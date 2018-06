Löw spricht im Training vor allem mit Rückkehrer Özil

Löw kümmert sich explizit um Özil

Mit einem öffentlichen Training hat die deutsche Nationalmannschaft in Watutinki die finale Vorbereitung auf den WM-Start am Sonntag gegen Mexiko aufgenommen. Alle 23 Spieler standen am Mittwoch bei Sonnenschein auf dem Platz. Auch Spielmacher Mesut Özil, der beim jüngsten 2:1-Testspielsieg gegen Saudi-Arabien wegen einer Knieprellung noch geschont wurde, konnte dabei sein.

Rund 500 Zuschauer bejubelten den Weltmeister beim ersten Training im Moskauer Vorort, in dem rund 12.000 Menschen wohnen. Die Mannschaft von Joachim Löw stellte sich nach einem Aufwärmprogramm im Fitnesszelt den Gastgebern auf dem Rasen vor. Mit einer kurzen Ansprache des Bundestrainers begann das Programm.

Jochim Löw am Mittwoch mit Sorgenkind Mesut Özil

Foto: Reuters

Auf dem Platz kümmerte sich Löw dann vor allem auch um Özil, der nach der Debatte um Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan noch immer unter Druck steht. Während Ilkay Gündogan, der ebenfalls mit Erdogan posiert hatte, sich öffentlich bereits mehrfach erklärte, möchte Özil zu dem Thema auch während der WM schweigen.

Das Übungsgelände des russischen Armeeclubs ZSKA Moskau ist von hohen Zäunen umgeben, normalerweise lässt Löw auch in Russland hinter verschlossenen Türen trainieren. Zahlreiche Sicherheitskräfte und Soldaten sicherten die Anlage. Das DFB-Team hat in Watutinki auch sein WM-Stammhotel.

Mesut Özil und die deutsche Nationalmannschaft betraten am Mittwoch erstmals den Rasen des Trainingsplatzes in Watutinki Foto: Ina Fassbender / dpa

Für Özil war es die Rückkehr nach einer Knieprellung Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

In der öffentlichen Übungseinheit zeigte sich der Offensivmann spielfreudig Foto: Ina Fassbender / dpa

Auch vor der guten Technik des 29-Jährigen konnten sich die rund 500 Zuschauer überzeugen Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Während es Trainings nahm sich Jochim Löw seinen Schützling wiederholt zur Brust Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS



Özil steht wegen gemeinsamer Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan besonders unter Druck Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Das gilt auch für Nationalmannschaftskollege Ilkay Gündogan Foto: dpa

Doch während Gündogan sich in der Erdogan-Debatte mehrfach öffentlich erklärte... Foto: dpa

...hat sich Özil für konsequentes Schweigen entschieden Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Dennoch ist dem Arsenal-Profi auch in Russland das Lachen noch nicht vergangen Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS



Mesut Özil im Kreise seiner Mannschaftskameraden Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Manuel Neuer hielt derweil den Schüssen von Bundestorwarttrainer Andreas Köpke Stand Foto: dpa

Beim ersten Training nach der Ankunft in Russland konnte Löw alle 23 Spieler auf dem Platz versammeln Foto: dpa

Mats Hummels suchte anschließend den Fan-Kontakt Foto: dpa



Schweden schützen fiebrigen Spieler

Schweden hat fünf Tage vor dem ersten WM-Gruppenspiel gegen Südkorea ohne Verteidiger Emil Krafth trainiert. Der Profi vom FC Bologna habe leichtes Fieber und sei zur Sicherheit im Hotel geblieben. „Wir wollten ihn nicht in der Sonne haben“, sagte ein Sprecher von Deutschlands zweitem Gruppengegner am Mittwoch in Gelendschik. In der für Medien zugänglichen Anfangsphase der zweiten Einheit in Russland ließ Trainer Janne Andersson seine Spieler nach dem Aufwärmen leichte Passübungen absolvieren.

Schweden spielt am Montag in Nischni Nowgorod gegen Südkorea. Das Duell mit Deutschland ist am 23. Juni in Sotschi.

Spanien feuert Nationaltrainer Lopetegui

Der spanische Fußballverband hat sich zwei Tage vor dem ersten WM-Spiel gegen Portugal von seinem Nationaltrainer Julen Lopetegui getrennt. Das teilte Verbandschef Luis Rubiales am Mittwoch mit, nachdem tags zuvor der Wechsel Lopeteguis zu Real Madrid nach der Weltmeisterschaft in Russland bekanntgegeben worden war. Mehr zu dem spanischen Trainerbeben lesen Sie hier.

