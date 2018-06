Heftiges Unwetter verschiebt Neuers Comeback auf 18.35 Uhr

Klagenfurt. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet das letzte Länderspiel vor der Nominierung des endgültigen WM-Kaders am Abend in Klagenfurt gegen Österreich mit Kapitän Manuel Neuer und Neuling Nils Petersen in der Startelf. Für Weltmeister Neuer vom FC Bayern München ist es das erste Spiel acht Monate nach einem Mittelfußbruch und das erste Länderspiel seit Oktober 2016.

Bundestrainer Joachim Löw setzt im Angriff auf den 29 Jahre alten Länderspiel-Debütanten Petersen. Neben Neuer stehen als weitere Weltmeister von 2014 noch Sami Khedira und Mesut Özil in der Startformation.

Die Statistik Österreich 1 von 6

Deutschland Neuer - Kimmich, Rüdiger, Süle, Hector - Khedira, Gündogan - Brandt, Özil, Sané - Petersen 2 von 6

Schiedsrichter 3 von 6

Zuschauer 4 von 6

Tore 5 von 6

Gelbe Karten 6 von 6

Heftiges Unwetter verzögert den Anpfiff

Der Anpfiff musste wegen eines heftigen Unwetters allerdings verschoben werden. Starkregen und Hagel setzten 50 Minuten vor dem Anstoß über dem Wörthersee Stadion ein. Beide Teams machten sich zunächst trotzdem planmäßig warm, nach rund zehn Minuten verschwanden sie wieder in den Kabinen.

Als der 32 Jahre alte Torhüter Als Neuer als erster deutscher Spieler zum Aufwärmen auf den Platz kam, brach das Gewitter los. Der 32 Jahre alte DFB-Kapitän gab sich vorerst unbeeindruckt, begann mit dem Warmlaufen und wurde dann – völlig durchnässt – von Torwarttrainer Andreas Köpke warm geschossen.

Schließlich begaben sich aber die DFB-Akteure zurück in die Katakomben. Im Spielertunnel schoben sich einige von ihnen wie Mesut Özil und Sami Khedira einen Ball zu. Bundestrainer Joachim Löw plauderte mit seinem österreichischen Kollegen Franco Foda. "Wir haben uns darauf verständigt, das Spiel um 18.35 Uhr anpfeifen zu lassen", berichtete Foda.

Bilder aus dem WM-Trainingslager:

Bei Thomas Müller (r., im Zweikampf mit Techniker Ilkay Gündogan) hat die gute alte Grätsche noch nicht ausgesorgt Foto: Christian Charisius / dpa

Ab und zu wurde es auch mal kuschlig in Eppan: Julian Draxler umklammert Leroy Sané Foto: Christian Charisius / dpa

Joshua Kimmich (r) ist voll fokussiert – und an der Leine Foto: Christian Charisius / dpa

Manuel Neuer fliegt wieder – reicht es für die WM? Foto: Christian Charisius / dpa

Das tat weh: Julian Draxler (M.) wird nach einem Zusammenprall beim Mannschaftstraining untersucht Foto: Christian Charisius / dpa



Weiß er, wo es langgeht? Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich mit der Genesung des zuletzt angeschlagenen Mesut Özil zufrieden Foto: dpa Picture-Alliance / Marvin Ibo Güngör / picture alliance / GES/Marvin Ib

Leroy Sané präsentierte sich in Eppan mit neuer Frisur Foto: Marc Schueler / imago/Schüler

Plausch unter Weltmeistern: Julian Draxler (r.) flüstert Mesut Özil etwas ein Foto: Alexander Hassenstein / Bongarts/Getty Images

Nummer eins fliegt wieder: Manuel Neuer absolvierte am Donnerstag erstmals nach seinem Mittelfußbruch wieder ein Training unter voller Belastung Foto: Christian Charisius / dpa

Einer fehlt noch: Torwarttrainer Andreas Köpke (2. v. r.) mit seinen Torleuten Kevin Trapp (l.), Manuel Neuer (r.) und Bernd Leno. Marc-André ter Stegen reist erst am Freitag an Foto: Marc Schueler / imago/Schüler



