Kreuzer macht nach KSC-Pleite einen Joghurt-Spruch

Hradecky wechselt zu Bayer Leverkusen

DFB-Pokalsieger Lukas Hradecky verlässt Eintracht Frankfurt und schließt sich Bayer Leverkusen an. Der 28 Jahre alte finnische Nationaltorhüter mit slowakischen Wurzeln erhält einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2023. Hradecky wird voraussichtlich die Nachfolge des Nationaltorhüters Bernd Leno antreten, der mit einem Wechsel ins Ausland liebäugelt.

Für den 36-maligen Nationalkeeper Hradecky, der ablösefrei nach Leverkusen wechselt, ist der Transfer "ein wichtiger Schritt in meiner Karriere. Bayer 04 ist ein Aushängeschild der Bundesliga, die Mannschaft spielt schönen, offensiven Fußball und ist Stammgast im Europapokal", äußerte der Schlussmann.

Bayer-Sportchef Rudi Völler betonte: "Hradecky ist ein ausgezeichneter Bundesliga-Schlussmann, verfügt als Nationalspieler auch international über große Erfahrung und hatte in Frankfurt den Status eines absoluten Führungsspielers. Seine Qualitäten hat er zuletzt beim Pokalsieg eindrucksvoll unter Beweis gestellt." Hradecky ist nach Sami Hyypiä und Joel Pohjanpalo der dritte Finne beim Werksklub.

Leno soll Leverkusen für eine festgeschriebene Ablöse von rund 25 Millionen Euro verlassen können. Der spanische Ex-Meister Atletico Madrid und der FC Arsenal haben angeblich Interesse an Leno bekundet. Der Ex-Stuttgarter besitzt eine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2020 laufenden Vertrag mit dem Werksklub.

KSC muss Kader nach Nicht-Aufstieg verkleinern

Oliver Kreuzer beim Relegationsrückspiel in Aue

Foto: Imago/Sportfoto Rudel

Nach der verpassten Rückkehr in die 2. Bundesliga wird der Karlsruher SC seinen Kader für die kommende Saison verkleinern. "Wenn du einsparen musst, fängst du nicht beim Joghurt an. Bei Personalkosten kannst du eigentlich am meisten einsparen", sagte Sportdirektor Oliver Kreuzer nach der 1:3-Niederlage im Relegations-Rückspiel beim FC Erzgebirge Aue. "Da ist besprochen, dass die Kosten des Kaders nach unten gehen."

Präsident Ingo Wellenreuther sagte dem SWR, dass sich der KSC in einer schwierigen finanziellen Situation befinde. "Es ist jedes Jahr ein Drahtseilakt, dass wir die Lizenz erhalten, und wir tun alles dafür", sagte der 58-Jährige. Es blieben jetzt noch ein paar Tage, um die Finanzen in Ordnung zu bringen. "Natürlich wird ein Weiterverbleiben in der dritten Liga auch Einschnitte zur Folge haben. Wir müssen unser Budget anpassen."

Die Badener hatten vor der Saison die direkte Rückkehr als Ziel ausgegeben. Vor allem Torjäger Fabian Schleusener dürfte nun schwer zu halten sein. "Die meisten Spieler haben gültige Verträge. Aber ob es Bayern München ist oder der KSC, es wird wie bei jedem Verein Verschiebungen geben", sagte Kreuzer. "Es gibt aber keinen großen Umbruch. Definitiv nein."

Emery wird Wenger-Nachfolger bei Arsenal

Der englische Spitzenklub FC Arsenal hat den Spanier Unai Emery (46) als Nachfolger für den langjährigen Teammanager Arsène Wenger verpflichtet. Das gab der Verein am Mittwoch offiziell bekannt. Emery war zuletzt als Vorgänger von Thomas Tuchel zwei Jahre bei Paris St. Germain beschäftigt.

Unai Emery wird neuer Trainer des FC Arsenal

Foto: Imago/PanoramiC

Der Baske hatte den französischen Meister und Pokalsieger in beiderseitigem Einvernehmen nach der Saison verlassen und damit den Weg für Dortmunds früheren Trainer Tuchel freigemacht, der am vergangenen Sonntag offiziell in Paris vorgestellt wurde. Mit dem spanischen Erstligisten FC Sevilla gewann Emery dreimal in Folge die Europa League (2014 bis 2016).