Leipzig buhlt um Top-Talent Cunha

RB Leipzig will seine Offensivabteilung mit dem brasilianischen Stürmer Matheus Cunha verstärken. Nach übereinstimmenden Berichten von „Bild“ und „Leipziger Volkszeitung“ wirbt der sächsische Bundesligist um den 19-jährigen Angreifer vom Schweizer Erstligisten FC Sion. Allerdings gibt es für das Top-Talent noch mindestens sechs andere Interessenten, wie Sion-Präsident Christian Constantin in der Schweizer Zeitung „Blick“ erklärte. Cunha erzielte in 33 Pflichtspielen zehn Treffer für den eidgenössischen Club und hat noch einen Vertrag bis 2021.

Salah trainiert mit der Mannschaft

Ägyptens WM-Hoffnungsträger Mohamed Salah ist ins Mannschaftstraining eingestiegen. Nach seiner Schulterverletzung nahm der 25-Jährige am Mittwoch in Grosny erstmals am gemeinsamen Aufwärmprogramm teil, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

In Grosny war Mohamed Salah auch von dem autoritären tschetschenischen Republikchef Ramsan Kadyrow (l.) empfangen worden

Foto: dpa

Allerdings gebe es keine Garantie, dass Salah im ersten WM-Spiel am Freitag (14 Uhr/ARD) gegen Uruguay auflaufen kann. "Er macht gute Fortschritte, aber eine endgültige Entscheidung kann jetzt noch nicht getroffen werden. Wir müssen von Tag zu Tag sehen", sagte Teammanager Ihab Lahita.

Salah, der für den FC Liverpool spielt, hatte am 26. Mai im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) bei einem Zweikampf mit dem Spanier Sergio Ramos eine Verletzung an der linken Schulter erlitten und war nach 31 Minuten ausgewechselt worden.

Außer Uruguay bekommt es Ägypten in der Gruppe A am 19. Juni (20.00 Uhr/ZDF) mit Gastgeber Russland und am 25. Juni (16.00 Uhr/ZDF) mit Saudi-Arabien zu tun.

Alle acht Gruppen der WM 2018 in Russland Gruppe A Russland Saudi-Arabien Ägypten Uruguay 1 von 8

Gruppe B Portugal Spanien Marokko Iran 2 von 8

Gruppe C Frankreich Australien Peru Dänemark 3 von 8

Gruppe D Argentinien Island Kroatien Nigeria 4 von 8

Gruppe E Brasilien Schweiz Costa Rica Serbien 5 von 8

Gruppe F Deutschland Mexiko Schweden Südkorea 6 von 8

Gruppe G Belgien Panama Tunesien England 7 von 8

Gruppe H Polen Senegal Kolumbien Japan 8 von 8

Effenberg hätte Özil rausgeschmissen

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg übt im Fall der WM-Starter Mesut Özil und Ilkay Gündogan harsche Kritik am DFB und fordert den Rauswurf der beiden England-Legionäre, die mit ihrem Treffen mit Türkeis umstrittenem Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan für Aufregung im Vorfeld der WM-Vorbereitung gesorgt hatten.

"Wenn man auf gewisse Werte setzt, so wie das der DFB immer wieder vermittelt, dann kann die Entscheidung eigentlich nur so ausfallen, dass man die beiden Spieler rauswirft", sagte der 49-Jährige dem Onlineportal t-online.de.

Effenberg war bei der WM 1994 vom damaligen Bundestrainer Berti Vogts und dem damaligen DFB-Präsidenten Egidius Braun aufgrund der Stinkefinger-Affäre beim Vorrundenspiel in Dallas gegen Südkorea (3:2) vorzeitig nach Hause geschickt worden.

Effenberg vermisst beim DFB anno 2018 eine klare Linie: "Man dreht es sich beim DFB so, wie man es gerade braucht. Bei mir oder bei Uli Stein haben sie anders reagiert. Ich sehe dementsprechend auch keine klare Linie." Effenberg hatte 1994 deutschen Fans in Dallas den Mittelfinger gezeigt und war daraufhin sanktioniert worden. Bei der WM 1986 in Mexiko hatte Stein den damaligen Teamchef Franz Beckenbauer als "Suppenkasper" bezeichnet und wurde ebenfalls nach Hause geschickt.

"Der DFB war damals sehr konsequent und sehr schnell in der Entscheidung. Özil und Gündogan haben jetzt Glück gehabt, dass der DFB in diesem Fall inkonsequent und nicht schnell gehandelt hat", urteilte der einstige Bayern-München-Kapitän.

