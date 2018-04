"Großartiger Abschluss": Weltmeister Schröder hört auf

Hamburg. Stefan Schröder (36) beendet nach Ablauf der Saison seine Handball-Karriere. Der Rechtsaußen tritt nach 19 Profijahren vom aktiven Geschehen zurück und wird beim früheren deutschen Meister und Champions-League-Sieger HSV Hamburg in Zukunft Aufgaben im Bereich Marketing übernehmen.

"Mit dem Aufstieg des Handball-Sport-Verein Hamburg in die Zweite Liga ist für mich der richtige Punkt gekommen, nach 19 Jahren mit dem Profi-Sport aufzuhören", sagte Schröder, der den Hamburger Handballern auch nach der Insolvenz der Bundesliga-Mannschaft im Januar 2016 die Treue hielt und nebenbei bereits Marketing-Aufgaben übernahm: "Ich habe hier in Hamburg viel erlebt, und insbesondere die letzten zwei Jahre waren ein großartiger Abschluss für meine Karriere. Ich fühle mich dem Verein sehr verbunden und freue mich, mich auch in Zukunft in den Verein mit einbringen zu können."