Bei den Gunners stehen die Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi unter Vertrag, Per Mertesacker beendet zum 30. Juni seine aktive Karriere bei den Londonern. "Merte" bleibt Arsenal aber als Leiter des Nachwuchszentrums erhalten.

Bayern viertwertvollster Club Europas

Der deutsche Rekordmeister Bayern München bleibt im Ranking der wertvollsten Fußballclubs Europas die Nummer vier. Zu diesem Ergebnis kommt die diesjährige Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG.

Die Bayern konnten ihren Wert um vier Prozent auf 2,552 Milliarden Euro steigern. Die Spitzenposition behauptete Manchester United (3,255) vor den beiden spanischen Topklubs Real Madrid (2,930) und FC Barcelona (2,783). Unter den Top-10 befinden sich sechs englische Vereine.

Bei der Untersuchung wurden die Aspekte Profitabilität, Popularität, sportliches Potenzial, TV-Rechte und Stadionbesitze sowie die jüngsten Finanzergebnisse der Klubs berücksichtigt. Die sportlichen und wirtschaftlichen Ergebnisse der abgelaufenen Saison 2017/18 flossen in die Wertung allerdings noch nicht mit ein.

Die Top-10 der wertvollsten Clubs Europas 1. Manchester United (England/3,255 Milliarden Euro) 1 von 10

2. Real Madrid (Spanien/2,930) 2 von 10

3. FC Barcelona (Spanien/2,783) 3 von 10

4. Bayern München (Deutschland/2,552) 4 von 10

5. Manchester City (England/2,160) 5 von 10

6. FC Arsenal (England/2,102) 6 von 10

7. FC Chelsea (England/1,765) 7 von 10

8. FC Liverpool (England/1,580) 8 von 10

9. Juventus Turin (Italien/1,302) 9 von 10

10. Tottenham Hotspur (England/1,286) 10 von 10

Horn will trotz Abstiegs in die Nationalelf

Torhüter Timo Horn hat auch nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga mit dem 1. FC Köln die Hoffnung auf eine Nominierung für die Nationalmannschaft nicht aufgegeben. "Mein Ziel, irgendwann mal für Deutschland zu spielen, werde ich wegen des Abstiegs sicher nicht verwerfen", sagte Horn, der den FC trotz anderer Angebote in die 2. Liga begleitet, der "Sport Bild". "Ich bin 25 Jahre und beim Wiederaufstieg hoffentlich erst 26. Damit bin ich jung genug, um dieses Ziel zu erreichen."

Horn wurde bisher noch nie für das A-Nationalteam nominiert, spielte für Deutschland aber in allen Junioren-Auswahlmannschaft. Er war Stammtorhüter beim olympischen Fußball-Turnier 2016.

Infantinos Pläne zu Club-WM vor dem Aus?

Die von Fifa-Präsident Gianni Infantino vorangetriebene Reform der Club-WM steht nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" offenbar vor dem Aus. Wie die Zeitung berichtet, habe der stellvertretende Fifa-Generalsekretär Zvonimir Boban, ein enger Vertrauter Infantinos, den europäischen Topclubs bereits mitgeteilt, das vorläufig nichts aus dem Projekt werde. Der FC Bayern München habe dies der SZ bestätigt.

Infantino will die Club-Weltmeisterschaft von sieben auf 24 Teams erweitern und damit zusammen mit der Einführung einer globalen Nations League 25 Milliarden Dollar von Investoren kassieren. Diese Pläne waren auf heftige Gegenwehr gestoßen, zumal Infantino kaum Details preisgegeben hatte. Widerstand kommt vor allem aus Europa.

Infantino hatte den Mitgliedern des Fifa-Councils bei ihrem Treffen Mitte März in Bogotá eine Offerte präsentiert. In diesen Plänen soll die Fifa angeblich einen Anteil von 51 Prozent an der Unternehmung besitzen, die Geldgeber sollen die milliardenschweren Einnahmen garantieren.

Humorvoller Ex-Bremer Schmitz "für alles offen"

Außenverteidiger Lukas Schmitz hat mit Humor auf seinen Abschied von Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf reagiert. "Es war wie in einer gescheiterten Ehe – wir haben uns einvernehmlich getrennt", sagte Schmitz der "Bild"-Zeitung: "Auch ich wollte keinen neuen Vertrag in Düsseldorf unterschreiben. Denn ich sehe mich in Zukunft nicht als Ersatzspieler." In Bezug auf seine Zukunft sei der frühere Bremer "komplett für alles offen – außer vielleicht für einen Job in Indien".

