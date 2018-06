Schwache WM-Vorbereitung: Das sind Löws Hauptprobleme

Leverkusen. Das Wort "Turniermannschaft" hat im deutschen Sprachgebrauch eine gewisse Prominenz. Immer, wenn die Dinge vor einer WM oder EM nicht so rosig aussehen, hört man es vielerorts. "Wir sind eine Turniermannschaft." Das soll so viel bedeutet wie: Wenn es drauf ankommt, sind wir da.

Diese Überzeugung erreicht sogar jene, die bei einem Turnier nie groß mitwirken konnten. "Wir wissen, wir sind eine Turniermannschaft", sagte auch Marco Reus, nachdem der Dortmunder festgestellt hatte, dass die Generalprobe für die WM, das 2:1 gegen Saudi-Arabien am Freitag, nicht so rosig ausgesehen hatte. Deshalb sei er "nicht bange" für Russland.

Reus verpasste ja bis auf die EM 2012 jedes Turnier verletzt. Bei der WM ist er nun dabei. Das und der Umstand, dass Deutschland vielleicht wirklich ein an Aufgaben wachsender Riese ist, sind die Gründe, nach einer holprigen Vorbereitung an eine gute WM zu glauben. Aber bis zum ersten Gruppenspiel gegen Mexiko am Sonntag hat Bundestrainer Joachim Löw noch drei Probleme zu lösen.

Boatengs Fitness bereitet Sorgen

Problem Nummer eins heißt Jerome Boateng. Der Bayern-Verteidiger gab gegen Saudi-Arabien eine Halbzeit lang sein Comeback nach einer schweren Muskelverletzung Mitte April. Aber Boateng, der ein wesentlicher Faktor beim Titelgewinn 2014 war, wirkte steif. "Er hat im Training schon wieder einen guten Eindruck gemacht", sagte Löw, war sich aber nicht sicher, ob der Bayern-Verteidiger schon wieder Luft für 90 Minuten hat. Deshalb spielte Boateng nur 45 – und das nicht gut. "Wir werden mit ihm arbeiten und haben ja auch noch im Turnier Zeit", so Löw.

Deutschland ist Weltmeister! Nun ja, noch nicht ganz. Aber Thomas Müller kann sich auch über halbe Eigentore wie das 2:0 gegen Saudi-Arabien freuen wie ein Schneekönig Foto: dpa

Nach Abpfiff war die Körpersprache eine andere – denn am Ende stand nur noch ein mageres 2:1 Foto: dpa

In der Schlussminute vergaben die Saudis sogar noch die Riesenchance zum Ausgleich Foto: Imago/MIS

14. Länderspiel, achtes Tor: Timo Werner (3.v.l.) brachte Deutschland gegen Saudi-Arabien in der 8. Minute in Führung Foto: dpa

Müller und Omar Hawsawi sorgten im Verbund dann für das 2:0 (43.) Foto: Witters



Ist das auch die Startelf gegen Mexiko? In der Generalprobe gegen Saudi-Arabien durften zunächst Manuel Neuer (oben v.l.), Toni Kroos, Mats Hummels, Jonas Hector, Sami Khedira, Jerome Boateng sowie Joshua Kimmich (untern v.l.), Marco Reus, Julian Draxler, Thomas Müller und Timo Werner aufs Feld Foto: Getty Images

Mesut Özil (l.) und Ilkay Gündogan erlebten die Nationalhymnen von der Bank aus Foto: Getty Images

Gündogan durfte in der zweiten Halbzeit auch noch aufs Feld – unter Begleitung von Pfiffen, aber auch vereinzeltem Beifall Foto: Imago/Jan Hübner

Jérôme Boateng gab nach sechs Wochen Wettkampfpause sein Comeback Foto: Getty Images

Draxler gegen Saudi-Arabiens Yasser Al Shahrani (M.) und Abdullah Al Muaiouf Foto: dpa



"Nach dem Stern greifen" – die Botschaft der deutschen Fans an die ihre Nationalmannschaft in Leverkusen Foto: dpa

Und so ein Pokal wäre natürlich auch nicht schlecht Foto: Ina Fassbender / dpa

Bundestrainer Joachim Löw hat den fünften Stern schon aufgeperlt Foto: TimGroothuis / WITTERS

Auch DFB-Teammanagerin Maika Fischer blickt bereits gen Russland Foto: TimGroothuis / WITTERS

Eine weitere Pokal-Attrape Foto: Marius Becker / dpa



Auch Saudis waren im Publikum Foto: Ina Fassbender / dpa

Multi-Kulit im deutschen Fanblock Foto: Ina Fassbender / dpa

Auch diese DFB-Anhänger sehen nur noch Sterne Foto: Ina Fassbender / dpa

Stets up-to-date: Ein Supporter Saudi-Arabiens vor dem Anpfiff Foto: Ina Fassbender / dpa



Bis zum WM-Start hat der 58-Jährige nach der Ankunft im Teamquartier Watutinki nur noch vier Trainingstage. Er wird sie auch darauf verwenden müssen, die mangelhafte Zielstrebigkeit im Angriff zu beheben. Das war schon beim 1:2 im vorletzten WM-Test gegen Österreich zu beobachten – und nun auch gegen die bestenfalls durchschnittlichen Saudis. "Wir hätten viel mehr Tore schießen müssen", sagte Löw und bemängelte die Bereitschaft, Läufe in die Tiefe zu machen.

Özil rückt für Draxler in die Startelf

Problem Nummer drei ist die fehlende Hingabe für Defensivarbeit. "Wir haben es nicht geschafft, den Ball zu sichern, dass wir in unserer Formation stehen, dass wir Konter besser abfangen", sagte Innenverteidiger Mats Hummels. "Beim Turnier müssen wir uns straffen. Da können wir eine solche Leistung wie gegen Saudi-Arabien nicht bringen", kritisierte der eingewechselte Stürmer Mario Gomez.

Erklärbar ist die vor allem in der zweiten Halbzeit schwache Leistung gegen Saudi-Arabien mit der Trainingssteuerung. 16 Tage lang hat Löws Elf in Südtirol intensiv geschuftet – und das nicht, um gegen Saudi-Arabien fit zu sein, sondern gegen Mexiko. Daher sagte Löw auch: "Ich mache mir keine Sorgen. Wir haben noch eine Woche. Wenn es losgeht, werden wir da sein." Das Wort Turniermannschaft verwendete er nicht, meinte aber dasselbe.

Marco Reus könnte helfen, zumindest das Offensiv-Problem zu lösen. Der 29-Jährige kann mit seiner Dynamik für Tiefe im Spiel sorgen, und Löw ist von ihm durchaus angetan: "Ich bin überzeugt, das Marko wichtige Akzente setzen kann und einen wesentlichen Beitrag dazu leisten wird, dass wir bei der WM weit kommen", sagte der Bundestrainer. Er hat seine Startelf für Mexiko schon gefunden. Sie wird der gegen Saudi-Arabien sehr ähnlich sein, nur Mesut Özil dürfte Julian Draxler ersetzen. Gleiches Personal, aber andere Einstellung, so könnte es dann gehen in Russland.

