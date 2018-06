Özil und Gündogan müssen sich entschuldigen

Nicht alle Pfiffe sind rassistisch, so wie es der "Spiegel" schrieb. Der DFB muss seine Kommunikation verbessern. Ein Kommentar.

So, 10.06.2018, 11.07 Uhr

Natürlich sind die Zuschauer, die beim Länderspiel am Freitag den Nationalspieler Ilkay Gündogan ausgepfiffen haben, keine Rassisten. Aber allein um den Unmut, dass zwei deutsche Fußballspieler in ihrer Gedanken- und Instinktlosigkeit einem Despoten aus der Heimat ihrer türkischstämmigen Familien die Ehre erweisen, geht es bei den Pfiffen von Zuschauerrängen nicht.

Wäre das so, dann müssten dieselben Zuschauer für viele andere Vorkommnisse ebenso auf die Straße gehen oder Pfeifkonzerte veranstalten: gegen AfD-Politiker, die das Assad-Regime in Syrien besuchen, gegen CSU-Politiker, die den ungarischen Rechtsausleger Orban empfangen, gegen Linke-Abgeordnete, die in Russlands Staatslenker Putin einen Heilsbringer sehen, und gegen alle Regierungsvertreter der Großen Koalition, die schon aus diplomatischer Gepflogenheit zum Kuscheln mit Herrschern neigen.

Inszenierung beim Bundespräsidenten war falsch

Tun sie aber nicht. Uns zeigt das alles nur: Die Pfiffe sind Ausdruck einer Unzufriedenheit, die nicht greifbar ist, aber sicher auch jenseits der Nationalmannschaft zu verorten ist. Bestenfalls liegt ein tiefes Bedauern über den Mangel an Patriotismus in Deutschland vor, wie das Wehklagen vermuten lässt, wenn nicht alle Nationalspieler inbrünstig die deutsche Hymne singen.

Der Autor ist Chef der zentralen Sportredaktion der Funke Mediengruppe

Foto: Marcelo Hernandez / HA

Schlimmstenfalls werden Urängste auf die Nationalspieler projeziert, dass Familien irgendwoher kommen und sich an den Vorzügen dieser Gesellschaft nach eigenem Gusto bedienen können – und man selbst außen vor bleibt. Die Grenze zum Rassismus wäre dann tatsächlich nur noch einen Schritt entfernt.

Weghören darf der Fußball aber ebenso wenig wie die Politik. Und schon gar nicht mit Basta-Befehlen die Debatte beenden, wie es DFB-Direktor Oliver Bierhoff versuchte. Wer auf den Stadiontribünen pfeift, ist auch Repräsentant unserer Gesellschaft. Deren Probleme gehen uns alle und insbesondere den DFB an, der so gerne Integration fördert. Dort heißt es: Man wisse nicht, was man noch tun solle. Wie wäre es mit einer Entschuldigung von Özil und Gündogan, mit Dialog statt Inszenierung beim Bundespräsidenten?

Deutschland ist Weltmeister! Nun ja, noch nicht ganz. Aber Thomas Müller kann sich auch über halbe Eigentore wie das 2:0 gegen Saudi-Arabien freuen wie ein Schneekönig Foto: dpa

Nach Abpfiff war die Körpersprache eine andere – denn am Ende stand nur noch ein mageres 2:1 Foto: dpa

In der Schlussminute vergaben die Saudis sogar noch die Riesenchance zum Ausgleich Foto: Imago/MIS

14. Länderspiel, achtes Tor: Timo Werner (3.v.l.) brachte Deutschland gegen Saudi-Arabien in der 8. Minute in Führung Foto: dpa

Müller und Omar Hawsawi sorgten im Verbund dann für das 2:0 (43.) Foto: Witters



Ist das auch die Startelf gegen Mexiko? In der Generalprobe gegen Saudi-Arabien durften zunächst Manuel Neuer (oben v.l.), Toni Kroos, Mats Hummels, Jonas Hector, Sami Khedira, Jerome Boateng sowie Joshua Kimmich (untern v.l.), Marco Reus, Julian Draxler, Thomas Müller und Timo Werner aufs Feld Foto: Getty Images

Mesut Özil (l.) und Ilkay Gündogan erlebten die Nationalhymnen von der Bank aus Foto: Getty Images

Gündogan durfte in der zweiten Halbzeit auch noch aufs Feld – unter Begleitung von Pfiffen, aber auch vereinzeltem Beifall Foto: Imago/Jan Hübner

Jérôme Boateng gab nach sechs Wochen Wettkampfpause sein Comeback Foto: Getty Images

Draxler gegen Saudi-Arabiens Yasser Al Shahrani (M.) und Abdullah Al Muaiouf Foto: dpa



"Nach dem Stern greifen" – die Botschaft der deutschen Fans an die ihre Nationalmannschaft in Leverkusen Foto: dpa

Und so ein Pokal wäre natürlich auch nicht schlecht Foto: Ina Fassbender / dpa

Bundestrainer Joachim Löw hat den fünften Stern schon aufgeperlt Foto: TimGroothuis / WITTERS

Auch DFB-Teammanagerin Maika Fischer blickt bereits gen Russland Foto: TimGroothuis / WITTERS

Eine weitere Pokal-Attrape Foto: Marius Becker / dpa



Auch Saudis waren im Publikum Foto: Ina Fassbender / dpa

Multi-Kulit im deutschen Fanblock Foto: Ina Fassbender / dpa

Auch diese DFB-Anhänger sehen nur noch Sterne Foto: Ina Fassbender / dpa

Stets up-to-date: Ein Supporter Saudi-Arabiens vor dem Anpfiff Foto: Ina Fassbender / dpa