Ancelotti vor Engagement in Neapel

Nach der Absage für die italienische Nationalmannschaft steht Carlo Ancelotti Medienberichten zufolge vor einem Engagement bei Vizemeister SSC Neapel. Nach einem Treffen am Montag in Rom mit Neapel-Präsident Aurelio De Laurentiis sollte es ein weiteres entscheidendes am Dienstag geben, wie die "Gazzetta dello Sport" berichtete.

Die Nachrichtenagentur Ansa schrieb, dem früheren Bayern-Coach solle ein Vertrag für zwei Jahre mit Option auf Verlängerung vorliegen. Der SSC Neapel hatte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Juventus Turin um den Meistertitel in der Serie A geliefert und war schließlich auf Platz zwei gelandet.

Hansch feiert kleines WM-Comeback

Die "Stimme des Ruhrpotts", der frühere Sportreporter Werner Hansch, kehrt kurz vor der WM zumindest für einen Abend ins Fernsehen zurück. Am 1. Juni (20.15 Uhr) wird der 79-Jährige in der Sat.1-Show "Luke! Die WM und ich" in der Kommentatorenkabine sitzen, teilte der Münchner Privatsender mit. An der Seite von Gastgeber Luke Mockridge und prominenten Fußballgrößen werde Hansch auf die Weltmeisterschaft einstimmen und das sportliche Geschehen in der Show kommentieren.

Der gebürtige Recklinghausener hat sich bereits auf einen WM-Favoriten festgelegt – nämlich auf Brasilien: "Sie sind offensiv sehr stark und können hinten inzwischen auch mauern", sagte Hansch laut Mitteilung. "Das haben sie dank des Spiels gegen uns 2014 inzwischen gelernt. Allerdings hängt auch viel von Neymar ab, er spielt schon eine zentrale Rolle bei der Seleção." Ansonsten freue er sich auf "Underdogs", wie es zum Beispiel Island bei der EM 2016 oder Costa Rica bei der WM 2014 war.

Krefelds OB drängt WDR zu Live-Übertragung

Frank Meyer, Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, hat den Westdeutschen Rundfunk (WDR) aufgefordert, das Aufstiegshinspiel des Regionalligisten KFC Uerdingen gegen Waldhof Mannheim am Donnerstag (19 Uhr) live im WDR-Fernsehen zu übertragen. "Zu meiner Überraschung hat der WDR statt einer Live-Berichterstattung einen (Münchener) Tatort aus dem Jahr 2014 im Programm. Das finde ich sehr bedauerlich", schreibt Meyer in einem Offenen Brief an WDR-Programmchef Jörg Schönenborn, der auf der Homepage der Stadt Krefeld veröffentlicht wurde.

Der KFC erwartet am Donnerstag über 15.000 Zuschauer. "Doch neben den vielen Uerdinger Fans, die den Weg ins Duisburger Stadion antreten, werden viele weitere Fußballinteressierte auf eine Übertragung des ersten Aufstiegsspiels im Fernsehen und Rundfunk bauen", schreibt Meyer: "Es würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihre Programmauswahl noch einmal überdenken und sich umentscheiden könnten. Damit würden Sie Krefeld und den KFC-Fans eine große Freude bereiten."

Laut WDR sei die Anstoßzeit ein Grund für die Programmplanung. "Bei einer Live-Übertragung im TV müsste der WDR sowohl auf die NRW-weite Landes- und Lokalberichterstattung – die zwischen 19 und 20 Uhr täglich bis zu zwei Millionen Menschen verfolgen – als auch auf die Tagesschau um 20 Uhr verzichten", erklärte der Sender der "Westdeutschen Zeitung" (Mittwoch).

Uerdingen hat die Aufstiegspartien zum Einzug in die 3. Liga als Meister der Regionalliga West erreicht, weicht für sein Heimspiel aber nach Duisburg aus. Im Krefelder Grotenburg-Stadion konnten die Sicherheitsbestimmungen des DFB für die Relegation nicht erfüllt werden. Das Rückspiel wird am Sonntag (14 Uhr) in Mannheim stattfinden und soll auch im WDR-Fernsehen übertragen werden. Für das Hinspiel bietet der Sender einen Livestream im Internet an.

( HA/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.