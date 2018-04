Savchenko/Massot treten bei "Holiday on Ice" auf

Aljona Savchenko und Bruno Massot am Mittwoch in der Hamburger Volksbank-Arena

Hamburg. Die Eiskunstlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot sind die neuen Stars von "Holiday on Ice". "Wir legen erst einmal eine Wettkampfpause ein. Wie lange sie dauert, wissen wir noch nicht", sagte die 34 Jahre alte Savchenko am Mittwoch bei einem Medientermin in der Hamburger Volksbank-Arena. "Wir sind sehr dankbar, dass wir den deutschen Fans etwas zurückgeben können."

Ob das Engagement gleichbedeutend ist mit dem Ende ihrer Wettkampfkarriere, ließen die gebürtige Ukrainerin und der eingebürgerte Franzose, die Ende März in Mailand auch den WM-Titel gewannen, offen.

Savchenko/Massot treten in 14 von 26 Standorten auf

Savchenko und Massot treten mit jeweils zwei Paarperformances sowie im Showfinale auf. Das Engagement ist derzeit nur für die Jubiläumssaison von "Holiday on Ice" geplant. Die neue Produktion geht vom 29. November 2018 bis zum 3. März 2019 zum 75. Mal auf Tournee.

Insgesamt gastiert die Revue in 25 deutschen Städten sowie in der österreichischen Hauptstadt Wien. In 14 Städten sind Savchenko/Massot dabei. Welche Termine es sind, wird in Kürze bekannt gegeben.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.