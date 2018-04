Stürmer schockt Ex-HSV-Trainer Trares mit Ronaldo-Tor

Wolfsburg mit großen Personalsorgen

Den VfL Wolfsburg plagen vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (20.30 Uhr/Eurosport) erneut große Personalsorgen. Neben dem gesperrten Innenverteidiger Felix Uduokhai werden auch Kapitän Ignacio Camacho und Joshua Guilavogui wegen Muskelverletzungen sowie Jeffrey Bruma aufgrund von Knieproblemen weiterhin ausfallen. "Es wird keiner von ihnen zurückkehren", sagte VfL-Trainer Bruno Labbadia am Donnerstag.

Zudem fehlen den abstiegsbedrohten Niedersachsen in Felix Gerhardt, Admir Mehmedi und Gian-Luca Itter drei Langzeitverletzte. "Aufgrund der Ausfälle müssen wir uns wieder etwas einfallen lassen, wie wir diese auffangen können", sagte Labbadia. Hoffnung machen ihm die drei vergangenen Begegnungen ohne Gegentor bei einem Sieg und zwei Remis. "Ich glaube, wir sind auch in der Lage, das weiterzuführen", erklärte der Coach des Tabellen-14.

Fifa sanktioniert etliche Transfer-Verstöße

Die Fifa-Disziplinarkommission hat diverse Verbände und Vereine wegen Verstößen gegen Transfer- sowie Dritteigentümerregularien mit Geldstrafen belegt. Am härtesten traf es den Verband LFF aus Laos, der gegen mehrere Bestimmungen bezüglich minderjähriger Spieler verstieß und deshalb umgerechnet rund 576.000 Euro zahlen muss.

Auf Vereinsebene wurden zudem der katarische Verein al-Arabi (156.000 Euro), Sporting Lissabon (92.000), Celta Vigo (54.000), Rayo Vallecano (46.000) sowie Benfica Lissabon (13.000) mit Geldstrafen belegt. Alle Clubs haben laut Fifa unzulässige Verträge abgeschlossen, die dritten Parteien eine Einflussnahme ermöglicht, oder das internationale Transferabgleichungssystem (ITMS) als Verhandlungsinstrument missbraucht.

Der indonesische Fußballverband PSSI muss zudem umgerechnet 25.000 Euro zahlen, da er die von der Fifa geforderten Punktabzüge von sechs Vereinen nicht umgesetzt hatte.

Das Verfahren gegen einen spanischen U17-Spieler, der bei der WM 2017 in Indien einen englischen Gegenspieler rassistisch beleidigt haben soll, wurde indes mangels ausreichender Beweise eingestellt.

KSC-Stürmer macht den Ronaldo

Vor zwei Wochen verzückte Cristiano Ronaldo die Fußballwelt mit seinem Fallrückzieher beim 3:0-Sieg von Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Juventus Turin. Jetzt begeisterte auch ein deutscher Spieler mit einem Ableger des Traumtors – wenn auch ein paar Klassen tiefer.

In der Dritten Liga war Fabian Schleusener bislang 16 Mal für den KSC erfolgreich

Im Halbfinale des badischen Landespokals gegen das von Ex-HSV-Assistent Bernhard Trares trainierte Waldhof Mannheim nahm KSC-Stürmer Fabian Schleusener am Mittwoch eine Flanke des ehemaligen HSV-Wunschspielers Florent Muslija hinterrücks volley und drosch ihn in der Luft stehend zum zwischenzeitlichen 3:0 (Endstand 4:0) für den Drittligisten in die Maschen.

Hier gibt es das Tor im Video-Spielbericht

"Der Ronaldo vom Wildpark, ein sensationelles Tor", schwärmte Sport1-Kommentator Thomas Herrmann, "das war eine geile Nummer." Bescheidener gab sich der Schütze selbst. "Ich stehe eigentlich ein bisschen zu nahe zum Tor und sehe, dass der Ball an meiner linken Schulter vorbeigeht und dachte, 'dann packe ich den mal aus'. Es hat glücklicherweise geklappt", sagte Schleusener.

Das Fallrückzieher-Tor ab 1 Stunden 50 Minuten Schalke-Prügeleien: 15 Verletzte, 20 Anzeigen

Rund um das Halbfinale des DFB-Pokals zwischen Schalke und Eintracht Frankfurt (0:1) ist es zu schweren Ausschreitungen gewaltbereiter Fans gekommen. "Insgesamt 20 Strafanzeigen sind das Resultat dieses von gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Nachspielphase überschatteten Einsatztages", lautete das ernüchternde Fazit der Gelsenkirchener Polizei.

