Ginter weint vor Gericht: "Ich dachte ans Karriereende"

Mit Tränen in den Augen hat sich Fußballprofi Matthias Ginter vor dem Dortmunder Schwurgericht an den Bombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund erinnert. Bei der Abfahrt des Busses am Teamhotel habe es plötzlich einen lauten Knall gegeben. Niemand habe gewusst, was wirklich passiert sei, sagte der 24-Jährige am Mittwoch als Zeuge aus.

Der Verteidiger spielt inzwischen für Borussia Mönchengladbach. Sein Wechsel habe mit dem Anschlag vom 11. April 2017 nichts zu tun. Er räumte jedoch ein, nach der Attacke mit dem Gedanken gespielt zu haben, seine Karriere zu beenden. Als Fußballprofi stehe er bei Großveranstaltungen ständig in der Öffentlichkeit. Für einen Moment sei ihm dies zu gefährlich vorgekommen.

Halbzeit-Elfer: Freiburg verzichtet auf Einspruch

Der SC Freiburg hat den Halbzeit-Videobeweis im Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 scharf kritisiert, wird die 0:2-Niederlage aber nicht anfechten. "Nach reiflicher Überlegung hat sich der SC Freiburg dazu entschieden, keinen Einspruch gegen die Spielwertung einzulegen, um die volle Konzentration auf die kommenden wichtigen Spiele richten zu können", teilte der Tabellen-16. am Mittwoch in einer Stellungnahme mit.

Naldo: Schalke muss Tedesco halten

Schalkes Abwehrchef Naldo traut seinem Trainer Domenico Tedesco auch die Arbeit bei europäischen Topvereinen zu. "Er hat schon gezeigt, dass er die Qualität für einen ganz großen Club in Europa besitzt, auch wenn ihm noch die Erfahrung fehlt. Wenn wir nächste Saison hoffentlich Champions League spielen, wird Domenico Tedesco noch mehr im Fokus stehen. Wenn er so weitermacht, wird er bestimmt Angebote bekommen", sagte der Schalker Derbyheld der Sport Bild.

Naldo fordert seinen Club daher auf, "alles zu tun, um ihn zu halten." Tedesco sei unglaublich wertvoll für den Verein, so der Brasilianer. Die Vorzeichen stehen gut. Der bis 2019 laufende Vertrag des 32-Jährigen soll sich laut Medienberichten beim Einzug in einen europäischen Wettbewerb automatisch um zwei Jahre verlängern. Schalke hat vier Spieltage vor Saisonende neun Punkte Vorsprung auf Platz sieben.

Großer Aderlaß beim VfL Osnabrück

Drittligist VfL Osnabrück steht vor einem größeren Umbruch in diesem Sommer. Mit dem Ende der Saison verlassen acht Spieler des aktuellen Kaders das Team von Trainer Daniel Thioune. Darunter ist auch Kapitän Christian Groß (29), der sich der U23 von Werder Bremen anschließt.

Die weiteren Abgänge sind Kim Falkenberg, Marcel Appiah, Robert Kristo, Jules Reimerink, Ahmet Arslan, Marcel Ruschmeier und Halil Savran.

Mehmet Scholl soll wieder Bayern II trainieren

Bayern München will weiter konsequent auf seine früheren Profis setzen und offenbar auch Mehmet Scholl zurückholen. Der Europameister von 1996 soll zum dritten Mal die zweite Mannschaft der Bayern in der Regionalliga übernehmen. Das berichtet die Sport Bild.

Arbeiten womöglich demnächst im Trainerteam des FC Bayern: Mehemt Scholl (r.) und der künftige Chefcoach Niko Kovac

Foto: Imago/MIS

Demnach denke Präsident Uli Hoeneß darüber nach, dem 47-Jährigen die Reserve anzuvertrauen, die Scholl bereits von Ende April 2009 bis 2010 sowie 2012/13 betreut hatte. Seit seinem Abschied von den "kleinen Bayern" war Scholl nicht mehr als Trainer tätig. Zuletzt hatte er mit öffentlicher Kritik an "Laptop-Trainern" und "weichgespülten" Talenten für Aufsehen gesorgt.

