Nur in Hamburg: Hier können Sie DAZN auch im TV empfangen

Hamburg. An diesem Sonnabend läuft die Champions League zum letzten Mal im Free-TV. Mit dem Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool gibt das ZDF seinen Abschied von der Berichterstattung der Königsklasse. Ab der kommenden Saison müssen Fußball-Fans zahlen. Der Pay-TV-Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN haben sich die Übertragungsrechte zunächst für zwei Jahre gesichert.

Während Sky seit Jahrzehnten Sportveranstaltungen überträgt, ist DAZN in einigen Haushalten noch unbekannt. Dabei hat sich der kostenpflichtige Anbieter vor allem unter Fußballfans zu einem beliebten Streamingdienst gemausert. Für 9,99 Euro im Monat können Abonnenten die Top-Fußballligen in Europa sowie American Football, Eishockey, Basketball, Baseball, Darts, Motorsport, Boxen und Tennis verfolgen. Auch US-Sport ist mit den Ligen NFL, NBA, MLB und NHL im Paket enthalten.

DAZN über willy.tel empfangen

Was bei vielen Konsumenten noch unbekannt ist: In Hamburg ist DAZN seit 2016 auch über den lokalen Kabelfernsehbetreiber willy.tel für denselben monatlichen Basispreis erhältlich. Vor allem für Kunden, die keinen Smart TV besitzen, dürfte dieses Angebot interessant sein. Wenngleich es keinen Vergleich zum Internetauftritt darstellt. So läuft auf dem Fernsehsender nur eine Partie, während im Stream bei zeitgleichen Spielen die komplette Auswahl zur Verfügung steht. Ob auf dem Kanal in Zukunft Champions-League-Partien ausgestrahlt werden, ist noch unklar.

Ein Streaminganbieter im TV – wie passt das zusammen? Hintergrund ist eine Lizenzbedingung der englischen Premier League. Demnach darf DAZN sein Signal nicht ausschließlich über das Internet verbreiten. Da lineares Fernsehen für den Streaminganbieter aber keine Priorität hat, ist der TV-Sender einzig bei einem lokalen Anbieter empfangbar – beim Hamburger Kabelnetzbetreiber willy.tel.

