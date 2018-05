Perfekt: Favre übernimmt Borussia Dortmund

Perfekt: Favre übernimmt Dortmund

Lucien Favre trifft in Dortmund zwei Spieler, die unter ihm in Mönchengladbach einen Karrieresprung erlebt haben

Lucien Favre wird neuer Trainer von Borussia Dortmund. Wie der Bundesligist am Dienstag bekanntgab, einigten sich beide Seiten auf eine Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2020. Zuvor hatte Favre nach dem letzten Spieltag in der französischen Liga erklärt, seinen Club OGC Nizza zu verlassen. Dort hatte er noch einen Vertrag bis 2019. Mit Nizza verspielte der Coach am Wochenende bei der 2:3-Niederlage in Lyon die Teilnahme am internationalen Geschäft.

"Die Verpflichtung von Lucien Favre als Trainer ist ein wichtiger Teil unseres sportlichen Neustarts in diesem Sommer. Er genießt bei uns hohe Wertschätzung für seine fachlichen Qualitäten, die er in der Bundesliga bei Hertha BSC und in Mönchengladbach – genau wie zuletzt in Nizza – auch schon mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Der 60 Jahre alte Schweizer tritt in Dortmund damit die Nachfolge von Peter Stöger an, der am letzten Bundesligaspieltag beim Revierclub seinen Abschied verkündet hatte. Der zuvor beim 1. FC Köln tätige Österreicher hatte den Revierclub am 10. Dezember 2017 übernommen und von Rang acht in die Champions League geführt.

Der BVB ist Favres dritte Bundesliga-Station. Zuvor hatte der heute 60-Jährige sowohl Hertha BSC (2007 bis 2009) als auch Borussia Mönchengladbach (2011 bis 2015) aus schwieriger Ausgangslage in den Europapokal verholfen. Mit den Gladbachern sicherte er 2011 in der Relegation den Klassenverbleib und führte das Team danach in die Playoffs zur Champions League. Im September 2015 beendete der Coach sein Engagement am Niederrhein nach fünf Niederlagen in den ersten fünf Saisonspielen. In Dortmund trifft Favre auf seine ehemaligen Gladbacher Profis Marco Reus und Mo Dahoud. Reus wurde unter dem Schweizer Trainer Nationalspieler, Dahoud feierte unter ihm sein Bundesliga-Debüt.

Schmadtke beerbt Rebbe

Jörg Schmadtke wird nach Informationen der "Bild-Zeitung" zur neuen Saison Geschäftsführer Sport beim Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der 54-Jährige soll den Posten am 1. Juli antreten, wie das Blatt am Dienstag einen Tag nach der geglückten Rettung in der Relegation schrieb. Demnach sollen die Niedersachsen die Personalie bereits an diesem Dienstag bekannt geben. Wolfsburg hatte mit einem 1:0-Sieg bei Holstein Kiel am Montag die Erstklassigkeit gewahrt.

Schon vor der Relegation hatten "Kicker" und "Bild" berichtet, dass der Rheinländer ligaunabhängig den Posten beim VfL übernehmen würde und damit auf Klaus Allofs folgt, der im Dezember 2016 freigestellt worden war. In dieser Saison übernahm Olaf Rebbe die Aufgaben als Sportdirektor, doch auch er wurde Ende April vor dem wichtigen Spiel gegen den HSV freigestellt.

Schmadtke hatte bis zum vergangenen Herbst als Geschäftsführer Sport in Köln gearbeitet. Nur wenige Monate nach der Qualifikation für die Europa League lösten der Verein und der Funktionär den Vertrag auf, nachdem es zum Saisonstart neun Spiele keinen Sieg gegeben hatte. Der frühere Bundesliga-Torwart war zuvor auch Sportdirektor bei Alemannia Aachen und Hannover 96.

Laut "Bild" ist noch komplett offen, ob Schmadtke einen Assistenten mitbringt oder nicht. Auch die Zukunft von Coach Bruno Labbadia ist nach der Last-Minute-Rettung nicht geklärt. Der Vertrag des Trainers läuft zwar bis 2019, aber in der Bundesliga hatte Labbadia mit gerade einmal zwei Siegen nicht überzeugt. Als möglichen Nachfolger nennt die Zeitung den früheren Stuttgart-Trainer Hannes Wolf.

Holt Tuchel Leverkusens Wendell zu PSG?

Bayer Leverkusens brasilianischer Linksverteidiger Wendell steht offenbar auf der Wunschliste des neuen Paris-Saint-Germain-Trainers Thomas Tuchel. Der 24-Jährige soll die Probleme des französischen Meisters auf der linken Seite beheben. Das berichtet die Sportzeitung "L'Equipe".

Der Südamerikaner besitzt allerdings noch einen Vertrag bis 2021 beim Werksklub. Als Ablösesumme sind 20 Millionen Euro im Gespräch, ob allerdings Bayer Wendell für diese Summe ziehen lassen wird, ist ungewiss. Erste Gespräche zwischen Wendells Berater und Paris sollen bereits stattgefunden haben.