Neben Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge arbeitet in Sportdirektor Hasan Salihamidzic in München ein weiterer früherer Bayern-Profi in leitender Funktion. Mit Niko Kovac bekommt der Rekordmeister ab Sommer überdies einen Ex-Spieler als neuen Trainer. Auch Miroslav Klose, der die U17 des Klubs übernehmen soll, steht vor einer Rückkehr.

Neues zur Milliarden-Offerte an die Fifa

Das ominöse 20-Milliarden-Euro-Angebot an die Fifa soll eine Laufzeit von zwölf Jahren (2021 bis 2033) haben. Das berichtet die Sport Bild unter Berufung auf eine Quelle im Vorstand der Club-Vereinigung ECA. Bei den Bietern soll es sich um ein Konsortium aus dem Nahen Osten, den USA und Asien handeln.

Offiziell bekannt ist bislang nur, dass Fifa-Präsident Gianni Infantino das Council um DFB-Präsident Reinhard Grindel im März über die Interessenten informiert hat, die bereit seien, die Summe für eine reformierte Club-WM und eine globale Nations League zu bezahlen. Details gab Infantino aufgrund einer Verschwiegenheitsklausel aber nicht preis. Laut der Sport Bild soll das Paket auch ausgewählte Top-Länderspiele enthalten.

Die Nations League der Uefa startet im September und ist auf Europa beschränkt. Die deutsche Nationalmannschaft spielt in Liga A1 gegen Frankreich und die Niederlande.

Mehr als acht Millionen sehen die Bayern

Fußball war am Dienstagabend unschlagbar beim TV-Publikum. Genau wie Bayern München, das Bayer Leverkusen mit einem klaren 6:2 besiegte und damit zum 22. Mal im Endspiel um den DFB-Pokal steht. Im Schnitt 8,23 Millionen Fußballfans verfolgten ab 20.45 Uhr im Ersten, wie das Team von Trainer Jupp Heynckes schon die erste Halbzeit mit 2:1 abschloss und danach ein Tor nach dem anderen schoss. Der Marktanteil für die Live-Übertragung lag bei 28,2 Prozent.

Das waren Werte, an die keine andere Sendung herankam. Das ZDF zeigte ab 20.15 Uhr eine Rosamunde-Pilcher-Schmonzette mit dem Titel "Ghostwriter" aus dem Jahr 2015. Daür interessierten sich 3,77 Millionen Zuschauer (12,4 Prozent).

HSV II verliert die Tabellenführung

Der SC Weiche Flensburg ist neuer Tabellenführer der Regionalliga Nord. Durch einen 5:0-Sieg im Nachholspiel bei Schlusslicht Altona 93 verdrängte das Team von Trainer Daniel Jurgeleit den HSV II. Neben einem Eigentor der Altonaer erzielten am Dienstagabend Tim Wulff (2), Dominic Hartmann und Fabian Arndt die Treffer für die Fördestädter, die bereits am Donnerstag wieder zum heiß umkämpften Derby beim VfB Lübeck antreten müssen.

Der VfB war ebenfalls gefordert: Im Verfolgerduell gegen den SSV Jeddeloh gab es für den früheren Zweitligisten einen 1:0-Sieg. Dabei mussten die Lübecker in der gesamten zweiten Hälfte in Unterhaltung agieren, weil Steffen Thelen die Rote Karte gesehen hatte. Kurz zuvor hatte VfB-Torwart Benjamin Gommert einen selbstverschuldeten Foulelfmeter gehalten. Doch in der 88. Minute sorgte Cemal Sezer für den Siegtreffer und damit den Sprung des VfB auf Rang vier.

