und Karim Benzema duellierten sich zuletzt im Halbfinale der Champions League

Foto: Imago/Moritz Müller

Dem FC Bayern ist laut einem Bericht des "Kicker" der französische Stürmer Karim Benzema als Ersatz für den wechselwilligen Torjäger Robert Lewandowski angeboten worden. Wie das Fachblatt schreibt, wurden die Bosse des deutschen Rekordmeisters mit einem entsprechenden Modell konfrontiert. Der polnische Stürmer sollte demnach an seinen Wunschverein Real Madrid abgegeben werden, im Gegenzug würden die Münchner unter anderem Benzema erhalten. Der Bundesligist habe sich mit der Idee aber erst gar nicht beschäftigt, hieß es weiter. Präsident Uli Hoeneß bekräftigte stattdessen, dass Lewandowski auch in der nächsten Saison für die Bayern spielen werde.

Der Nationalstürmer und WM-Teilnehmer liebäugelt seit Jahren mit einem Weggang aus Deutschland in Richtung Real Madrid, jüngst untermauerte sein neuer Berater den Wechselwunsch. Bei den Bayern hat der Mittelstürmer allerdings noch einen Vertrag bis 2021.

Union Berlin holt Hannovers Schmiedebach

Union Berlin hat seinen fünften Neuzugang verpflichtet. Manuel Schmiedebach wechselt von Hannover 96 an die Alte Försterei, teilte der Zweitligist am Montag mit. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis.

Mit dem gebürtigen Berliner feierte Hannover 2011 die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte und spielte in den nächsten Jahren sogar in der Europa League. Trotz des Bundesliga-Abstiegs nach der Saison 2015/16 blieb Schmiedebach seinem Verein treu und führte das Team als Kapitän nur ein Jahr nach dem Abstieg zurück ins Oberhaus. Schmiedebach absolvierte bislang 176 Bundesliga-Partien und kam in 24 Europa-League-Spielen zum Einsatz.

Zuvor hatten die Unioner die Abwehrspieler Ken Reichel (Eintracht Braunschweig) und Florian Hübner (Hannover 96) sowie Stürmer Sebastian Andersson (1. FC Kaiserslautern) und Torhüter Rafal Gikiewicz (SC Freiburg) verpflichtet.

BVB erhöht Dauerkarten-Kontingent

Borussia Dortmund erhöht die Zahl der Dauerkartenplätze zur neuen Saison um 500 auf 55.500. Damit solle mehr Wartelisten-Interessenten die Chance eingeräumt werden, eines der begehrten Dauertickets zu bekommen. „Auf diese Weise werden die Geduldigsten der Geduldigen für ihre lange Treue belohnt“, teilte der BVB mit. Das Dortmunder Stadion hat eine Gesamt-Fassungsvermögen von 81.360 Plätzen.

Gladbach bietet 15 Millionen für Füllkrug

Borussia Mönchengladbach hat nach "Kicker"-Informationen im Werben um Niclas Füllkrug noch einmal nachgelegt. Demnach soll Gladbach sein 15-Millionen-Euro-Angebot für den 25 Jahre alten Stürmer vom Ligakonkurrenten Hannover 96 erhöht haben. Füllkrug erzielte in der vergangenen Saison 14 Tore für Hannover. Er hat bei den Niedersachsen noch einen Vertrag bis 2020.

Sandhausen muss "für etwas Rauchpulver" zahlen

Zweitligist SV Sandhausen ist wegen des Fehlverhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 3500 Euro belegt worden. Das DFB-Sportgericht sanktionierte den Club aufgrund von zwei Vorfällen mit pyrotechnischen Elementen.

Während des Auswärtsspiels Ende April beim 1. FC Heidenheim war im Sandhäuser Block ein Böller gezündet worden, zudem wurde beim Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg Anfang Mai "etwas Rauchpulver und ein Bengalisches Feuer gezündet". Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Farfán "würde sterben" für WM-Spiel

Perus verletzter Nationalstürmer Jefferson Farfán muss die letzte WM-Partie seines Teams gegen Australien im Krankenhaus verfolgen. „Ich würde sterben, um mit meinen Freunden bei diesem letzten Spiel zu sein, aber gemäß der medizinischen Empfehlungen ist es unmöglich“, schrieb der 33 Jahre alte frühere Schalker am Montag bei Instagram. „Mir bleibt nur, meine Freunde und das Trainerteam aus der Klinik zu unterstützen.“

Farfán war im Training am Sonnabend in Moskau mit dem U20-Torwart Jeremy Aguirre zusammengeprallt, unglücklich auf den Boden gefallen und hatte eine Gehirnerschütterung erlitten. „Das Wichtigste ist, dass er sich erholen wird“, sagte Trainer Ricardo Gareca am Tag vor der Australien-Partie in Sotschi.

