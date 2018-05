Eines der bekanntesten Gesichter der Zweiten Liga hört auf

Löw würde Müller zum WM-Kapitän machen

Falls Torwart Manuel Neuer nicht mit zur WM nach Russland fährt, könnte ihn Thomas Müller als Nationalmannschafts-Kapitän ersetzen. Bundestrainer Joachim Löw sagte im Interview der "Bild"-Zeitung: "Thomas kann diese Aufgabe hervorragend ausfüllen, weil er ein Spieler ist, der zu allen in der Mannschaft ein sehr gutes Verhältnis hat. Er verliert bei aller Ernsthaftigkeit nie den Spaß." Als weiteren Kandidaten für das Amt des Spielführers nannte Löw Mittelfeldspieler Sami Khedira.

Über die Verfassung des 32-jährigen Neuer, der wegen Fußverletzungen seit September kein Spiel mehr bestritten hat, sagte Löw: "Ich bin optimistisch und gehe davon aus, dass Manuel Neuer es schaffen kann." Rückschläge dürfe es in der Vorbereitung aber nicht mehr geben. Löw bereitet die Mannschaft derzeit im Südtiroler Eppan auf die WM vor. Löw machte mit Blick auf die endgültige Kadernominierung klar: "Manuel geht mit als hundertprozentig einsatzfähiger Spieler oder nicht."

Hack hört nach 22 Jahren in Fürth auf

Helmut Hack tritt bei Zweitligist SpVgg Greuther Fürth Ende Juli als Präsident des Hauptvereins und Geschäftsführer der Profifußball-Kapitalgesellschaft zurück. Seine Demission nach 22 Präsidenten-Jahren und 15-jähriger Tätigkeit an der Spitze des Profi-Bereichs bestätigte der 68-Jährige in den Nürnberger Nachrichten. Nachfolger für Hack stehen auf beiden Positionen noch nicht fest. Als Vizepräsident der DFL bleibt der Kaufmann bis zum Ende der Wahlperiode im Sommer 2019 im Amt.

Helmut Hack konnte mit Greuther Fürth erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt feiern

Foto: Imago/Zink

"Es ist gut, jetzt loszulassen", begründete Hack die Entscheidung für seinen Rückzug aus Fürths Führungsämtern: "Nach 22 Jahren tut ein Wechsel allen gut. Es ist der richtige Zeitpunkt, um Dinge zu verändern."

Hack war 1996 der Initiator zur Verschmelzung der Fußball-Abteilung des TSV Vestenbergsgreuth mit der damals ebenfalls drittklassigen SpVgg Fürth. Seit dem Aufstieg unter dem heutigen Namen in der darauffolgenden Spielzeit 1996/1997 sind die Franken immer mindestens zweitklassig geblieben. Die größten Erfolge seit dem Zusammenschluss waren das Bundesliga-Intermezzo in der Saison 2012/13 und der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale in der vorherigen Spielzeit.

Löw hält die Tür für Götze offen

Bundestrainer Joachim Löw ist trotz der Aussortierung von Mario Götze für die WM in Russland weiter von den Fähigkeiten des Offensivspielers von Borussia Dortmund überzeugt. "Mario ist selbstkritisch und weiß, dass er in dieser Saison nicht die Leistung abrufen konnte, die er sich auch selbst gewünscht hat. Er hat die Gabe der guten Selbstreflexion. Er weiß, wo er jetzt ansetzen und was er nächste Saison machen muss", sagte Löw im Interview mit der Bild-Zeitung.

Nach dem Siegtor Götzes im WM-Finale 2014 gegen Argentinien in Rio de Janeiro (1:0 n.V.) verspürt Löw eine große Dankbarkeit gegenüber Götze. "Er hat ja in seinen jungen Jahren schon so viel für Deutschland geleistet. Ein technisch so starker Treffer – eigentlich das Tor des Jahrhunderts. Damit ist er in der Wahrnehmung von allen auch immer etwas Besonderes. Wir alle haben ihm sehr viel zu verdanken", sagte der Bundestrainer.

Dennoch verzichtete Löw in seinem vorläufigen 27er-Kader auf Götze. "Natürlich ist es schwer für einen jungen Spieler, nach so einem WM-Finale so ein Hoch und Tief zu erleben. Insgesamt ist es aber bemerkenswert, dass Mario sich jetzt nicht völlig aus der Bahn werfen lässt. Er ist ein Spieler mit großen Fähigkeiten", sagte Löw.

Götze hatte zuletzt erklärt, dass er nach seiner Nicht-Nominierung alles dafür tun werde, "um wieder in den Kader der Nationalmannschaft zu kommen."

Der deutsche WM-Kader 2018 Tor Manuel Neuer, Bernd Leno, Marc-André ter Stegen, Kevin trapp 1 von 3

Abwehr Jérôme Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Matthias Ginter, Jonas Hector, Marvin Plattenhardt, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah 2 von 3

Mittelfeld/Angriff Thomas Müller, Sebastian Rudy, Ilkay Gündogan, Leroy Sané, Julian Draxler, Julian Brandt, Leon Goretzka, Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Özil, Marco Reus, Timo Werner, Nils Petersen, Mario Gomez 3 von 3

Beckhams MLS-Club kurz vor der Taufe

Sein Team wird zwar erst frühestens 2020 am Spielbetrieb der Major League Soccer (MLS) teilnehmen, einen Namen könnte der Club des ehemaligen englischen Nationalspielers David Beckham aber schon zeitnah erhalten. Wie der Miami Herald berichtet, wird die Wahl dabei entweder auf Miami Freedom Football Club, Miami Freedom United, Miami Freedom FC oder schlichtweg Miami Freedom fallen.

Diese Namen jedenfalls habe sich nach Angaben der Zeitung das Unternehmen Miami Freedom LLC am 17. Mai markenrechtlich schützen lassen.

Beckham hatte im Januar dieses Jahres sein Konzept für den neuen Verein präsentiert. Er war 2007 einer der ersten Fußballer mit Weltruhm, der in der MLS einen Vertrag unterzeichnete. Der langjährige Kapitän der englischen Nationalmannschaft spielte bis 2012 für Los Angeles Galaxy.

Werner sieht Zukunft vorerst in Leipzig

Nationalstürmer Timo Werner sieht seine Zukunft zumindest mittelfristig bei RB Leipzig. "Bei der WM geht es für mich nicht darum, für Barcelona, Madrid, Liverpool oder wen auch immer vorzuspielen, sondern ich will da Weltmeister werden. Und danach möchte ich wieder mit RB Leipzig angreifen", sagte Werner im Interview mit dem Sportmagazin Socrates: "Ich beschäftige mich nicht mit irgendwelchen Wechselgedanken."

Der 22-Jährige besitzt bei den Sachsen noch einen Vertrag bis 2020. Werner erklärte allerdings auch: "Man weiß im Fußball nie, was in Zukunft passiert. Das soll auch keine Phrase sein, das ist einfach Fakt."

Derzeit bereitet sich Werner mit der DFB-Auswahl in Südtirol auf die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) vor. Seinen schnellen Aufstieg in der Nationalmannschaft sieht der Confed-Cup-Sieger auch in seiner Position begründet. "Es ist sicherlich keine schlechte Zeit für einen Stürmer. Als Zehner oder Außenbahnspieler hätte ich den Sprung in die Nationalmannschaft möglicherweise nicht so schnell gepackt", sagte Werner.

