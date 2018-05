Robert Lewandowski will Bayern München sofort verlassen

Meier schwer enttäuscht über Eintracht-Aus

Alexander Meier ist nach dem für ihn anscheinend überraschenden Ende bei Eintracht Frankfurt schwer getroffen. "Es ist ganz komisch", sagte der 35-Jährige der Frankfurter Rundschau: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, aus dem Urlaub zu kommen, nicht in Frankfurt zu landen und bei der Eintracht das Training aufzunehmen. Es ist sehr traurig, ich bin sehr traurig. Ich wollte meine Karriere doch bei der Eintracht beenden."

Der Club hatte die Öffentlichkeit am Montag darüber informiert, dass Meier keine Vertragsverlängerung angeboten werde. Der Stürmer spielte insgesamt 14 Jahren für die Hessen, von der Fankurve wird er als "Fußballgott" gefeiert.

Letzte Worte für die Fans? Alex Meier bei der Pokalfeier auf dem Frankfurter Römer

Foto: Imago/Jan Hübner

"Es tut mir sehr leid, dass ich mich nicht einmal von den Fans verabschieden konnte. Im Stadion oder auf anderem Wege", sagte Meier, der offen ließ, ob er zur angedachten Verabschiedung beim Supercup gegen Bayern München im August überhaupt im Stadion sein wird: "Wer weiß, wo ich da bin." Wie es weitergehe und zu welchem Club er wechseln könnte, "weiß ich ja gar nicht".

Der neue Eintracht-Trainer Adi Hütter war in die Entscheidung gegen Meier nicht eingebunden. "Ich habe jedenfalls keinen Kontakt zu ihm gehabt", sagte Meier der Frankfurter Neuen Presse. In seinem USA-Urlaub werde er sich nun in Form halten. "Damit ich gleich einsteigen kann", sagte der Stürmer: "Ich bin absolut gesund, ich bin absolut fit und ich bin der Meinung, dass ich noch mithalten kann."

Berater: Lewandowski will Bayern verlassen

Robert Lewandowski will nach Angaben seines Beraters den FC Bayern München vor Beginn der neuen Saison verlassen. "Robert fühlt, dass er eine Veränderung und eine neue Herausforderung in seiner Karriere braucht. Die Verantwortlichen des FC Bayern wissen darüber Bescheid", sagte Pini Zahavi der "Sport Bild" (Mittwoch).

Robert Lewandowski traf am Dienstag bei der polnischen Nationalmannschaft ein

Foto: Imago/Newspix

Der 29 Jahre alte polnische Nationalstürmer steht beim deutschen Rekordmeister noch bis 2021 unter Vertrag, will nun aber demnach die sofortige Freigabe für einen Wechsel in diesem Sommer. Seine Beweggründe seien "nicht Geld oder ein bestimmter Club, denn fast alle Top-Clubs hätten gerne den besten Stürmer der Welt in ihren Reihen", sagte Zahavi.

Lewandowski hatte sich Ende Februar nach zehn Jahren von seinem Berater Cezary Kucharski getrennt und den 74 Jahre alten Israeli Zahavi engagiert. Dass diese Entscheidung mit einem möglichen Transferwunsch in Zusammenhang stehe, bestritt Lewandowski damals.

Zahavi hofft bei seinem Vorstoß auf das Verständnis von Präsident Uli Hoeneß und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. "Jeder in der Clubführung des FC Bayern hat selbst eine große Karriere vorzuweisen. Sie sollten seine Situation verstehen."

Lewandowski wird seit geraumer Zeit immer wieder mit Champions-League-Sieger Real Madrid in Verbindung gebracht. Laut Sport Bild haben die Königlichen Abstand von einer Verpflichtung genommen, Paris St. Germain, der FC Chelsea und Manchester United sollen aber Interesse am Torjäger haben.

Farfán widmet Guerrero Länderspieltreffer

Peru hat in der WM-Vorbereitung sein letztes Länderspiel vor eigenem Publikum gewonnen. In der Hauptstadt Lima setzte sich "La Blanquirroja" mit 2:0 (1:0) gegen Schottland durch. Am Mittwoch reisen die Peruaner nach Europa.

Jefferson Farfan bei seinem Torjubel gegen Schottland

Foto: Reuters

Christian Cueva per Elfmeter (38.) und der frühere Schalker Jefferson Farfán (48.) machten den Sieg perfekt. Stürmer Farfán widmete seinen Treffer Kapitän Paolo Guerrero, der derzeit wegen Kokainmissbrauchs gesperrt ist. Am Freitagabend hatte der peruanische Verband FPF mitgeteilt, dass der ehemalige HSV-Profi in der Angelegenheit vor das Schweizer Bundesgericht zieht.

Peru trifft bei der WM-Endrunde in der Gruppe C auf Titelkandidat Frankreich, Australien und Dänemark. Panama, das es in der Gruppe G mit Belgien, Tunesien und England zu tun bekommt, trennte sich am Dienstag in Panama-Stadt torlos von Nordirland.

