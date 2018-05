Traumdebüt für Werder-Stürmer Sargent bei den US-Boys

Werders US-Boy Sargent mit Traumdebüt

Werder Bremens neuer Stürmer Joshua Sargent hat in der Nationalmannschaft der USA ein glänzendes Debüt gefeiert. Der 18-Jährige erzielte am Montag (Ortszeit) in Chester im Bundesstaat Pennsylvania beim Testspiel gegen Bolivien den zweiten Treffer beim 3:0-Sieg (1:0). Die beiden anderen Treffer gingen vor knapp 12.000 Besuchern auf das Konto von Walker Zimmerman und Tim Weah. Eingesetzt wurden im US-Team auch Julian Green vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth sowie die Bundesliga-Profis Christian Pulisic (Borussia Dortmund) und Weston McKennie (Schalke 04).

Abgezockt: Joshua Sargent bei seinem Treffer zum 2:0

Foto: Reuters

Sargent hatte im Februar bei Werder einen Profivertrag erhalten. Er ist erst mit Beginn der Saison 2018/2019 offiziell spielberechtigt. Er gilt als großes Talent: Mehrere Topclubs hatten sich um den Teenager bemüht. Er nahm auch bereits an der U20-WM in Südkorea teil und erzielte in fünf Spielen vier Tore.

Die USA, die sich nicht für die WM in Russland qualifiziert haben, bauen ein neues Team auf. 15 der von Trainer Dave Sarachan 22 berufenen Spieler waren jünger als 22 Jahre.

DFB-Gegner Mexiko nur 0:0 gegen Wales

Mexiko ist rund drei Wochen vor seinem WM-Auftaktspiel gegen Deutschland (17. Juni) noch auf der Suche nach seiner Form. In einem Vorbereitungsspiel kam "El Tri" im kalifornischen Pasadena gegen Wales nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Trainer Juan Carlos Osorio nutzte die Begegnung mit den ohne Superstar Gareth Bale vom Champions-League-Sieger Real Madrid angetretenen Briten zu Experimenten. Bei seinen insgesamt sechs Einwechslungen gab der Coach auch dem Bundesliga-Duo Marco Fabian und Carlos Salcedo vom Pokalsieger Eintracht Frankfurt Bewährungschancen im Team des Confed-Cup-Halbfinalisten.

Größtes Manko der Mittelamerikaner gegen Wales war die Umwandlung ihrer Überlegenheit in Tore. Trotz 69 Prozent Ballbesitz und neun Torschüssen gelang Mexiko kein Treffer.

Alle acht Gruppen der WM 2018 in Russland Gruppe A Russland Saudi-Arabien Ägypten Uruguay 1 von 8

Gruppe B Portugal Spanien Marokko Iran 2 von 8

Gruppe C Frankreich Australien Peru Dänemark 3 von 8

Gruppe D Argentinien Island Kroatien Nigeria 4 von 8

Gruppe E Brasilien Schweiz Costa Rica Serbien 5 von 8

Gruppe F Deutschland Mexiko Schweden Südkorea 6 von 8

Gruppe G Belgien Panama Tunesien England 7 von 8

Gruppe H Polen Senegal Kolumbien Japan 8 von 8

( HA/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.