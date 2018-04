Alarm in Wolfsburg – Abstiegskampf und VW-Beben

VW-Beben beschäftigt Bundesliga-Fußballer im Abstiegskampf

Großer Frust über die verpassten Big Points im Abstiegskampf, kleines Interesse an den unmittelbaren Folgen des Volkswagen-Bebens: Bruno Labbadia und sein Team schoben die anstehenden Personalrochaden in der Führungsebene des abstiegsgefährdeten VfL Wolfsburg entschlossen beiseite. Nach dem frustrierenden 0:0 gegen den FC Augsburg sind die sportlichen Sorgen riesengroß.

Die Neubesetzung des Aufsichtsrates könnte weitere Unruhe aufkommen lassen. "Natürlich beobachte ich das Ganze, aber lasse es so gut wie nicht an mich ran", sagte Labbadia nach der unnötigen Punkteteilung für seine lange in Überzahl spielende Mannschaft. "Man kriegt es mit, aber wir müssen uns um die Aufgabe hier kümmern", meinte Robin Knoche. Er verwies damit auf das Minimalziel Klassenerhalt, das angesichts von nur drei Punkten Vorsprung auf den Tabellen-16. Mainz 05 weiter in Gefahr ist. Die Rheinhessen können am Montag nach Punkten gleichziehen.

Leipzig hofft auf Rekation nach Europa-League-Aus

Nach dem Aus in der Europa League will RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) bei Werder Bremen den Anschluss an die Champions-League-Plätze halten. "Ab jetzt gilt es, unsere volle Konzentration auf die verbleibenden Bundesliga-Partien zu richten", sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl. "Wir werden uns mit allem, was wir haben, wehren. Abschreiben sollte man uns nicht."

Mit den Bremern wartet ein unangenehmer Gegner auf Leipzig. Die Hanseaten sind in neun Heimspielen unter Trainer Florian Kohfeldt noch ungeschlagen, gewannen sechs Partien und spielten dreimal unentschieden. "Sie haben es geschafft, von den hinteren Tabellenplätzen rauszukommen", lobte Hasenhüttl die Norddeutschen. "Werder ist ein Gegner, der sehr variabel und giftig agiert."

Neben den vielen Spielen (Hasenhüttl: "Bremen spielte zuletzt vergangenen Freitag, wir haben dann innerhalb einer Woche drei Spiele absolviert."), plagt sich der Club allerdings auch mit Personalsorgen herum. Marcel Sabitzer (ausgekugelte Schulter) und Dayot Upamecano (Fußverletzung) fallen aus, hinter Nationalspieler Timo Werner steht noch ein Fragezeichen. "Es sieht nicht gut aus. Der Oberschenkel ist nicht belastungsfähig", sagte Hasenhüttl.

Ex-HSV-Trainer Stevens schwärmt von Schalke-Trainer Tedesco

Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens hat den aktuellen S04-Coach Domenico Tedesco vor dem Revierderby am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund geadelt. Der 32-Jährige lebe Schalke "so wie ich es damals getan habe", sagte Stevens dem Portal Sportbuzzer: "Und mein erster Gedanke im vergangenen Sommer war: Endlich hat Schalke wieder einen Trainer, der den Club mit jeder Faser lebt."

Tedesco war im vergangenen Jahr vom Zweitligisten Erzgebirge Aue nach Gelsenkirchen gekommen und liegt mit seinem Team auf Champions-League-Kurs. Für Stevens ist er der Schlüssel für den aktuellen Erfolg der Königsblauen. "Wenn ich für eine Mannschaft verantwortlich bin, ist es meine Aufgabe, ihr die Mittel an die Hand zu geben, den Fußball spielen zu können, der zu ihr passt. Und das gelingt Domenico", sagte Stevens.

Der 64 Jahre alte Niederländer, der Schalke von 1996 bis 2002 sowie von 2011 bis 2012 trainiert hatte, könnte bei der Mitgliederversammlung am 3. Juni in den Aufsichtsrat gewählt werden. Unter Stevens gewann S04 den UEFA-Cup (1997) und zweimal den DFB-Pokal (2001, 2002).

Götze glaubt, der DFB-Elf bei der WM in Russland helfen zu können

Mario Götze hofft trotz seiner Nichtnominierung für die vergangenen Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weiter auf die Teilnahme an der WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli). "Jeder, der mal eine WM gewonnen und 70 Länderspiele hat, will wieder dabei sein", sagte Götze der Bild-Zeitung: "Ich bin mir sicher, dass ich mit meinen Qualitäten der Mannschaft helfen kann, den Titel erneut zu gewinnen."

Bundestrainer Joachim Löw hatte zuletzt bei den Spielen gegen Spanien und Brasilien auf den Siegtorschützen des WM-Finals 2014 verzichtet und erklärt, Götze müsse seine Leistung in den kommenden Wochen verbessern. "Er hat ein unglaubliches Potenzial und ist ein Spieler, dem ich eigentlich auch vertraue. Aber im Moment ist er noch nicht in der Form, in der wir ihn uns wünschen", hatte Löw erklärt. Am 15. Mai erfolgt die Nominierung des vorläufigen deutschen WM-Kaders.

"Ich weiß, dass die kommenden fünf Spiele sehr wichtig für mich sind, aber sie sind nicht alleine ausschlaggebend dafür, ob ich mit nach Russland fahre oder nicht", sagte Götze mit Blick auf den Bundesliga-Endspurt: "Der Bundestrainer kennt mich seit vielen Jahren und weiß, welche Qualitäten ich habe."

Generell fühle er sich kritischer beurteilt als viele andere Spieler. "Daran habe ich mich auch irgendwie gewöhnt. Trotzdem ist es nicht schön zu lesen", betonte der 63-malige Nationalspieler: "Das hat aber auch mit der Erwartungshaltung mir gegenüber zu tun. Glauben Sie mir bitte, dass ich mir immer selbst die höchsten Ziele stecke. Ich bin auch sehr kritikfähig.

( dpa; sid )

