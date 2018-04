BVB und Frankfurt wollen offenbar Salzburgs Trainer Rose

Kiel: An Anfang-Wechsel nach Köln "nichts dran"

Zweitligist Holstein Kiel hat eine mögliche schnelle Präsentation seines Trainers Markus Anfang beim 1. FC Köln dementiert. "Da ist nichts dran", sagte Sport-Geschäftsführer Ralf Becker am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sehen keinen Grund, uns zu irgendwelchen Spekulationen zu äußern." Mit der Diskussion um den Trainer müsse der Verein leben, meinte Becker. Holstein ist Tabellendritter der 2. Liga und strebt den Aufstieg in die Bundesliga an.

Anfang wird seit Monaten als Nachfolger von Stefan Ruthenbeck beim Erstliga-Tabellenletzten Köln gehandelt. Nach Informationen des Kölner "Express" soll bereits ein Dreijahresvertrag mit dem Kieler Coach ausgehandelt worden sein. Demnach soll die KSV Holstein eine Ablösesumme für den scheidenden Coach in Höhe von rund einer Millionen Euro erhalten. Der gebürtige Kölner Anfang hat bei den Schleswig-Holsteinern einen Vertrag bis 2019. Dieser gilt allerdings nur für die 2. Liga.

Pele: Neymar wird bei der WM dabei sein

Legende Pele macht sich trotz der Verletzung von Neymar keine Sorgen um den brasilianische Topstar: "Ich denke, er wird fit für die WM sein, weil seine Verletzung nicht so schlimm ist", sagte Pelé der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Für die WM in Russland ist der 77-Jährige zuversichtlich: "Wir haben viele Spieler, die sich hervorragend in Europa entwickelt haben. Das Problem ist, dass sie auch gut zusammenspielen müssen. Aber ich denke, dass wir eine gute Mannschaft für die WM haben."

Neymar hatte sich Ende Februar einen Haarriss im Mittelfuß zugezogen und wurde am 3. März operiert. Dabei wurden eine Schraube und körpereigenes Knochenmark an der Bruchstelle angebracht. Die Brasilianische Nationalmannschaft konnte bisher fünf WM-Titel gewinnen. Bei der WM 2014 im eigenen Land scheiterte die Selecao im Halbfinale mit 1:7 am späteren Weltmeister Deutschland.

Vidal muss operiert werden

Bayern München muss im Saisonendspurt bis auf Weiteres auf Arturo Vidal verzichten. Der 30 Jahre alte Chilene musste sich laut Trainer Jupp Heynckes am Montag in Augsburg einem "kleinen Eingriff" unterziehen. "Arturo hat einen freien Gelenkkörper im Knie, der die Streckung verhindert", sagte Heynckes. Vidal hatte deshalb am Sonntag das Training abbrechen müssen.

"Er ist ohne Fremdeinwirkung weggerutscht, umgeknickt", sagte Heynckes. Die TV-Bilder von der Szene sähen harmlos aus, "wie es nur hätte sein können, aber die Auswirkungen sind nicht gerade erfreulich für uns". Vidal falle "kurzfristig aus", Angaben über einen Zeitraum könne er nicht machen: "Arturo ist einer, der auf die Zähne beißen kann, er ist nicht zimperlich und hochprofessionell."

Neben Vidal fehlt den Bayern im Halbfinale des DFB-Pokals am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und ARD) bei Bayer Leverkusen womöglich auch Corentin Tolisso, der seit dem Duell mit Borussia Mönchengladbach (5:1) am vergangenen Samstag wieder angeschlagen ist. Kapitän Manuel Neuer und Kingsley Coman stehen noch nicht wieder zur Verfügung.

BVB und Frankfurt wollen Salzburg-Coach Rose

Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt haben angeblich konkretes Interesse an einer Verpflichtung von Trainer Marco Rose vom österreichischen Meister RB Salzburg. Das berichten die "Salzburger Nachrichten". Der gebürtige Leipziger Rose hat in Salzburg noch einen Vertrag bis 2019. In Dortmund ist die Zukunft von Trainer Peter Stöger offen, Frankfurt wird seinen Erfolgscoach Niko Kovac am Saisonende an den FC Bayern verlieren.

