Paukenschlag beim ZDF: Dunja Hayali wechselt ins Sportstudio

Mainz. Spektakuläre Neuverpflichtung für "Das Aktuelle Sportstudio": Dunja Hayali verstärkt das Präsentatoren-Team der ZDF-Sendung um Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer und Sven Voss. Wie der Mainzer Sender am Mittwoch mitteilte, wird Hayali zum Start der neuen Fußball-Bundesligasaison am 25. August fest beim "Sportstudio" einsteigen. Nach Müller-Hohenstein, Sissy de Mas, Doris Papperitz, Christine Reinhart und Carmen Thomas wird Hayali damit das sechste weibliche Gesicht der Sonnabendabend-Institution, die 1963 erstmals auf Sendung ging.

Die ehemalige "Heute"-Sprecherin Hayali bringt nicht nur Begeisterung für das "Sportstudio" mit, sondern auch Erfahrung im Metier: Sie studierte an der Deutschen Sporthochschule in Köln und war neun Jahre lang Sportmoderatorin der Deutschen Welle. 2007 wechselte die Tochter irakischer Eltern zum "ZDF-Morgenmagazin". Die nach ihr benannte Talksendung soll die 43-Jährige auch in Zukunft beibehalten.