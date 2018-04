Guardiola und Manchester City droht eine Transfersperre

Medien: Hector vor Einigung mit Dortmund

Hamburg. Nationalspieler Jonas Hector vom Tabellenletzten 1. FC Köln steht laut "Kölner Stadtanzeiger" vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Wie die Zeitung am Dienstag berichtete, kann der 27-Jährige im Fall des FC-Abstiegs den Club für eine festgeschriebene Ablösesumme von acht Millionen Euro verlassen und habe sich für den BVB entschieden.

Frankfurt ohne Personalsorgen im DFB-Pokal

Eintracht Frankfurt geht ohne größere Personalsorgen in das DFB-Pokal-Halbfinale bei Schalke 04 am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky). "Marius Wolf, Marco Fabian, Sebastien Haller, Luka Jovic und Jetro Willems, die allesamt zuletzt Probleme hatten, sind fit", berichtete Trainer Niko Kovac während der Pressekonferenz am Dienstag.

Allerdings sei ein Einsatz von Omar Mascarell (Fußverletzung) nicht gesichert, für Stürmer Ante Rebic komme das Spiel noch zu früh. Seine Mannschaft sei insgesamt "körperlich in einem sehr guten Zustand", betonte Kovac: "Es geht einfach nur um den Geist."

In Frankfurt herrscht erhebliche Unruhe, weil der Kroate zum 1. Juli den Rekordmeister Bayern München übernehmen wird. Kovac wischt das Thema jedoch beiseite und richtet den Fokus auf Schalke. "Wir sind Außenseiter. Die Situation ist ähnlich wie im letzten Jahr: Keiner hat uns zugetraut, ins Finale zu kommen. Wir wissen, wie schwierig es wird. Aber die Hoffnung lebt."

2017 hatte die Eintracht das Endspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 verloren. Nun geht es eine Runde früher gegen die Schalker, eine Mannschaft "auf der Euphoriewelle", wie Kovac mit Verweis auf deren Derbysieg gegen den BVB am Sonntag (2:0) feststellte.

Manchester City droht Transfersperre

Dem neuen englischen Meister Manchester City droht wegen der Verpflichtung eines argentinischen Nachwuchsspielers weiterhin eine Transfersperre. Wie britische Medien übereinstimmend berichten, verhandelt der Internationale Sportgerichtshof CAS aktuell einen Einspruch des argentinischen Clubs Velez Sarsfield bezüglich des Transfers von Benjamin Garre im Sommer 2016.

Was ist denn nun? ManCitys Argentinier Benjamin Garre

Foto: Imago/VI Images

Demnach soll Manchester City bereits mit Garre verhandelt haben, als dieser noch 15 Jahre alt war. Dies verstößt gegen Regularien der Fifa. Zudem seien Wechsel von Spielern, die jünger sind als 18 Jahre, nur innerhalb Europas erlaubt.

City verteidigt sich gegen die Vorwürfe, da Garre einen italienischen Pass besitzen würde und der Transfer damit regelkonform sei. Eine erste Beschwerde der Argentinier gegen den Transfer hatte die Fifa im September 2016 zurückgewiesen. Daraufhin trat Sarsfield den Gang vor den CAS an, der noch im Laufe dieser Woche seine Entscheidung verkünden soll. Ursprünglich sollte bereits im vergangenen Herbst eine Entscheidung fallen.

Sollte der CAS gegen Manchester City entscheiden, droht dem Club von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola eine Transfersperre für zwei Wechselperioden. Mit einer ähnlichen Strafe waren in der Vergangenheit bereits die spanischen Clubs FC Barcelona, Real Madrid und Atletico Madrid belegt worden. Allerdings hätte Manchester City die Möglichkeit, Einspruch gegen das Urteil einzulegen.

Özil erreicht Erbe-Status für Bolzplätze

Die Bolzplatzkultur ist in Nordrhein-Westfalen in das Landesinventar aufgenommen worden. Wie das NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft mitteilte, wird die Bolzplatzkultur neben vier weiteren Kulturinitiativen als immaterielles Kulturerbe in den Statuten verankert. Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund hatte den Antrag beim Ministerium eingereicht, Weltmeister Mesut Özil ist Schirmherr der Initiative für die Bolzplatzkultur.

"Der Bolzplatz ist ein prägender Sozialisationsraum. Hier treten Kreativität, spontane Selbstorganisation, Toleranz und Durchsetzungsvermögen in wechselseitige Beziehung", sagte Manuel Neukirchner, der Direktor des Fußballmuseums.

Weingut lockt Iniesta nach China

Das Weingut von Andres Iniesta spielt angeblich eine Schlüsselrolle beim bevorstehenden Abschied der Club-Legende vom FC Barcelona nach China. Die Bodega Iniesta erhoffe sich durch den Wechsel des 33 Jahre alten Mittelfeldspielers einen jährlichen Absatz von zwei Millionen Flaschen auf dem chinesischen Markt - mehr als in Spanien. Das berichten spanische Medien.