In der Europa League erfolgreich: Salzburgs deutscher Trainer Marco Rose

"Wir wissen alle nicht, was in der Zukunft passiert", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund: "Wir sind in ständigem Kontakt. Aber es ist schon klar, dass, wenn wir immer wieder solche Ausrufezeichen wie gegen Lazio setzen, der Trainer und die Spieler das Interesse von Clubs aus den europäischen Topligen wecken."

Der 41 Jahre alte Rose spielte für den VfB Leipzig, Hannover 96 und Mainz 05 in der 2. Liga. Seit 2013 trainiert er in Salzburg. Zunächst war er für die U16 zuständig, dann für die U18, seit Sommer für die Profis. Mit diesen steht er im Europa-League-Halbfinale, nachdem er im Achtelfinale den BVB und zuletzt Lazio Rom ausgeschaltet hat. Gegner dort ist Olympique Marseille.

Kapitän Nehrig fehlt St. Pauli weiter

St. Pauli muss im Abstiegskampf weiter auf Kapitän Bernd Nehrig verzichten. Wie der Kiezclub dazu am Montag auf seiner Homepage mitteilte, wird der 31 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur nach seinem Muskelfaserriss auch im Gastspiel am Sonnabend (13 Uhr) bei Jahn Regensburg fehlen. "Bei der Steigerung der Intensität hat Bernd immer noch Probleme. Er ist für Regensburg noch keine Option", sagte Coach Markus Kauczinski.

Kommentar: Lienen ist nicht die Lösung

Der FC St. Pauli ist nach sechs sieglosen Spielen auf Relegationsrang 16 abgerutscht. Der 48 Jahre alte Trainer bleibe jedoch im Amt, wie Sportchef Uwe Stöver in einem NDR-Interview sagte. Es gelte, "gemeinsam die Wende zu schaffen", betonte Stöver.

Boateng empfindet Schalke-Zeit als Tiefpunkt

Kevin-Prince Boateng denkt vor dem Halbfinale im DFB-Pokal mit Eintracht Frankfurt bei seinem Ex-Club Schalke 04 (Mittwoch, 20.45 Uhr/ARD und Sky) mit Schaudern an seine Zeit bei den Königsblauen zurück. Der 31-Jährige sah im Interview bei Sport1 seine zwei Jahre bei Schalke als Tiefpunkt seiner Karriere an.

"Dort habe ich am meisten nachgedacht, es war wie ein Faustschlag ins Gesicht. Es ist die Realität, dass wenn alles gut läuft, alles super ist. Und wenn nicht, wird man fallen gelassen. Das war für mich so der Zeitpunkt", sagte Boateng: "Ich kann heute stolz sein, dass ich da wieder rausgekommen bin und diese ganze Kraft, Traurigkeit, Energie und Aggressivität in etwas Positives umwandeln konnte. Es hat mir die Augen geöffnet über dieses Fußballgeschäft, wie schnell es gehen kann."

Boateng war in der Saison 2013/14 vom AC Mailand zu Schalke gewechselt und absolvierte 60 Partien für den aktuellen Tabellenzweiten. Im Mai 2015 wurde er vor dem 33. Bundesliga-Spieltag vom Verein beurlaubt. Der damalige Manager Horst Heldt begründete die Maßnahme aufgrund von "fehlender Körpersprache, die wir in den letzten 14 Tagen nicht gebrauchen können".

Boateng sagte bei Sport1 rückblickend zu seinem Aus auf Schalke: "Manchmal ist es vielleicht besser, sich zu trennen, weil man danach neue Wege gehen und sich weiterentwickeln kann."

Nach der Trennung von Schalke wechselte der Deutsch-Ghanaer zurück zum AC Mailand. Im Sommer 2017 verpflichtete Eintracht Frankfurt Boateng ablösefrei vom spanischen Erstligisten UD Las Palmas.

