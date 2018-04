Kaiserslautern nach kuriosem Spiel in Bielefeld abgestiegen

Sie führten, doch das Fußball-Wunder blieb aus: Für den 1. FC Kaiserslautern ist der bittere Gang in die Drittklassigkeit zur unumstößlichen Gewissheit geworden. Der viermalige deutsche Meister unterlag am Freitag bei Arminia Bielefeld nach großem Kampf mit 2:3 (1:0) und kann den erstmaligen Abstieg in Liga drei bei acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz an den ausstehenden zwei Spieltagen nicht mehr abwenden. 118 Jahre nach der Gründung ist der Traditionsverein damit am Tiefpunkt seiner Geschichte angekommen.

Vor 21.404 Zuschauern durften die Pfälzer nach einem Doppelschlag von Sebastian Andersson in der 37. und 54. Minute auf das Wunder hoffen. Doch Fabian Klos mit einem verwandelten Handelfmeter (63.) - zuvor sah Benjamin Kessel für seine unerlaubte Rettungstat kurz vor der Torlinie die Rote Karte -, Andreas Voglsammer (70.) und erneut Klos (90.+3) zerstörten mit ihren Toren die letzten Hoffnungen.

1. FC Kaiserslautern: Die Kassen sind leer

In der Schlussphase warfen die dezimierten Gäste alles nach vorne, doch der erlösende Treffer gelang trotz guter Gelegenheiten den Hausherren. Danach flossen bei dem einen oder anderen FCK-Spieler Tränen der Enttäuschung.

Wie es beim Traditionsverein aus der Pfalz weitergeht, ist unklar. Die Kassen sind laut Aufsichtsratschef Patrick Banf leer, der Etat wird von rund 40 Millionen Euro auf 13,5 Millionen Euro zusammengekürzt. Immerhin reduziert die Stadt nach langem Zögern die Miete des Vereins für das Fritz-Walter-Stadion von den vertraglich vereinbarten 3,2 Millionen Euro auf nur noch 425.000 Euro pro Jahr. Die Lizenz ist damit nicht in Gefahr.

Auch personell gibt es etliche Fragezeichen. Sicher ist nur, dass der am 1. Februar für den erkrankten Jeff Strasser geholte Cheftrainer Michael Frontzeck den Neuanfang in Liga drei gestalten soll.

Welche Spieler den Weg nach unten mitgehen werden, ist dagegen offen. Lediglich zehn Prozent des Kaders besitzen nach Angaben von Sportvorstand Martin Bader einen Vertrag für die 3. Liga. "Ich traue uns zu, eine charakterlich gute Mannschaft zusammenzustellen", sagte Bader dennoch. Denn eines ist sicher: Der FCK will so schnell wie möglich zurück in den Profi-Fußball.

VfL Bochum kann Kiel noch abfangen

Dank seines australischen Angreifers Robbie Kruse darf der VfL Bochum noch von der Rückkehr in die Bundesliga träumen. Das Team von Trainer Robin Dutt gewann zum Auftakt des 32. Spieltages gegen Erzgebirge Aue 2:1 (1:1) und liegt zwei Runden vor Saisonende nach der neunten Partie ohne Niederlage nur noch zwei Punkte hinter dem Tabellendritten Holstein Kiel. Allerdings haben die Norddeutschen ein Spiel mehr in der Hinterhand.

Für den Gast aus Aue spitzt sich der Abstiegskampf nach der dritten Pleite in Serie hingegen zu. Zwei Punkte vor dem Abstiegs-Relegationsplatz kann der Tabellen-13. im Laufe des Wochenendes nach unten durchgereicht werden.

"Aue hatte in der ersten Halbzeit gute Chancen. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht und am Ende verdient gewonnen", sagte Bochums Abwehrchef Patrick Fabian bei Sky. Aues Torwart Martin Männel blickt optimistisch auf die kommenden Spiele: "Ich glaube, wir haben heute unser wahres Gesicht gezeigt."