Demnach soll Iniesta seinen Abschied nach dem spanischen Pokalfinale am Sonnabend gegen den FC Sevilla bekannt geben. Zu welchem Club es den Siegtorschützen des WM-Finales 2010 zieht, ist noch nicht bekannt. Die Zeitung AS berichtet von "bis zu vier Vereinen", die Iniestas Forderung nach einem Dreijahresvertrag erfüllt hätten.

Iniesta entstammt Barcas berühmter Talente-Schmiede La Masia und spielt seit über 15 Jahren für die Profi-Mannschaft. Im vergangenen Sommer unterschrieb er einen Vertrag auf Lebenszeit.

"Ich weiß, was ich tun werde", sagte er kürzlich der Zeitung Sport über seine Zukunft, seine Entscheidung sei bereits gefallen. Mit der Bekanntgabe werde er warten, "bis ich es sagen muss - zuerst dem Verein, dann dem Trainer und dann allen anderen." Spanischen Medien zufolge soll der Club jetzt informiert sein.

Teil des China-Transfers soll nun ein Deal mit einer chinesischen Handelskette sein, die Iniestas Wein in China vertreiben soll. Iniesta hatte das 120 Hektar große Weingut in seinem Heimatdorf Fuentealbilla in der Weinbauregion Manchuela 2010 gegründet. Sein Top-Produkt ist der Rotwein "Corazon Loco" (verrücktes Herz).

City hofft auf Verlängerung mit Guardiola

Der frischgebackene englische Meister Manchester City rechnet sich gute Chancen auf eine längerfristige Zusammenarbeit mit Teammanager Pep Guardiola aus. Einem Bericht der "Times" zufolge wollen die Clubverantwortlichen dem Starcoach zum Saisonende eine Verlängerung seines bis 2019 datierten Vertrages um ein weiteres Jahr anbieten. Die Bosse seien "zuversichtlich", dass es zu einer Einigung kommt.

Teammanger Pep Guardiola hat gerade mit Manchester City die englische Meisterschaft gewonnen

Foto: picture alliance

Guardiola kam nach drei Jahren beim FC Bayern 2016 auf die Insel, wo er kolportierte 15 Millionen Pfund/Saison (17,3 Millionen Euro) verdient. Zuvor war er vier Jahre als Cheftrainer beim FC Barcelona tätig. Nach einer ersten Saison ohne Titel gewann er mit City in dieser Spielzeit neben der Meisterschaft auch den englischen Ligapokal.

In der Champions League scheiterte der 47-Jährige allerdings im Viertelfinale an Jürgen Klopps FC Liverpool. Um dem ersehnten internationalen Erfolg näherzukommen, soll Guardiola dem "Mirror" zufolge im Sommer für 200 Millionen Pfund (rund 230 Millionen Euro) neue Spieler verpflichten dürfen.

Uefa schließt FC Sion aus

Die Uefa hat den Schweizer Erstligisten FC Sion aufgrund eines Verstoßes gegen das Financial Fairplay für zwei Jahre von der Teilnahme an europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. Der Club muss zudem eine Geldstrafe von 235.000 Euro zahlen.

Der Tabellenvorletzte der Super League hatte die Transfersumme für einen Spieler des französischen Zweitligisten FC Sochaux verspätet gezahlt und damit gegen das Financial Fairplay verstoßen.

Neben dem FC Sion wurden außerdem der FK Ertis Pawlodar (Kasachstan), der KF Tirana (Albanien) und der FK Vojvodina (Serbien) wegen Verstößen mit Sperren und Bußen belegt.

Russland versteht Kritik an Turniervergabe nicht

Russlands WM-Organisationschef Alexej Sorokin hat Kritik an der Vergabe der Endrunde im Sommer (14. Juni bis 15. Juli) zurückgewiesen. "Wir haben ehrlich und offen alle Details auf den Tisch gelegt", sagte der 46-Jährige im Gespräch mit deutschen Medien in der Russischen Botschaft in Berlin. "Dazu hatten wir derart starke Mitbewerber, die hätten nur darauf gewartet, dass Russland falschspielt."

Alle Zusammenhänge mit der Bewerbung seien überprüft worden. "Nicht nur von einer speziellen FIFA-Kommission, sondern auch von etlichen Vertretern der Öffentlichkeit", sagte Sorokin. Bei der WM-Vergabe hatte sich Russland unter anderem gegen die Bewerbungen aus Spanien/Portugal, Niederlande/Belgien und England durchgesetzt. Bis heute halten sich Bestechungsvorwürfe um die Vergabe der Weltmeisterschaft ins Riesenreich.

Bewiesene Dopingfälle in der russischen Nationalmannschaft negierte Sorokin. "Der FIFA-Präsident hat beim Konföderationen-Pokal bestätigt, es gebe keine bewiesenen Fälle", sagte er: "Als Fan und Anhänger des russischen Sports kann ich die Vorwürfe auch nicht akzeptieren. Ich finde es unangenehm, dass immer wieder unbegründete Vorwürfe gegenüber Russland vorgebracht werden".

Der sogenannte McLaren-Report enthüllte Dopingvergehen im russischen Fußball. Demnach soll der gesamte Kader für die WM 2014 von Doping profitiert haben. Auch bei Urinproben im Rahmen des Confed Cups 2017 kam es zu Unregelmäßigkeiten.

( HA/dpa/sid )