Angreifer Paolo Guerrero sagte: „Wir alle hoffen, dass er sehr schnell wieder zurückkommt, weil er der Funke unserer Gruppe ist. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung.“ Nach zwei Niederlagen gegen Dänemark und Frankreich können die Südamerikaner das Achtelfinale nicht mehr erreichen.

Veh prophezeit Köln und HSV Schwierigkeiten

Armin Veh sagt den Erstliga-Absteigern 1. FC Köln und Hamburger SV eine schwierige Saison in der 2. Bundesliga voraus. „Beide Vereine werden hart arbeiten müssen für ihre Ziele. Unabhängig davon, welche Kader wir aufbieten. Es sind viele große Namen dabei, da geben einige Gegner ganz bestimmt ein paar Prozent mehr“, sagte der Kölner Geschäftsführer Sport und ehemalige HSV-Trainer dem "Kicker“.

Die Traditionsclubs landeten in der vergangenen Bundesligasaison auf dem letzten (Köln) und vorletzten Tabellenplatz (HSV). Köln verpflichtete Markus Anfang als neuen Trainer, der in der abgelaufenen Saison Holstein Kiel auf den dritten Rang führte. Der FC müsse sich laut Veh nun umstellen und einen offensiven Ansatz anstatt eines defensiven wie in der Bundesliga haben.

„Wir haben die Mannschaft dafür, deshalb haben wir uns genau für diesen Trainer entschieden. Er hat mit Aufsteiger Kiel nachgewiesen, dass er sich in der Liga zurechtfindet und offensiv spielen lassen kann“, sagte Veh. Für den 1. FC Köln begann am Montag die Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison.

Ronaldo tritt gegen nervende Fans ans Fenster

Iranische Fans haben vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Portugal das Team um Superstar Cristiano Ronaldo um die Nachtruhe gebracht. Ronaldo bat die singenden und trötenden Anhänger vor dem Mercure-Hotel in Saransk höchstpersönlich um Nachtruhe, indem er am Fenster erschien und andeutete, er wolle gerne schlafen. Die etwa 50 Fans auf der Straße jubelten – und machten weiter.

Die Iran-Fans waren gegen 23 Uhr mit Vuvuzelas und einer Trommel vor dem Vier-Sterne-Hotel erschienen. Wenig später tauchte Ronaldo am Fenster auf legte seinen Kopf auf die flachen Hände, um zu zeigen, dass er schlafen wolle.

Die Szene erinnerte an das Champions-League-Achtelfinale im März, als Fans von Paris St. Germain am Vorabend des Rückspiels in Paris vor dem Hotel von Real Madrid gefeiert hatten. Am nächsten Tag gewann Real 2:1, Ronaldo köpfte das 1:0, Paris schied aus.

Portugal reicht am Montagabend (20.00 Uhr MESZ/ZDF) ein Remis zum Einzug ins Achtelfinale, Iran braucht einen Sieg.

Prinz William fleht Journalisten wegen WM-Spiel an

Not macht erfinderisch: Weil Prinz William während des historischen 6:1 (5:0) der englischen Nationalmannschaft bei der WM gegen Panama zu Besuch in Jordanien war, schaute er sich das Spiel kurzerhand als Wiederholung an – ohne vorher das Ergebnis zu kennen. "Ich habe die Journalisten angefleht, mir nicht das Resultat zu nennen", berichtete der 36-Jährige, der zugleich Präsident des Fußballverbandes FA ist.

Stattdessen machte es sich der Duke of Cambridge nach den Gesprächen mit Hussein bin Abdullah gemeinsam mit dem jordanischen Kronprinzen vor einem riesigen TV bequem. Davon berichten englische Medien am Montag. Prinz William hält sich in dieser Woche im Nahen Osten auf, er besucht unter anderem noch Israel und Palästina.

( HA/sid/dpa )

