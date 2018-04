Holstein Kiel: Poker um Markus Anfang zehrt an den Nerven

Schalke-Manager Heidel: Tedesco bleibt noch lange

Schalkes Manager Christian Heidel glaubt an einen langen Verbleib von Trainer Domenico Tedesco. Selbst ein lukratives Angebot eines großen Clubs könnte Tedesco nicht locken. "Da gibt es nullkommanull Chancen. Er wird langfristig bleiben - Punkt", sagte der Schalker Sportvorstand in einem Interview mit dem Internetportal "t-online".

Schalkes Trainer Domenico Tedesco

"Domenico würde darüber überhaupt nicht nachdenken, weil er weiß, dass er hier mit 32 Jahren und 12 Zweitligaspielen im Rücken eine Chance bekommen hat. Domenico ist ein Mensch mit einem großen Pflichtgefühl, der etwas zurückgeben möchte." Spekulationen, dass sich der bis 2019 datierte Vertrag mit Tedesco im Fall einer Qualifikation des Revierclubs für einen europäischen Wettbewerb per Klausel um zwei weitere Jahre verlängert, wollte Heidel nicht kommentieren.

Vier Spieler von RB Leipzig vorbelastet

- Vier Spielern von RB Leipzig droht eine Gelbsperre bei einem möglichen Einzug ins Halbfinale der Europa League. Neben den beiden Stürmern Yussuf Poulsen und Jean-Kévin Augustin wäre auch Mittelfeldmann Marcel Sabitzer nicht spielberechtigt, sollte er im Viertelfinal-Rückspiel an diesem Donnerstag (21.05 Uhr/Sky und Sport1) bei Olympique Marseille eine Gelbe Karte bekommen. Zudem ist der defensive Mittelfeldspieler Diego Demme gelbbelastet. Das Hinspiel gewann RB in der Red Bull Arena mit 1:0.

Gerüchte um Anfang nerven Holstein Kiel

Die Mannschaft von Zweitligist Holstein Kiel ist von den anhaltenden Wechselgerüchten um Trainer Markus Anfang (43) offenbar zunehmend genervt. "Natürlich bekommt man das mit. Ich wünsche mir Klarheit. Am liebsten so schnell wie möglich. Die ständigen Gerüchte beschäftigen einen schon", sagte Innenverteidiger Dominik Schmidt (30) den "Kieler Nachrichten".

Holstein Kiels Trainer Markus Anfang

Anfang, der aus den Norddeutschen überraschend einen Aspiranten für den Bundesliga-Aufstieg geformt hat, soll vor einem Wechsel zum 1. FC Köln stehen. Anfang äußerte sich ausweichend zu den Spekulationen. "Es gibt nichts Neues zu berichten und auch nichts zu diskutieren." Anfang hat in Kiel noch einen Vertrag bis 2019. Dieser ist aber nur für die 2. Liga gültig.

Montagspiele bei Eurosport werden verteilt

Die umstrittenen Montagabendspiele der Bundesliga werden in der kommenden Saison auf die Hin- und die Rückrunde verteilt. Das berichtet die "Sport Bild". Diese Entscheidung geht dem Bericht zufolge auf ein Treffen der 18 Bundesliga-Vereine am vergangenen Freitag in Frankfurt am Main zurück, bei dem ebenfalls festgelegt wurde: An den Montagsspielen wird mindestens bis zum Ende der laufenden Fernsehverträge nach der Spielzeit 2021/22 festgehalten. Und mehr als fünf Montagsspiele pro Saison soll es auch in Zukunft auf keinen Fall geben. Der neue Spieltermin wurde zum ersten Mal in dieser Saison eingeführt - offiziell, um den deutschen Europa-League-Teilnehmern nach ihren Donnerstagabend-Einsätzen mehr Zeit zur Erholung zu geben. Die Montagsspiele sind jedoch vor allem bei den Fans umstrittenen.

Sauro Toma: Italien trauert um eine Legende

Der letzte Spieler der legendären Meister-Mannschaft des FC Turin, die 1949 bei einem Flugzeugabsturz fast komplett ums Leben kam, ist tot. Sauro Toma starb am Dienstag im Alter von 92 Jahren in Turin.

Italiens früherer Fußballstar Sauro Toma (r., FC Turin) ist gestorben

Der Abwehrspieler war einer von drei Akteuren, die bei der Katastrophe am Turiner Berg Superga wegen einer Verletzung nicht an Bord der Maschine gewesen waren. Die "Grande Torino" genannte Mannschaft war viermal in Folge Meister geworden, nach dem Absturz am 4. Mai 1949 beendete der Club die Saison mit einer Jugendmannschaft und holte Titel Nummer fünf. Toma hatte seine Karriere 1955 beendet. "Du hast Deine Teamkollegen im Himmel erreicht. Ciao Sauro, der Letzte der Unbesiegbaren", schrieb der FC Turin: "Sauro rettete sich auf wundersame Weise vor dem Unglück von Superga - nicht aber vor einer Melancholie, die ihn sein ganzes Leben lang begleitete."