Alle acht Gruppen der WM 2018 in Russland Gruppe A Russland Saudi-Arabien Ägypten Uruguay 1 von 8

Gruppe B Portugal Spanien Marokko Iran 2 von 8

Gruppe C Frankreich Australien Peru Dänemark 3 von 8

Gruppe D Argentinien Island Kroatien Nigeria 4 von 8

Gruppe E Brasilien Schweiz Costa Rica Serbien 5 von 8

Gruppe F Deutschland Mexiko Schweden Südkorea 6 von 8

Gruppe G Belgien Panama Tunesien England 7 von 8

Gruppe H Polen Senegal Kolumbien Japan 8 von 8

Favre "sehr dankbar" für den BVB-Job

Dortmunds neuer Trainer Lucien Favre hat den BVB als "einen der spannendsten Vereine Europas" bezeichnet. Er freue sich riesig darauf, wieder nach Deutschland zurückzukehren und sei "sehr dankbar", dass er den Bundesligisten in der kommenden Saison übernehmen dürfe, schrieb der 60 Jahre alte Schweizer in seiner am Mittwoch veröffentlichten letzten Kolumne für das Portal Sportbuzzer.

"Ich möchte diese Herausforderung seriös und mit Herzblut angehen", sagte der ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach und sprach von einer "großen Aufgabe". Beim BVB tritt Favre am 1. Juli als Nachfolger von Peter Stöger seinen Posten an.

Cincinnati wird in MLS aufgenommen

Der FC Cincinnati wird zur kommenden Saison als 26. Team in die Major League Soccer (MLS) aufgenommen. Das gab die nordamerikanische Profiliga bekannt. Derzeit spielt die Franchise noch in der zweitklassigen United Soccer League (USL).

Cincinnati, im Vorjahr überraschend im Pokal-Halbfinale, trägt seine Heimspiele im Nippert Stadium der Universität vor gut 20.000 Zuschauern aus. Es gibt aber Pläne für einen Neubau, der zur Saison 2021 fertiggestellt sein könnte.

Die MLS hat seit 2005 insgesamt 16 neue Klubs aufgenommen. Das Ziel sind 28 Mannschaften, Nashville und Miami haben Interesse.

Messi in WM-Form: Hattrick gegen Haiti

Vizeweltmeister Argentinien hat sich wie erhofft beim Abschied vor den heimischen Fans den nötigen WM-Motivationsschub geholt. Beim 4:0 (1:0) gegen Sparringspartner Haiti zeigte sich vor allem Superstar Lionel Messi mit drei Toren in WM-Form. "Wir haben die Unterstützung gespürt. Wir alle wollen nur das eine: einen bedeutenden Titel für die Selección", versprach der 30-Jährige nach seiner Gala im Bombonera-Stadion von Buenos Aires.

Vor der Partie wurde Javier Mascherano für sein 143. Länderspiel ausgezeichnet, womit er den bisherigen Rekordhalter Javier Zanetti ablöste. Die Wiedergutmachung nach der jüngst erlittenen 1:6-Schmach in Spanien brachte trotz totaler Dominanz der Gauchos aber zunächst nur ein Elfmetertor durch Messi (18.). Nach der Pause setzte der Barcelona-Star jedoch den Torreigen (58., 66.) fort, ehe der eingewechselte Sergio Aguero (69.) bei seinem ersten Einsatz nach fast zweimonatiger Verletzungspause den Schlusspunkt setzte.

Am Mittwochabend geht es Richtung Trainingscamp Barcelona weiter. Am 8. Juni steht in Jerusalem gegen Gastgeber Israel der letzte Formtest auf dem Programm. Der Weltmeister von 1978 und 1986 startet am 16. Juni gegen Island ins WM-Turnier und trifft in der Vorrundengruppe D noch auf Kroatien (21. Juni) und Nigeria (26. Juni).

Neuer bei Geheimtest erneut im Tor

Drei Tage vor dem anvisierten Länderspiel-Comeback gegen Österreich bekommt der lange verletzte Manuel Neuer eine neue Chance, Spielsicherheit für die WM zu sammeln. Wenn das deutscheNationalteam am Mittwochvormittag in Südtirol zum zweiten Übungsspiel gegen die U20-Auswahl des DFB antritt, soll Kapitän Neuer wieder eine Spielhälfte lang im Tor stehen.

"Es geht um Spielverständnis. Manuel ist auf dem Wege, wie wir uns es alle vorstellen", erklärte Bundestorwartcoach Andreas Köpke. Der Test gegen die Junioren wird erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, auch Medienvertreter haben keinen Zugang.

"Dass es keine einfache Situation war, war uns von vornherein bewusst", bemerkte Köpke. Neuer war nach achtmonatiger Verletzungspause ohne jede Spielpraxis ins Vorbereitungscamp nach Eppan gekommen. Die Sportliche Leitung um Bundestrainer Löw sei ständig im Kontakt mit Neuer, den Medizinern und Physiotherapeuten, berichtete der einstige Nationaltorwart Köpke und ergänzte: "Der Fuß ist vollkommen ausgeheilt. Das ist ein sehr beruhigendes Gefühl."

Am kommenden Sonnabend in Klagenfurt soll dann Neuer nach anderthalb Jahren Pause sein Comeback in der Nationalmannschaft feiern. Danach muss Löw entscheiden, ob es für den Kapitän und Weltmeister für die WM-Teilnahme reicht. Am kommenden Montag muss der Bundestrainer sein endgültiges Aufgebot mit 23 Akteuren der Fifa melden.

Der deutsche WM-Kader 2018 Tor Manuel Neuer, Bernd Leno, Marc-André ter Stegen, Kevin trapp 1 von 3

Abwehr Jérôme Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Matthias Ginter, Jonas Hector, Marvin Plattenhardt, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah 2 von 3

Mittelfeld/Angriff Thomas Müller, Sebastian Rudy, Ilkay Gündogan, Leroy Sané, Julian Draxler, Julian Brandt, Leon Goretzka, Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Özil, Marco Reus, Timo Werner, Nils Petersen, Mario Gomez 3 von 3

( HA/sid/dpa )

