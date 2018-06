Stich gewinnt zahlreiche Topspieler für den Rothenbaum

Hamburg. French-Open-Finalist Dominic Thiem aus Österreich führt das Hauptfeld bei den German Open am Hamburger Rothenbaum (21. bis 29. Juli) an. Der 24-Jährige, Nummer sieben der Welt, hatte in Paris erst am Sonntag im Endspiel gegen Rafael Nadal (Spanien) verloren. Die Hamburger Alexander und Mischa Zverev sind wie zuletzt nicht am Start. Nach den Querelen des Vorjahres hatte Turnierdirektor Michael Stich (49) gar nicht mehr versucht, die Brüder zu verpflichten.

Philipp Kohlschreiber (Augsburg), Peter Gojowczyk (München) und Maximilian Marterer (Nürnberg) stehen als Deutsche im Hauptfeld bei der traditionellen Sandplatzveranstaltung, zudem kann Stich noch drei Wildcards vergeben. Vier Spieler stehen aktuell in den Top 20 der Weltrangliste.

Stich freut sich über Thiem & Co.

"Es ist der beste Cut, den wir in den vergangenen zehn Jahren hatten. Ich bin extrem zufrieden“, sagte Stich am Dienstag in Hamburg, besonders Thiem soll zum Zugpferd des Turniers werden: "Ich freue mich, dass wir einen der besten Sandplatz-Spieler der Welt verpflichtet haben." Auch der Italiener Marco Cecchinato, der es bei den French Open überraschend ins Halbfinale gegen Thiem geschafft hatte, wird in Hamburg aufschlagen. "Er hat in Paris für Furore gesorgt", sagte Stich.

Neben Thiem und Cecchinato zählen auch der Argentinier Diego Schwartzman, der in Paris als einziger dem späteren Sieger Rafael Nadal einen Satz abknöpfen konnte, der Spanier Pablo Carreno Busta und Lucas Pouille aus Frankreich zu den Turnierfavoriten. Außerdem schlagen unter anderem auch noch David Ferrer (Spanien) und Gael Monfils (Frankreich) auf.

Stich macht nach McEnroe-Match Schluss

Für Stich, Wimbledonsieger von 1991, sind es vorerst die letzten German Open als Turnierdirektor. Es ist weiterhin offen, ob die Veranstaltung auch im kommenden Jahr in Hamburg stattfinden wird. Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hatte die Lizenz für sein Vorzeigeturnier nicht mehr an Stich vergeben, stattdessen bekam ab 2019 der Österreicher Peter-Michael Reichel für zunächst fünf Jahre den Zuschlag. Das Legenden-Match bestreitet Stich gegen John McEnroe (USA). Es werde sein letzter öffentlicher Auftritt sein, sagte Stich: "Mit 50 Jahren sollte Schluss sein."

( sid/dpa )