Nach Schlusspfiff gerieten noch im Stadion Schalker und Frankfurter Anhänger aneinander

Rund 80 Schalker Problemfans wurden vorübergehend festgesetzt. Gegen die Rädelsführer leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs ein. Sieben Polizisten und acht Zuschauer wurden verletzt. Während die Beamten nur leicht verletzt wurden, musste ein Besucher aus Frankfurt ins Krankenhaus. Er wurde nach der Partie bei der Abreise von einer Glasflasche, die ein bislang Unbekannter aus einem fahrenden Auto geworfen hatte, am Kopf getroffen und erlitt Schnittverletzungen.

Nach Angaben der Polizei wurde zu Spielbeginn in beiden Fanblöcken Pyrotechnik abgebrannt, was bereits zu Strafverfahren führte. Die heftigen Ausschreitungen ereigneten sich dann nach dem Abpfiff. Dabei trafen gewaltbereite Anhänger beider Clubs aufeinander. TV-Bilder zeigten sich prügelnde Zuschauer auf den Rängen. Die Auseinandersetzungen verlagerten sich später nach draußen und auf die Parkplätze. Beide Male schritt die Polizei nach eigenen Angaben "konsequent" ein und konnte unter anderem mit dem Einsatz von Pfefferspray die Randale beenden.

Weiser vor Wechsel von Hertha zu Bayer

Herthas Mitchell Weiser soll sich mit Bayer Leverkusen auf einen Wechsel geeinigt haben. Wie der "Kicker" berichtet, will der U21-Europameister von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen. Die erlaubt ihm, bis Ende Mai für eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro aus seinem bis 2020 datierten Vertrag bei der Hertha auszusteigen. Der 23-Jährige, der sich seit Wochen in einem Formtief befindet, war 2015 ablösefrei vom FC Bayern München nach Berlin gekommen. Weiser bestritt für die Hertha 70 Bundesliga-Partien und erzielte dabei fünf Tore.

Heidel: Schiri hat Fehlentscheidung zugegeben

Schiedsrichter Hartmann zeigt es an: Di Santo soll den Ball vor seinem Torschuss mit der Hand gestoppt haben

Schalke hadert nach der 0:1-Niederlage im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt mit Schiedsrichter Robert Hartmann (Wangen). "Er hat falsch gelegen", sagte Schalke-Manager Christian Heidel mit Blick auf die Nachspielzeit, in der Hartmann dem vermeintlichen 1:1 durch Franco di Santo wegen angeblichen Handspiels die Anerkennung verweigerte: "Das weiß er auch, ich war bei ihm. Er hat keinen sehr glücklichen Eindruck gemacht."

Schalke-Trainer Domenico Tedesco war es allerdings wichtig, darauf hinzuweisen, dass "der Schiedsrichter nicht schuld ist. Wir fassen uns an die eigene Nase, wir hätten einfach Tore machen müssen."

Wie Heidel stieß sich auch Tedesco am Schiedsrichter, der auch vor dem Siegtreffer der Frankfurter durch Luka Jovic (75.) nach Schalker Meinung falsch gelegen hatte: "Den Eckball hätte es nicht geben dürfen."

Fans wird bei WM Videobeweis erklärt

Kommt der Videobeweis bei der WM in Russland zum Einsatz, will die Fifa die Entscheidungen genau erklären. "Natürlich wissen wir, dass Kommunikation innerhalb und außerhalb des Stadions wichtig ist", sagte Sebastian Runge, der bei der Fifa für Innovationen zuständig ist, am Mittwoch während des Seminars für WM-Schiedsrichter in Florenz. "Wir werden Grafiken und Wiederholungen auf den riesigen Bildschirmen haben und wir werden die Fans über den Ausgang eines Videobeweises und die Überprüfung informieren."

Für die Kommunikation wird eine Person im "Video Operations Room" zuständig sein, der während der WM in Moskau sein wird. Sie soll sehen können, was der Video-Referee auf seinem Bildschirm sieht und die Kommunikation zwischen dem Video-Assistenten und dem Schiedsrichter auf dem Feld hören. Die relevanten Informationen werden dann zu den Kommentatoren und den Verantwortlichen für die Bildschirme im Stadion weitergeleitet. Die Erklärung des Videobeweises soll auch auf der Fifa-Webseite, der App und im Fernsehen zu sehen sein, sagte Runge.