Ibrahimovic sieht sich schon bei der WM

Zlatan Ibrahimovic traf am Wochenende gegen Bastian Schweinsteigers (l.) Chicago Fire

Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic geht fest von seiner Rückkehr in die schwedische Nationalmannschaft zur WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) aus. "Die Chance, dass ich bei der Weltmeisterschaft spiele, ist himmelhoch", twitterte der 36-Jährige in Diensten von Los Angeles Galaxy.

Ibrahimovic, der nach Schwedens Vorrunden-Aus bei der EM 2016 und 116 Länderspielen aus dem Nationalteam zurückgetreten war, präsentiert sich seit dem Wechsel in die Major League Soccer in starker Form. Am Sonntag traf er zum entscheidenden 1:0 bei Bastian Schweinsteigers Chicago Fire.

Schweden, das ohne Ibrahimovic in den WM-Playoffs Italien ausgeschaltet hatte, ist in Russland am 23. Juni zweiter Gruppengegner der deutschen Mannschaft. Weitere Gegner sind Südkorea und Mexiko.

Auch Rafinha soll bei Bayern verlängern

Nach den Altstars Franck Ribery und Arjen Robben will Bayern München in Rafinha offenbar einen weiteren Routinier binden. "Es ist noch nicht endgültig fix, aber mein Management und der Klub sind informiert", sagte Rafinha der Sport Bild: "Wir wollen jetzt die entscheidenden Spiele abwarten, bis wir etwas verkünden. Aber die Tendenz ist gut, dass ich verlängere."

Wie Ribery (35) und Robben (34) soll der 32-Jährige einen Einjahresvertrag erhalten, auch ihm liege "ein ausformuliertes Angebot" vor, schreibt der kicker. Bei "Robbery" ist die Ausdehnung der auslaufenden Verträge noch nicht endgültig perfekt, alle Parteien äußersten sich zuletzt allerdings zuversichtlich.

Der frühere Schalker Rafinha kam 2011 vom FC Genua zum FC Bayern, für den er in 234 Pflichtspielen vier Tore erzielte. Er gewann mit den Münchner 2013 die Champions League, wurde sechs Mal deutscher Meister und drei Mal DFB-Pokalsieger. Zuletzt überzeugte er mit starken Leistungen auf beiden defensiven Außenbahnen, wo er die Stammspieler Joshua Kimmich und David Alaba vor sich hat.

Ring trifft erstmals in der MLS

Der ehemalige Mönchengladbacher und Kaiserslauterer Mittelfeldspieler Alexander Ring hat seinen ersten Treffer in der Major League Soccer erzielt. Der 27-Jährige erzielte beim 2:2 zwischen seinem FC New York City und Atlanta United am Sonntag den letzten Treffer (73.). Die Vorarbeit hatte der Spanier David Villa in seinem zweiten Spiel nach einer dreiwöchigen Verletzungspause geleistet. Villa war auch das 1:1 (38.) gelungen. Der in Bonn aufgewachsene Ring spielt seit Januar 2017 für New York.

Klinsmann versteht Kritik an Sohn Jonathan

Jürgen Klinsmann hat mit der öffentlichen Kritik von Herthas Torwarttrainer Zsolt Petry an seinem Sohn Jonathan gar kein Problem. "Natürlich hat Zsolt recht. Jonathan muss lauter werden auf dem Platz, mehr Persönlichkeit zeigen, mehr coachen. Aber das weiß er selbst, und das wird kommen", sagte der Welt- und Europameister im Interview mit dem kicker.

Steht bei der Hertha unter besonderer Beobachtung: Torhüter Jonathan Klinsmann

Petry hatte Anfang März den 20 Jahre alten Jonathan Klinsmann, der bei Hertha BSC Torwart Nummer drei ist, in den Medien hart kritisiert. Der Ungar vermisse beim in den USA aufgewachsenen Klinsmann aktuell "das seriöse und fokussierte Arbeiten", da sei er "noch ein bisschen zu amerikanisch". Dafür bekam der Torwarttrainer von Manager Michael Preetz einen Rüffel, Klinsmann senior sieht die Sache gelassener: "Ich war mit Zsolt neulich einen Kaffee trinken in Berlin. Wenn ein Trainer so etwas öffentlich sagt, will er dich anstacheln. Das hat Jonathan verstanden."

