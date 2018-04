Anfang und Köllner liefern sich verbalen Aufstiegszoff

Auch Daum nennt Hector "außergewöhnlich"

Der ehemalige Meistertrainer Christoph Daum hat allergrößte Hochachtung vor der Entscheidung von Nationalspieler Jonas Hector, trotz des bevorstehenden Abstiegs des 1. FC Köln den Rheinländern die Treue zu halten. "Ich finde es was ganz Außergewöhnliches, diese Verbundenheit in dieser Form auszudrücken, und es ist ein Signal für die Fans", sagte Daum am Montagabend in der TV-Sendung "100 Prozent Bundesliga – Fußball" bei Nitro.

Am Montag hatte der 27-jährige Hector seine vorzeitige Vertragsverlängerung bei Köln bis 2023 verkündet – trotz lukrativer Angebote anderer Klubs. Daum: "Ich glaube, er hat sich das sehr gut überlegt und auch sicher mit dem Bundestrainer darüber gesprochen. Das hat möglicherweise den Ausschlag gegeben."

Zur eklatanten Talfahrt seines Ex-Clubs Köln meinte Daum: "Im Moment des größten Erfolges wurden einige Fehler in der Analyse und in der Aufarbeitung gemacht." Man müsse immer wieder nach Verbesserungen streben und da seien einige Dinge unterlassen worden, "woraus sich eine Fehlerkette ergeben hat", so der 64-Jährige: "Aber ich will hier keinen an die Wand nageln! Ich habe es auch nicht verstanden, warum man Jörg Schmadtke (Ex-Manager des 1. FC Köln, d.Red.), der hervorragende Arbeit geleistet hat, dort hat im Regen stehen lassen. Er war sicher nicht der Alleinschuldige."

Schmerzhafter Ausfall für Atletico gegen Arsenal

Atletico Madrid muss in den Halbfinal-Spielen der Europa League gegen den FC Arsenal auf Routinier Juanfran verzichten. Der 33 Jahre alte Rechtsverteidiger fehlt wegen einer Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel sowohl im Hinspiel am Donnerstag in London, als auch im Rückspiel am 3. Mai in Madrid (jeweils 21.05 Uhr/Sport1 und Sky).

Stammspieler Juanfran hatte sich die Blessur am vergangenen Sonntag im Ligaspiel gegen Betis Sevilla (0:0) zugezogen. Er wird deshalb zwei bis drei Wochen ausfallen.

Split-Ultras verletzten eigenen Spieler

Eine Gruppe von Ultras des kroatischen Erstligisten Hajduk Split hat mehrere Spieler ihres Vereins attackiert und dabei Stürmer Marko Futacs im Gesicht verletzt. Das teilte der Verein am Montag mit. Wie die kroatische Tageszeitung Slobodna Dalmacija berichtet, wurde dem ehemaligen Zweitligaspieler des FC Ingolstadt und des englischen Erstligisten Leicester City bei der Auseinandersetzung vor dem Gebäude von Hajduks Ultra-Gruppe Torcida ins Gesicht getreten, sodass Futacs' Brille brach.

Der Vorfall ereignete sich einen Tag nach der 1:2-Heimniederlage gegen den Erzrivalen Dinamo Zagreb, die einen herben Rückschlag im Meisterschatfskampf bedeutete. Hajduk ist fünf Spiele vor Saisonende mit acht Punkten Rückstand auf Zagreb Tabellenzweiter.

Die Anhänger beleidigten zunächst den in Ghana geborenen italienischen Stürmer Said Ahmed Said für seine schlechte Leistung. Futacs wurde verletzt, als er und seine Teamkollegen eingriffen.

Der Verein verurteilte die Gewalt und forderte die Polizei auf, die Verantwortlichen zu ermitteln. Ein Sprecher der Ultragruppe äußerte sein Bedauern über den Vorfall.

Sticheleien zwischen Anfang und Köllner

Trainer Markus Anfang von Holstein Kiel hat dem 1. FC Nürnberg nach der Niederlage im Spitzenspiel der 2. Bundesliga vorzeitig zum Aufstieg gratuliert. "Ich wünsche Nürnberg viel Spaß in der 1. Liga", sagte Anfang mit leicht ironischem Unterton nach dem 1:3 (1:2) zum Abschluss des 31. Spieltags und reagierte damit auf eine zuvor getroffene Aussage von Michael Köllner.

Der FCN-Coach hatte zum Abschluss seines Spielfazits eine etwas überraschende Aussage getroffen. "Man kann es nicht hoch genug bewerten, wenn man als Aufsteiger Woche für Woche Ausrufezeichen setzt", meinte Köllner: "Ich wünsche Holstein, dass sie die letzten Spiele erfolgreich sind. Vielleicht geht in der Relegation noch was." Nürnberg hat fünf Punkte Vorsprung vor den Kielern und nur noch zwei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf.

Köllner lobte nach einem starken Auftritt den Charakter seines Teams. "Wir sind glücklich, die hohe Hürde in Kiel genommen zu haben", sagte der 48-Jährige: "Wir haben ein riesen Herz gezeigt und waren bei Standards brandgefährlich."

Anfang war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. "Wir müssen guten Fußball spielen, das haben wir heute nicht geschafft", sagte der 43-Jährige, der nach der Saison zum 1. FC Köln wechselt: "Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir sollten die letzten drei Spiele genießen."

Fink wird neuer Grasshopper-Trainer

Thorsten Fink wird neuer Trainer beim Schweizer Rekordmeister Grasshopper Zürich. Der ehemalige HSV-Trainer unterschrieb einen Vertrag über ein Jahr mit der Option auf eine weitere Saison. Fink folgt auf den ehemaligen Stuttgarter Bundesligaprofi Murat Yakin. Die Hoppers sind fünf Spiele vor Saisonende Tabellensiebter mit nur vier Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz.

Der 50 Jahre alte Fink kennt die Super League bereits aus seiner Zeit beim FC Basel, mit dem er 2010 das Double gewann und 2011 nochmals Meister wurde.

Im Februar war Fink beim österreichischen Bundesligisten Austria Wien nach drei Jahren Amtszeit entlassen worden. Zuvor war er in Zypern bei APOEL Nikosia tätig gewesen.

Als Spieler gewann Fink mit Bayern München viermal die deutsche Meisterschaft und wurde 2001 Champions-League-Sieger.

