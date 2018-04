Wenger verlässt Arsenal – Özil braucht einen neuen Coach

Wenger hört nach 22 Jahren bei Arsenal auf

Bei Arsenal coachte Arsène Wenger auch den deutschen Nationalspieler Mesut Özil

Arsène Wenger tritt nach fast 22 Jahren als Trainer des englischen Erstligisten FC Arsenal am Ende dieser Saison zurück. Das teilte der Verein am Freitag mit.

Bei Arsenal stehen unter anderem auch die deutschen Nationalspieler Mesut Özil, Per Mertesacker und Shkodran Mustafi unter Vertrag.

In seiner Ära hat Wenger den Traditionsclub aus London seit 1996 zu drei Meistertiteln und sieben FA-Cup-Siegen geführt, 2006 stand Arsenal im Finale der Champions League.

"Nach sorgfältigen Überlegungen und Gesprächen mit dem Club habe ich entschieden, dass am Saisonende der richtige Zeitpunkt ist, aufzuhören", wurde der 68-jährige Franzose in der Mitteilung zitiert. "Ich bin dankbar dafür, dass ich das Privileg hatte, so viele unvergessliche Jahre für den Verein zu arbeiten."

Der seit einiger Zeit umstrittene Wenger hatte seinen Vertrag bei den "Gunners" im Mai 2017 um zwei Jahre verlängert. Nun hört der Elsässer vorzeitig auf. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Müll-Trikot für Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger, Zlatan Ibrahimovic und Co. laufen am Wochenende in der Major League Soccer (MLS) in Trikots aus Plastikmüll auf. Anlass ist der "Earth Day" am Sonntag, an dem die Wertschätzung für die Umwelt gestärkt werden soll. Die Garne und Fasern der Trikots aller 22 MLS-Teams werden daher aus recycelten Plastikabfällen bestehen, die an den Küsten der Malediven gesammelt wurden, bevor sie ins Meer gelangen konnten.

Spielen selbst eigentlich eher selten Müll zusammen: Die MLS-Stars Bastian Schweinsteiger und Zlatan Ibrahimovic

Da in der Produktion auf Farbstoffe verzichtet wurde, spielen alle Teams in schwarzen oder weißen Trikots. "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der MLS und Parley weiter kreative Lösungen zu finden, um die Ozeane zu schützen", sagte Ernesto Bruce vom Sportartikelhersteller adidas, der die Aktion gemeinsam mit der Non-Profit-Organisation Parley initiierte.

Erst im März hatte sich die deutsche Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Spanien (1:1) ebenfalls in einem Dress aus recycelten Meeresabfällen aufgewärmt. Im November 2016 war auch Bayern München im Bundesliga-Spiel gegen 1899 Hoffenheim (1:1) in Trikots aus Ozeanmüll aufgelaufen.

Kind nach 96-Versammlung erleichtert

Erleichterung bei Martin Kind, doch die Mitglieder von Hannover 96 haben dem Präsidenten einen deutlichen Denkzettel verpasst. Auf der Mitgliederversammlung stimmten zwar 576 der noch anwesenden Mitglieder für eine Satzungsänderung (544 dagegen), die die Mitgliederversammlung zum obersten beschließenden Organ des Vereins machen sollte, doch die nötige Zweidrittel-Mehrheit wurde nicht erreicht. "Es ist deutlich zu begrüßen, dass dieser Antrag abgelehnt wurde, weil das tatsächlich zu einer dramatischen Veränderung der Strukturen geführt hätte", sagte der 73-Jährige.

Die Kind-Gegner wollten mit der Satzungsänderung erreichen, dass der Vorstand an die Entscheidungen der Versammlung gebunden ist. Das hätte auch für die in Hannover brisante Thematik 50+1 gegolten, die nun weiter heiß diskutiert werden wird.

Vorstandsmitglied Uwe Krause kritisierte während der Veranstaltung die Ultras scharf als "konzeptlosen, ideenlosen Widerstand. Wir dürfen nicht zulassen, dass Hannover 96 Opfer einer blindwütigen 50+1-Ideologie wird", sagte er: "Könnt ihr noch was anderes als 'Kind muss weg'?"

Der Club bleibt also weiter tief gespalten, die Fronten verhärtet. In der fast fünf Stunden andauernden Versammlung wurden sowohl der Vorstand des e.V. (543:548 Stimmen) als auch der Aufsichtsrat (533:554) von den Mitgliedern nicht entlastet. Persönliche Konsequenzen will Kind deswegen aber nicht ziehen. "Das ist erst einmal unbedeutend. Maximal optisch interessant, aber inhaltlich letztendlich ohne Bedeutung", sagte er.

Seit Monaten ist die Stimmung in Hannover wegen Kinds Übernahme-Plänen vergiftet.

Leipzig will Lookman fest verpflichten

Der englische Premier-League-Club FC Everton würde bei einem entsprechend gut dotierten Angebot Angreifer Ademola Lookman an RB Leipzig verkaufen. "Jeder Spieler hat seinen Preis. Ist die Ablöse hoch genug, würde ich einen Verkauf empfehlen. Wenn nicht, kommt er zurück", sagte Evertons Coach Sam Allardyce.

Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl hatte bekräftigt, den bis Sommer ausgeliehenen Lookman gerne länger halten zu wollen. "Ich wäre einer Verpflichtung nicht abgeneigt. Er zeigt seine Qualitäten eindrucksvoll", sagte der 50-jährige Österreicher.

Der 20-Jährige kam für RB in der Bundesliga bisher siebenmal zum Einsatz und schoss zwei Tore, zuletzt rettete er mit seinem Treffer den Sachsen bei Werder Bremen beim 1:1 einen Punkt. "Der Junge hat es sehr gut gemacht, zwei Tore von ihm haben uns schon vier Punkte gebracht", sagte Hasenhüttl. In der Europa League konnte der im Winter ausgeliehene Lookman aber nicht spielen. "Da hätte ich ihn gerne eingesetzt", meinte Hasenhüttl. Er kündigte an, Lookman im wichtigen Saisonfinale mit dem Kampf um die Champions-League-Qualifikation Lookman verstärkt Einsatzzeiten zu geben.