Marvin Plattenhardt (l.) und Jonas Hector beim Sprinttest Foto: Marc Schueler / imago/Schüler

Timo Werner (l.), Marco Reus (M.) und Ilkay Gündogan bei der ersten Trainingseinheit in Eppan Foto: Alexander Hassenstein / Bongarts/Getty Images

Leon Goretzka erledigt auch den Weg zum Trainingsplatz sportlich Foto: Alexander Hassenstein / Bongarts/Getty Images

Junge Zaungäste versuchen nach der Ankunft der Mannschaft vor dem Teamhotel "Weinegg" einen Blick auf die Spieler zu erhaschen Foto: Christian Charisius / picture alliance / Christian Cha/picture alliance

Angekommen – zumindest im WM-Trainingslager: Bayern-Torhüter Manuel Neuer Foto: Markus Gilliar / dpa



Auch Kölns Absteiger Jonas Hector durfte DFB-Manager Oliver Bierhoff in Eppan begrüßen Foto: Markus Gilliar / dpa

Jonathan Tah muss während der Vorbereitung in Südtirol noch um ein WM-Ticket kämpfen Foto: Markus Gilliar / dpa

Marco Reus muss derweil darauf hoffen, sich nicht schon wieder kurz vor einem großen Turnier zu verletzen Foto: Markus Gilliar / dpa

Kaderplatz oder Streichkandidat? Leroy Sané auf dem Weg ins Hotel "Weinegg" Foto: Markus Gilliar / dpa

Neu-Bayer Leon Goretzka hofft nach dem Confed Cup im vergangenen Jahr auf eine weitere Reise nach Russland Foto: Reuters



Und wer ist das? Richtig, Marvin Plattenhardt (l.) und Julian Brandt Foto: dpa

Der eine darf nicht mehr, der andere würde noch gerne: WM-Rekordschütze Miroslav Klose und Mario Gomez Foto: dpa

Von den Angestellten des Fünf-Sterne-Domizils wurden die deutschen Nationalmannschaft herzlich empfangen Foto: Markus Gilliar / dpa

Auch der Fanclub Südtirol war heiß auf den Weltmeister Foto: Marc Schueler / imago/Schüler

Die Spieler bekamen sie aber nur durch die Buscheiben zu sehen Foto: Christian Charisius / dpa



Diese Jungs hatten ihre Sympathien klar verteilt Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

"Man ist froh, dass es endlich mal losgeht", sagte Bierhoff nach der Ankunft Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Mittwoch, Südtirol, die Frisur sitzt: Bundestrainer Joachim Löw bei der Ankunft am Flughafen in Bozen Foto: Getty Images

Bierhoff findet es "ärgerlich"

"Das ist für uns natürlich ärgerlich", sagte Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff im ZDF angesichts der zu erwartenden schwierigen Bedingungen mit tiefem Geläuf. "Es geht nicht nur darum, pünktlich anzufangen, sondern auch darum, ein vernünftiges Spiel zu zeigen. Man will einiges probieren."

An diesem Montag muss Löw den 23-Mann-Kader für die WM in Russland dem Weltverband Fifa melden. Neben Petersen gelten auch Kevin Trapp (Tor), Verteidiger Jonathan Tah und Sebastian Rudy (Mittelfeld) als Streichkandidaten. Den letzten WM-Test bestreitet die deutsche Nationalmannschaft am nächsten Freitag (1. Juni, 19.30 Uhr/ARD) in Leverkusen gegen Saudi-Arabien.

Der deutsche WM-Kader 2018 Tor Manuel Neuer, Bernd Leno, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp 1 von 3

Abwehr Jérôme Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Matthias Ginter, Jonas Hector, Marvin Plattenhardt, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah 2 von 3

Mittelfeld/Angriff Thomas Müller, Sebastian Rudy, Ilkay Gündogan, Leroy Sané, Julian Draxler, Julian Brandt, Leon Goretzka, Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Özil, Marco Reus, Timo Werner, Nils Petersen, Mario Gomez 3 von 3

( dpa/sid/HA )