Real Madrid patzt vor Bayern-Duell

Eine Woche vor dem ersten Champions-League-Halbfinale gegen Bayern München hat Real Madrid in der spanischen Meisterschaft zwei Punkte liegen gelassen. Das Fußball-Team von Trainer Zinédine Zidane kam gegen Athletic Bilbao im eigenen Stadion nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Zunächst sah es sogar nach einem Sieg für Bilbao aus: Inaki Williams schoss sein Team in der 14. Minute in Führung. Superstar Cristiano Ronaldo (87.) traf aber kurz vor Schluss noch zum Ausgleich. Der deutsche Nationalspieler Toni Kroos spielte bei den Madrilenen durch.

Real liegt mit 68 Punkten nun auf dem dritten Tabellen-Platz. Der Vorsprung auf den Tabellenfünften Real Betis Sevilla beträgt 16 Punkte. Madrid ist damit so gut wie sicher für die nächste Champions-League-Saison qualifiziert.

Eintracht-Sportdirektor nimmt Kovac in Schutz

Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner hat Trainer Niko Kovac in Bezug auf dessen Verhalten beim Wechsel zum FC Bayern München in Schutz genommen. "Ich kann sagen, dass Niko immer die Wahrheit gesagt hat. Er ist ein ganz aufrechter Mensch", sagte Hübner am Mittwoch nach dem 1:0-Sieg der Frankfurter im DFB-Pokalhalbfinale beim FC Schalke 04. Die Version des Trainers, dass er erst am vergangenen Donnerstag erstmals von den Bayern kontaktiert worden sei und dann mit dem Rekordmeister sofort eine Einigung erzielt habe, war vielfach angezweifelt worden.

"Er muss derzeit Anfeindungen erleben, die nicht gerecht sind", sagte Hübner. "Es ist nicht fair. Auch wenn die Enttäuschung da ist, muss man an den Menschen denken. Wir sind froh, dass er bis Ende der Saison unser Trainer ist." Kovac übernimmt die Bayern, den Pokalgegner der Hessen im Finale, zur kommenden Spielzeit.

PSG in Finale gegen Drittligisten

Dank Doppelpacker Kylian Mbappé ist Titelverteidiger Paris St. Germain ins Endspiel um den französischen Fußball-Pokal eingezogen. Der Rekordmeister mit den deutschen Nationalspielern Kevin Trapp und Julian Draxler in der Startelf gewann nach späten Treffern durch Mbappé (81.) und Christopher Nkunku (90.+6) mit 3:1 (1:1) bei Caen.

Zunächst hatte Mbappé (25.) PSG in Führung gebracht, Ismael Diomande (43.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für Außenseiter Caen. Draxler hatte in der 51. Minute eine gute Möglichkeit zur Führung, doch Caens Torhüter Brice Samba stand richtig und wehrte den Schuss aus mittlerer Distanz ab.

Im Finale am 8. Mai im Stade de France trifft der Favorit auf den Drittligisten VF Les Herbiers, der am Dienstag den FC Chambly mit 2:0 bezwungen hatte.

Fifa-Mitglied nach Verhör auf freiem Fuß

Constant Omari, Council-Mitglied in der Fifa, ist in seiner Heimat Kongo wegen Korruptionsverdachts vorübergehend festgenommen und nach längerem Verhör wieder entlassen worden. Dies berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP.

Omari, der Präsident des kongolesischen Verbandes, soll sich bereits seit Dienstag in Gewahrsam befunden haben. Dem 60-Jährigen wird wie drei weiteren Funktionären die Veruntreuung von Staatsgeldern vorgeworfen.

Juve-Vorsprung schmilzt

Juventus Turin hat einen überraschenden Rückschlag hinnehmen müssen. Ohne Sami Khedira und Benedikt Höwedes, die nur auf der Bank saßen, kam Turin nicht über ein 1:1 (1:0) beim Abstiegskandidaten FC Crotone hinaus. Juve hat als Tabellenführer nur noch vier Punkte Vorsprung auf den SSC Neapel, der Udinese Calcio mit 4:2 (1:1) besiegte.

Turin ging durch Alex Sandro (17.) in Führung, doch Crotone konterte durch Simy (65.) und sicherte sich einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Der Club aus Kalabrien liegt als 18. auf einem Abstiegsplatz, hat aber noch alle Chancen auf den Klassenerhalt.

