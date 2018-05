Origi versetzt Labbadia wieder in Relegations-Ekstase

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg muss im Relegations-Hinspiel gegen Holstein Kiel auf Paul Verhaegh und Daniel Didavi verzichten. Verhaegh fällt in der Partie am Donnerstagabend (20.30 Uhr) wegen seiner im Spiel gegen Köln erlittenen Kopfverletzung aus. Didavi muss wegen Achillessehnenproblemen passen.

VfL-Coach Bruno Labbadia hatte bis zum Schluss auf einen Einsatz seiner beiden Leistungsträger gehofft. "Wir haben eigentlich bis heute Mittag gedacht, dass er spielen kann", sagte der ehemalige HSV-Trainer bei Eurosport über Kapitän Verhaegh.

Dafür steht Kapitän Ignacio Camacho zumindest wieder im Kader. Der Spanier hatte dem 16. der 1. Fußball-Bundesliga zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel gefehlt.

Trotzdem gab sich der Relegations erprobte Labbadia zuversichtlich. "Momentan bin ich relativ ruhig, weil wir uns sehr gut vorbereitet haben", sagte der 52-Jährige.

Die Statistik VfL Wolfsburg Casteels - Uduokhai, Knoche, Brooks - William, Guilavogui, Steffen - Malli, Arnold - Origi, Brekalo. - Trainer: Labbadia 1 von 6

Holstein Kiel Kronholm - Patrick Herrmann, Schmidt, Czichos, van den Bergh - Peitz, Kinsombi - Schindler, Drexler, Lewerenz - Ducksch. - Trainer: Anfang 2 von 6

Schiedsrichter Deniz Aytekin (Oberasbach) 3 von 6

Zuschauer 30.000 (ausverkauft) 4 von 6

Tore 1:0 Origi (13.) 5 von 6

Gelbe Karten 6 von 6

Politiker empfangen Holstein-Profis

Kiels Trainer Markus Anfang kann dagegen mit seiner besten Formation beginnen. "Wir werden genau so spielen, wie wir das ganze Jahr über gespielt haben", kündigte Anfang an. Zu seiner eigenen Situation sagte der künftige Trainer des Bundesliga-Absteigers 1. FC Köln: "Schleswig-Holstein hat noch nie einen Bundesligisten gehabt, es geht hier nicht um meine Person." Eine Personaldebatte gibt es indes auch um Holsteins sportlicher Leiter Ralf Becker, der mit dem HSV in Verbindung gebracht wird. "Wir machen jetzt die zwei Spiele und dann sehen wir weiter", sagte der Manager kurz vor Anpfiff bei Eurosport.

Ob es mit dem Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse klappt oder nicht – die Landespolitik in Schleswig-Holstein will Kiels Profis einen "großen Bahnhof" bereiten. Am nächsten Dienstag empfangen Landtagspräsident Klaus Schlie und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Mannschaft im Kieler Landeshaus. Das kündigte der Landtag am Donnerstag an. Das entscheidende Rückspiel gegen Wolfsburg steigt am Montagabend im Holstein-Stadion.

