Deutsche wollen Ralf Rangnick zum FC Arsenal lotsen

Bürki berichtet von Schlafstörungen

BVB-Torhüter Bürki am Mittwoch vor dem Dortmunder Landgericht

Foto: dpa

Im Prozess um den Bombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund hat das Landgericht am Mittwoch mit der Befragung weiterer Fußballprofis als Zeugen begonnen. Torwart Roman Bürki sagte: "Wir haben einen lauten Knall gehört, am Anfang habe ich gedacht, ein Reifen wäre geplatzt."

Nach dem Attentat vom 11. April 2017 sei er enorm schreckhaft gewesen und habe unter Schlafstörungen gelitten. Teilweise sei er bis heute beeinträchtigt, sagte der 27-Jährige. Wenn jemand hinter seinem Rücken etwas auf den Boden fallen lasse, zucke er zusammen und werde wütend. Der Angeklagte Sergej W. hat im Prozess vor dem Dortmunder Landgericht die Tat gestanden.

Arsenal denkt über Ralf Rangnick nach

Der FC Arsenal denkt bei der Suche nach einem Nachfolger für den am Saisonende zurücktretenden Teammanager Arsene Wenger angeblich über RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick nach. Laut "Sky Sport News UK" steht der 59-Jährige auf der Liste potenzieller Kandidaten.

Genießt auf der Insel hohes Ansehen: RB-Sportdirektor Ralf Rangnick

Foto: Imago/Picture Point LE

Bei den Gunners soll Rangnick in Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann, Per Mertesacker und Chef-Scout Sven Mislintat mehrere Fürsprecher haben. Noch in dieser Woche sollen erste persönliche Gespräche mit möglichen Kandidaten geführt werden.

Rangnick hatte den Trainerposten bei RB Leipzig nach dem Bundesligaaufstieg 2016 an Ralph Hasenhüttl übergeben. Seither konzentriert er sich auf seine Rolle als Sportdirektor. Als Trainer betreute Rangnick zuvor den VfB Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04 und 1899 Hoffenheim.

Der 68-jährige Wenger hatte zuletzt seinen Abschied vom FC Arsenal nach 22 Jahren zum Saisonende verkündet.

Vorwürfe gegen Fifa-Sekretärin

Kurz vor der Vergabe der WM-Endrunde 2026 beim Fifa-Kongress in Moskau (13. Juni) werden Vorwürfe gegen Generalsekretärin Fatma Samoura laut. Wie die BBC am Mittwoch berichtete, sei Samoura der Ethikkommission gemeldet worden.

Die 55 Jahre alte Senegalesin soll gegen ihre Pflichten zur Offenlegung, Kooperation und Berichterstattung verstoßen haben. Konkret leiten sich die Anschuldigungen aus dem Bewerbungsprozess um die WM 2026 ab.

Marokko und der Verbund aus den USA, Kanada und Mexiko stehen am 13. Juni zur Wahl. Wie die BBC berichtet, soll die Bewertungsdelegation, die in den vergangenen Wochen die Bewerber besucht und auf ihre WM-Tauglichkeit geprüft hatte, eine bislang ungeklärte familiäre Verbindung Samouras (voller Name: Fatma Samba Diouf Samoura) zum früheren Stürmer des FC Liverpool El Hadji Diouf aufgedeckt haben. Dieser fungiert aktuell als Botschafter für die marokkanische Bewerbung.

Samoura zeigte sich allerdings gelassen: "Ganz Senegal wird über die Ethikkommission lachen, weil jeder in meinem Land über die Herkunft von El Hadji Diouf Bescheid weiß."

Düsseldorf buhlt um Liebling "Lumpi"

Zweitligist Fortuna Düsseldorf will Vereinslegende Andreas Lambertz zurückholen. "Wir beschäftigen uns bereits länger mit der Idee, Lumpi zurück zur Fortuna zu holen und ihm eine Rolle als Führungsspieler in unserer U23 zu übertragen", bestätigte Fortunas Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer der "Rheinischen Post".

Lambertz soll allerdings auch ein hoch dotiertes Angebot des Regionalligisten KFC Uerdingen vorliegen. Lambertz spielt bei Zweitligist Dynamo Dresden sportlich keine Rolle mehr, der Vertrag läuft am Saisonende aus. Lambertz selbst, der von 2003 bis 2015 315 Spiele für Düsseldorf von der Oberliga bis zur Bundesliga absolviert hat, kann sich eine Rückkehr sehr gut vorstellen: "Das wäre schon eine ziemlich verrückte Sache, wenn sich so der Kreis schließen würde", sagte Lambertz.

DFB: 90 Millionen Euro pro Pokalsaison?

Der DFB hat seine Erlöse durch den Verkauf der nationalen Medienrechte am DFB-Pokal angeblich von rund 40 Millionen Euro auf 53 Millionen Euro pro Saison gesteigert. Das berichtet das Sportbusiness-Magazin Sponsors.

Demnach kommt der Verband durch Sponsoren-Verträge und Erlöse aus den internationalen Medienrechten auf insgesamt knapp 90 Millionen Euro Einnahmen pro Spielzeit. Im Kalenderjahr 2016 waren es 63,3 Millionen Euro.

"Über das – wie wir finden – gesunde Wachstum bei dieser Rechteausschreibung freuen wir uns", sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius: "Es zeigt uns, dass der DFB-Pokal in seiner jetzigen Ausprägung und dem Zusammenspiel zwischen Amateur-und Profiklubs sehr gut bei Fans und DFB-Partnern angenommen wird."

Die Pokalspiele werden ab der Saison 2019/2020 nicht mehr nur in der ARD und beim Bezahlsender Sky, sondern auch bei Sport1 zu sehen sein. Während Sky weiterhin alle 63 Partien zeigt, werden in der ARD neun Free-TV-Livespiele und bei Sport1 vier Pokalpartien zu sehen sein - im Gegensatz zur ARD allerdings nur jeweils ein Spiel der Runden bis zum Viertelfinale.

Das Erste überträgt in der ersten und zweiten Runde jeweils ein Spiel, von der dritte Runde bis zum Halbfinale jeweils zwei Spiele und das Finale. Außerdem wird der DFB-Pokal der Frauen in der ARD zu sehen sein.

Die Möglichkeit zur Nachverwertung aller Spiele auf digitalen Plattformen sicherten sich Sky, Sport1 und die Axel Springer SE. Die Rechte gelten bis einschließlich der Saison 2021/22.

( HA/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.