Beim letzten WM-Test von Weltmeister Deutschland am vergangenen Freitag in Leverkusen gegen Saudi-Arabien (2:1) war Gündogan nach seiner Einwechslung von den Zuschauern bei jeder Ballberührung ausgepfiffen worden. Özil fehlte verletzungsbedingt. Auch bei den WM-Spielen drohen den beiden Akteuren Negativ-Reaktionen der deutschen Fans auf den Rängen. Effenberg dazu: "Das ist mit das Schlimmste, was einem passieren kann. Da stellt man sich viele Fragen. Zum Beispiel die, ob es wert ist, dieses Trikot zu tragen."

Effenberg mit scharfer Kritik an DFB Die kontroverse Erdogan-Debatte um Mesut Özil und Ilkay Gündogan sorgt weiter für Gesprächsstoff. Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg übt scharfe Kritik am DFB. NOW: Effenberg mit scharfer Kritik an DFB

Leno zum FC Arsenal?

Nationaltorhüter Bernd Leno steht nach Angaben der „Sport Bild“vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Arsenal. "Es ist doch klar, dass es bei einem Spieler mit der Klasse von Bernd Leno immer zu Spekulationen kommt. Es wäre auch verwunderlich, wenn das nicht so wäre“, kommentierte Bayer-Sprecher Dirk Mesch die Veröffentlichungen. Grundsätzlich kommentiere der Verein derartige Dinge aber nicht, betonte Mesch.

Bayer sei nach „Sport Bild“-Angaben bereit, den 26-jährigen Leno für eine Ablösesumme von 20 bis 25 Millionen Euro gehen zu lassen. Der Keeper war Anfang Juni von Bundestrainer Joachim Löw aus dem deutschen WM-Kader gestrichen worden.

Der künftige Europa-League-Teilnehmer Leverkusen hatte schon vor der endgültigen Klärung der Zukunft von Leno den Transfer von Lukas Hradecky perfekt gemacht. Der finnische Nationaltorhüter kommt vom DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt ablösefrei zu Bayer und unterschrieb einen Vertrag bis 2023.

Standing Fifa-Ovations für Putin

Russlands Präsident Wladimir Putin zeigt sich einen Tag vor dem WM-Eröffnungsspiel als freundlicher Gastgeber. "Sie werden überall erfahren, dass wir gastfreundliche Menschen sind. Die Menschen werden so begeistert sein, dass sie gerne zurückkommen", sagte Putin am Mittwoch beim Fifa-Kongress in Moskau: "Unser Land ist bereit, um diese WM auszurichten. Alles wird reibungslos funktionieren."

Im Moskauer Expocenter wurde Putin von den Fifa-Delegierten mit Standing Ovations empfangen. Fifa-Präsident Gianni Infantino, der den Staatschef mit herzlichem Handschlag begrüßte, dankte ihm für die Organisation der am Donnerstag startenden Weltmeisterschaft.

"Ich möchte ihnen aus ganzem Herzen danken für Ihr Engagement und Ihre Begeisterung. Dank Ihnen haben wir das Gefühl, dass wir Teil eines Teams sind", sagte der Schweizer. Putin erwiderte die warmen Worte. Infantino gelte sein besonderer Dank, er habe die Fifa "in schweren Zeiten stark geleitet".

Fifa-Präsident Gianni Infantino mit Wladimir Putin

Foto: Imago/Matthias Koch

Putin hob zudem den Stellenwert der WM für Russland hervor. "Für unser Land bedeutet diese WM viel. Es warten modernste Stadien und Infrastrukturen, aber in erster Linie begeisterte Fans, die aus allen Ländern nach Russland reisen."

Auch für die Völkerverständigung könne das Großevent Enormes leisten. "Sport hat ein riesiges humanistisches Potenzial. Das ist nicht nur Spektakel und Begeisterung, sondern auch eine Gelegenheit, dass Länder sich besser verstehen und Banden knüpfen können", sagte Putin.

Die Worte Putins stehen im Kontrast mit der Eiszeit an verschiedenen politischen Fronten. Politiker aus Großbritannien und Island werden wegen des Giftanschlags auf einen russischen Ex-Spion auf englischem Boden nicht zur WM reisen. Die meisten deutschen Spitzenpolitiker standen einem Besuch der Spiele zuletzt zögerlich oder gar ablehnend gegenüber.

( HA/sid/dpa )