Klinsmann, der bei Hertha offizielles Mitglied ist, sprach sich zudem für einen Umzug aus dem Olympiastadion aus. "Ich wünsche Hertha ein reines Fußballstadion, ein kleines Juwel mit 50.000 bis 60.000 Plätzen auf dem Areal neben dem Olympiastadion. Wenn dann die Ostkurve loslegt, kocht der Kessel", sagte der 53-Jährige. Ein möglicher Umbau des Olympiastadions wäre dagegen ein "fauler Kompromiss".

Gladbach zu Vergewaltigung: "Eine Schande"

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung in einem Sonderzug mit Fans von Borussia Mönchengladbach hat die Vereinsführung der Polizei ihre Hilfe angeboten. "Wenn wir als Verein in irgendeiner Form bei der Aufklärung der Tat mithelfen können, werden wir das selbstverständlich tun", teilte Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers mit. "Das ist ein entsetzlicher Vorfall, den wir natürlich verurteilen." Es sei "eine Schande, dass Borussia mit einer solchen Tat in Verbindung gebracht wird".

Ein 30 Jahre alter Mönchengladbacher soll nach einem Auswärtsspiel eine junge Frau in dem Sonderzug sexuell missbraucht haben. Der Verdächtige ist nach Polizeiangaben bislang aber noch nicht festgenommen worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Die Fußballfans befanden sich auf der Rückreise vom Spiel Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach 85:1) am Sonnabendabend. Die 19 Jahre alte Frau wurde am frühen Sonntagmorgen von der Polizei im hessischen Flörsheim am Bahnhof in Empfang genommen, befragt und in eine Wiesbadener Klinik gebracht.

VfB-Sportchef kündigt "interessante Transfers" an

Sportvorstand Michael Reschke hat für den Sommer vielversprechende Neuverpflichtungen für den VfB Stuttgart angekündigt. "Gehen Sie davon aus, dass wir in der kommenden Transferperiode den einen oder anderen interessanten jungen Spieler verpflichten", sagte Reschke im Kicker-Interview. "Es wird uns gelingen, interessante Verpflichtungen durchzuführen."

Ob zu den von ihm umworbenen Spielern auch Nationalspieler Sebastian Rudy vom FC Bayern München gehört, wollte der 60-Jährige nicht kommentieren – dementierte aber auch nicht ein Interesse der Schwaben an dem Mittelfeldakteur. "Keine Spekulationen", sagte Reschke lächelnd. "Grundsätzlich ist es schwer, Spieler vom FC Bayern zu bekommen." Rudy hatte in der Jugend des VfB gespielt und auch seine Profikarriere 2008 in Stuttgart begonnen.

Russischer WM-Chef glaubt an Boom

Russland WM-Cheforganisator geht nicht davon aus, dass die neue Eiszeit seines Landes zum Westen negativen Einfluss auf die Zahl der anreisenden Fußballfans haben wird. "Die Ticketverkäufe belegen: Wir werden Hunderttausende von Besuchern in unserem Land begrüßen können", sagte Alexej Sorokin der "Rheinischen Post".

Russland garantiere, dass die Gäste eine gute Zeit im Land haben würden. "Wir hoffen, dass sie kommen, um ihre Mannschaft anzufeuern, guten Fußball zu erleben und nicht unbedingt, um politische Statements abzugeben", erklärte Sorokin. Die Vorbereitungen seien bereits weitgehend abgeschlossen. Er sehe trotz des Syrienkonflikts keine großen Boykottrisiken.

Alle acht Gruppen der WM 2018 in Russland Gruppe A Russland Saudi-Arabien Ägypten Uruguay 1 von 8

Gruppe B Portugal Spanien Marokko Iran 2 von 8

Gruppe C Frankreich Australien Peru Dänemark 3 von 8

Gruppe D Argentinien Island Kroatien Nigeria 4 von 8

Gruppe E Brasilien Schweiz Costa Rica Serbien 5 von 8

Gruppe F Deutschland Mexiko Schweden Südkorea 6 von 8

Gruppe G Belgien Panama Tunesien England 7 von 8

Gruppe H Polen Senegal Kolumbien Japan 8 von 8

