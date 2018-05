Vor Finale: Vermummte prügeln in Kiew auf Liverpool-Fans ein

Vermummte prügeln in Kiew auf Liverpool-Fans ein

Mehrere Fans des FC Liverpool sind vor dem Champions-League-Finale in Kiew in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zusammengeschlagen worden. Ein Dutzend Vermummter stürmte ein Restaurant in der Nähe des Olympiastadions im Stadtzentrum und begann auf die Fans einzuprügeln, wie Medien am Freitag berichteten. Nach Polizeiangaben wurden mindestens zwei Männer verletzt. Zwei Angreifer seien festgenommen worden. Details und Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.

Am Samstag (20.45 Uhr/Sky und ZDF) stehen sich im Olympiastadion in Kiew Titelverteidiger Real Madrid mit Trainer Zinédine Zidane und Liverpool mit dem früheren Bundesliga-Coach Jürgen Klopp gegenüber.

Boateng hofft auf Neuer: "Er hat eine andere Ausstrahlung"

Für Jérôme Boateng wäre ein WM-Ausfall von Torhüter Manuel Neuer ein herber Verlust. "Es ist schon ein Unterschied, ob Manuel Neuer im Tor steht oder ein anderer", sagte Boateng dem "kicker" über seinen Münchner Teamkollegen. Neuer hat nach einem Mittelfußbruch seit September kein Pflichtspiel mehr bestritten. Derzeit bereitet er sich mit der deutschen Nationalmannschaft in Südtirol auf die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) vor.

"Manuel ist der beste Torhüter der Welt. Die anderen sind auch sehr gut, Marc-André ter Stegen hat sich super entwickelt, aber Manu hat eine andere Ausstrahlung als jeder andere", sagte Boateng und fügte an: "Das ist überhaupt keine Abwertung der anderen, aber Manu ist eben Manu."

Nach den ersten Trainingseinheiten in Eppan gab sich Joachim Löw in Sachen Neuer optimistisch. "Er hat auch bei der höchsten Belastung keine Probleme. Es sieht momentan sehr gut aus", sagte der Bundestrainer.

RB-Boss Mintzlaff verlängert wohl

Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff soll unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung stehen. Laut der "Bild" soll der 42-Jährige bis mindestens 2022 unterschreiben. Die Bekanntgabe des Deals stehe demnach kurz bevor. Mintzlaff, der seit 2014 bei RB arbeitet, soll zuletzt auch Angebote von zwei Bundesligisten gehabt haben.

Wolfsburger Final-Drama beschert Sport1 Rekordquote

Die dramatische Final-Niederlage des deutschen Meisters VfL Wolfsburg in der Champions League gegen Olympique Lyon (1:4 n.V.) hat dem übertragenden Spartensender Sport1 am Donnerstagabend eine Rekordquote für Frauenfußball beschert. Im Schnitt verfolgten 520.000 Zuschauer das Endspiel in Kiew. Das entspricht einem Marktanteil von 2,6 Prozent. In der Spitze lag der Wert bei bis zu 940.000 Zuschauern.

Alexandra Popp (M.) flog in der Verlängerung mit Gelb-Rot vom Platz. Zu diesem Zeitpunkt führte Wolfsburg noch mit 1:0

Foto: David Ramos / Getty Images

Die bisherige Sport1-Bestmarke bei Frauenfußball-Übertragungen stammte vom Viertelfinal-Rückspiel zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München in der Vorsaison der Königsklasse. Damals verfolgten im Schnitt 470.000 Zuschauer (MA: 1,6 Prozent) die Begegnung am Fernseher.

Löw lobt Liverpools Salah: "Die größte Überraschung der Saison"

Bundestrainer Joachim Löw hat vor dem Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool den ägyptischen Stürmer Mohamed Salah (25) als "größte Überraschung der Saison" gewürdigt. "Er ist nicht nur ein starker Torjäger, sondern auch ein richtig guter Fußballer. Liverpool und Kloppo haben Salah sehr viel zu verdanken – ein herausragendes Jahr für ihn", sagte Löw der "Bild". Es gebe "in diesem Jahr nur sehr wenige Spieler, die solche Glanzpunkte wie Salah gesetzt haben".

Der ägyptische Nationalspieler erzielte in der Premier League 32 Treffer in 38 Spielen und traf in der Champions League zehn Mal. Am Sonnabend (20.45 Uhr/Sky und ZDF) stehen sich im Olympiastadion in Kiew Titelverteidiger Real Madrid mit Trainer Zinédine Zidane und Liverpool mit dem früheren Bundesliga-Coach Jürgen Klopp gegenüber.

Auch bei Titelgewinn: Boateng setzt DFB-Karriere fort

Jérôme Boateng würde auch im Fall eines erneuten Titelgewinns bei der WM in Russland seine Karriere in der Nationalmannschaft fortsetzen. "Ich höre nicht auf", sagte der 29 Jahre alte Innenverteidiger dem "kicker". Auch als zweimaliger Weltmeister könne die EM 2020 noch reizvoll sein, "weil ich die EM noch nie im A-Team gewonnen habe, nur mit der U21".

Nach einer Adduktorenverletzung kann Boateng derzeit noch nicht mit der DFB-Auswahl trainieren. Löw macht sich hinsichtlich einer WM-Teilnahme Boatengs aber keine Sorgen. Alles sei "im Plan. Wir wollen jetzt keinen Fehler machen. Ich will auch keinen genauen Zeitpunkt nennen. Aber ich denke, dass er im Laufe der nächsten Woche ins Mannschaftstraining oder zumindest teilweise ins Mannschaftstraining einsteigen kann", sagte der Bundestrainer.

Reus glaubt bei seinem WM-Debüt an den Titel

Marco Reus glaubt bei seiner ersten WM-Teilnahme an den ganz großen Wurf. "Ich bin fest davon überzeugt: Wenn das Team sich findet und die Automatismen greifen, spricht viel für Deutschland", sagte der Offensivspieler von Borussia Dortmund. Der immer wieder von Verletzungen geplagte Reus hat das bisher letzte seiner 29 Länderspiele im März 2016 bestritten. Nun fiebert er seinem WM-Debüt entgegen. "Ich habe schon den Anspruch, dass ich der Mannschaft helfen möchte – auf dem Platz. Zu Beginn des Turniers bin ich dann auch 29. Ich weiß, was ich kann", sagte Reus.