Ibrahimovic fliegt nach Ohrfeige vom Platz

Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic hat nach einer Ohrfeige für seinen Gegenspieler in der amerikanischen MLS die Rote Karte gesehen. Der 36 Jahre alte Profi von Los Angeles Galaxy flog in der Partie bei Montreal Impact am Montag (Ortszeit) in der 42. Minute vom Platz. Der Angreifer hatten seinem Gegenspieler Michael Petrasso mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen, weil ihm dieser beim Rückwärtslaufen auf den Fuß getreten war. Anschließend waren beide theatralisch zu Boden gegangen.

Schiedsrichter Ismail Elfath hatte die Szene zunächst nicht beobachtet, sah sich die Situation aber mit Hilfe des Videobeweises noch einmal an und zeigte Ibrahimovic dann die Rote Karte. Petrasso sah für die Aktion die Gelbe Karte. Ibrahimovics Club LA Galaxy gewann die Partie trotz der Unterzahl mit 1:0 (0:0) und steht in der Western Conference auf dem siebten Tabellenplatz.

Brasilien-Prämie erst ab WM-Finale

Brasiliens Fußballer müssen sich mächtig ins Zeug legen, um bei der WM in Russland Kasse zu machen. Der heimische Verband CBF zahlt Spielern sowie Trainer- und Betreuerstab je nach Funktion erst einmal nur eine Basisprämie für die Teilnahme an der WM. Lediglich der Finaleinzug brächte eine Zulage, die mit dem Titelgewinn dann noch einmal kräftig aufgestockt werden könnte. Alle Etappen zuvor bleiben ohne Extra-Vergütung.

"Das Team erreicht das Halbfinale, verliert dort und bekommt dennoch eine Prämie dafür, das ist nicht in unserem Sinne", verkündete Selecao-Manager Edu Gaspar am Rande des am Montag begonnenen WM-Trainingslagers des fünfmaligen Weltmeisters. Die Höhe der auszuzahlenden Summen werden jedoch nur intern behandelt.

Vor vier Jahren bei der WM im eigenen Land hätte jeder Spieler beim Titelgewinn rund 370.000 Euro eingestrichen. Zum Vergleich: Die deutschen Weltmeister erhielten für ihren Finaltriumph in Rio de Janeiro je 300.000 Euro. Laut Edu sollen die genauen Summen ausgehandelt werden, sobald der WM-Kader komplett beisammen ist, also wenn die Champions-League-Finalisten von Real Madrid und FC Liverpool zum Team stoßen.

Buffon zu Tuchel? Entscheidung naht

Die italienische Torwart-Ikone Gianluigi Buffon will seine Entscheidung über einen Wechsel zum französischen Meister Paris St. Germain diese Woche bekannt geben. Dies verkündete der 40-Jährige am Montag.

"PSG? Ich benötige eine Woche um runterzukommen und alles zu prüfen. Das ist keine einfache Entscheidung. Mit 40 kannst du keine Entscheidung aus der Emotion heraus treffen", sagte Buffon zu Sky Sports Italia.

Der Torhüter wird nach seinem Abschied von Juventus Turin mit den Parisern in Verbindung gebracht, die in der neuen Saison vom ehemaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel trainiert werden. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi äußerte sich bereits zu Buffon: "Er ist ein fantastischer Torwart, sehr charismatisch und ein wahrer Gentleman. Ich bin sicher, alle Clubs wollen ihn haben."

Buffon stand am Sonnabend gegen Hellas Verona das letzte Mal für den italienischen Rekordmeister zwischen den Pfosten. In 17 Jahren gewann der Weltmeister von 2006 sieben Meistertitel mit Juve.

Mertesacker über Löw-Entwicklung: "Wahnsinn"

Weltmeister Per Mertesacker sieht die deutsche Nationalmannschaft und Bundestrainer Joachim Löw bestens für die anstehende Titelverteidigung bei der WM in Russland gerüstet. "Ich glaube, er hat jetzt die stärksten Spieler. Das ist fast schon der Wahnsinn, was sich seit 2006 da entwickelt hat", sagte der frühere Nationalspieler im Interview der Deutschen Presse-Agentur über Löw und dessen Auswahl für das Turnier vom 14. Juni bis zum 15. Juli. Mertesacker trat unmittelbar nach dem WM-Titel 2014 aus dem DFB-Team zurück und beendet in diesem Sommer beim FC Arsenal seine aktive Karriere.

Der 33-Jährige, der vor Arsenal auch für Hannover 96 und Werder Bremen spielte, war zu Beginn der WM in Brasilien gesetzt und wurde dann zum Viertelfinale aus der Startelf beordert. "Als ich aus dem Team genommen wurde, hatte ich eine schlaflose Nacht. Das habe ich vorher selten erlebt", berichtete Mertesacker. Im Frühjahr hatte der Niedersachse bereits über Durchfall und Brechreiz vor wichtigen Spielen berichtet und damit für kontroverse Diskussionen gesorgt.

