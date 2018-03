Spieler checkt Teamkollegen unfreiwillig ins Krankenhaus

Eberl muss für "Pisser"-Beleidigung zahlen

Gerieten am Sonnabend aneinander: Julian Nagelsmann (l.) und Max Eberl

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl muss für seine "Pisser"-Beleidigung in Richtung von Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann 5000 Euro bezahlen. Dies hat das DFB-Sportgericht am Montag entschieden. Das Gremium wertete die Aussage während des Bundesliga-Spiels zwischen beiden Teams am 17. März als unsportliches Verhaltens.

Eberl war beim 3:3 an der Seitenlinie mit Nagelsmann aneinandergeraten und hatte den Hoffenheimer "Du kleiner Pisser" genannt. Dies hatten sowohl Gladbach als auch Eberl selbst bestätigt, nachdem die Worte bei Fernsehaufzeichnungen zu hören gewesen waren. Borussias Sportdirektor hatte sich bereits nach der Partie für sein Verhalten entschuldigt: "Ich war sehr emotional und habe etwas gesagt, was sich nicht gehört." Das Urteil ist rechtskräftig.

Piszczek will in zwei Jahren beim BVB aufhören

Borussia Dortmunds Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek plant sein Karriereende in zwei Jahren. "Ich werde meine Karriere in Dortmund beenden. Dafür ist 2020 ein gutes Datum", sagte der 32-Jährige im kicker-Interview.

Piszczek hatte seinen Kontrakt beim BVB Mitte März bis Juni 2020 verlängert. Der Pole war 2010 von Hertha BSC nach Dortmund gewechselt. Mit den Westfalen wurde er zweimal deutscher Meister und holte zweimal den DFB-Pokal.

Schwerer Zusammenstoß unter Teamkollegen

Regionalliga-Fußballer Matthias Tietz von der SG Wattenscheid 09 hat nach einem Notfall das St. Vinzenz-Hospital in Rheda-Wiedenbrück verlassen. Das bestätigte ein Vereinssprecher am Montag. Mittelfeldspieler Tietz war im Punktspiel am Sonnabend zwischen dem SC Wiedenbrück und Wattenscheid (1:1) nach einem Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Steve Tunga kurzfristig bewusstlos gewesen.

Wattenscheids Matthias Tietz wurde blutüberströmt vom Platz getragen

Wattenscheids Physio-Team und andere Helfer hatten nach dem Zusammenprall schnell reagiert und verhindert, dass dem 28 Jahre alten Tietz die Zunge in den Hals rutscht. Tietz und Tunga blieben wegen Gehirnerschütterungen zur Beobachtung eine Nacht in der Klinik. Der Erstverdacht auf eine Gesichtsfraktur bestätigte sich bei Tietz nicht. Er durfte am Tag nach der Partie das Krankenhaus wieder verlassen.

Rummenigge kritisiert DFB-Kommerz

In der Debatte um die Club-WM und Global Nations League hat Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge seine Kritik an der Termindichte im Profifußball erneuert. "Die Clubs verhalten sich seit Jahren dem Fußball und den Spielern gegenüber vorbildlich. Die Bundesliga gibt es seit 1965 mit 18 Clubs. Die Champions League hat 13 Runden, sie hatte mal 17. Der Spieler hat nur eine begrenzte Zeit für seine Karriere, man sollte ihn nicht unbedingt durch Terminhatz in Verletzungen jagen", sagte Rummenigge dem "Kicker".

In diesem Zusammenhang kritisierte der Bayern-Vorstand auch die Rolle der Verbände. "Sie werden immer mehr zu Vermarktungs-Maschinen. Doch die Gewinnmaximierung ist nicht Kernaufgabe eines Verbandes. Ein Verband muss sich um den Sport und die Sportler kümmern, der Fußballverband also um den Fußball", sagte der 62-Jährige. "Wir sprechen in Fußball-Deutschland viel zu viel über Finanzen, über TV-Vermarktung, Sponsoring und Merchandising – immer öfter auch bei der Nationalmannschaft." Weltverbandschef Gianni Infantino hat sich zuletzt mit seinen Plänen zur Ausweitung der Club-WM von sieben auf 24 Teams vorerst nicht durchsetzen können.

Jeff Strasser: "Ich bin nicht herzkrank!"

Jeff Strasser, der wegen Herzrhythmusstörungen nicht mehr beim 1. FC Kaiserslautern arbeitet, will bald wieder auf die Trainerbank zurückkehren. "Die letzten Tests haben ergeben, dass es keine bleibenden Schäden geben wird. Ich werde wieder voll hergestellt sein und voll arbeitsfähig sein – auch als Trainer", sagte der 43-Jährige der Tageszeitung "Rheinpfalz" (Montag). Strasser ist optimistisch, bald Grünes Licht von den Ärzten zu erhalten.

"Die Ausgangslage war, dass es acht bis zwölf Wochen dauert – in diesem Zeitrahmen sind wir drin. Ich weiß das nicht exakt auf die Woche zu sagen, aber spätestens zur neuen Saison kann ich wieder als Trainer arbeiten", erklärte der Luxemburger. Strassers Vertrag beim Tabellenletzten gilt bei Klassenerhalt bis zum 30. Juni 2019. Er war aber nach dem denkwürdigen Spiel des FCK in Darmstadt, als der Chefcoach in der Halbzeit ins Krankenhaus gebracht werden musste, durch Michael Frontzeck ersetzt worden. Die Partie wurde damals abgebrochen und Strasser auf unbestimmte Zeit krankgeschrieben.

"Ich bin nicht herzkrank! Die Herzrhythmusstörungen wurden anscheinend durch einen Virus ausgelöst", erklärte Strasser nun. "Es geht mir viel, viel besser. In wenigen Wochen wird es nur noch eine Erinnerung an einen schlechten Tag sein." Er habe ein Aufbauprogramm mit viel Sport von den Ärzten bekommen.

DFB-Psychologe begrüßt Mertesacker-Aussagen

Der Teampsychologe der deutschen Nationalmannschaft, Hans-Dieter Hermann, hat die Äußerungen von Per Mertesacker über den großen Druck im Profi-Fußball begrüßt. "Ich finde es sehr gut, was Per gesagt hat. Er stößt eine wichtige Debatte an", sagte Hermann dem Abendblatt. Allerdings sieht der 57-Jährige ein Problem: "Spieler sind keine Opfer. Den Eindruck wollte Per auch nicht erwecken. Er und seine Kollegen sind dankbar für das Leben, das sie führen dürfen."

Spitzensportler mit hohem Einkommen seien keine Übermenschen, sagte Hermann: "Profi-Fußballer stehen unter einem enormen Stress." Mit dem Druck normaler Angestellter könne man das nicht vergleichen. "An den Stress, öffentlich zu leisten und von sogenannten Experten, von Medien oder Zuschauern sofort öffentlich bewertet und im negativen Fall bloßgestellt oder komplett in Frage gestellt zu werden, gewöhnt sich kein Mensch", betonte Hermann: "Das schafft Druck. Öffentliches Leisten ist viel schwieriger als privates Leisten."

Mertesacker hatte in einem "Spiegel"-Interview offen über extreme Drucksituationen berichtet und dafür Lob wie Kritik aus der Fußball-Branche bekommen. Besonders seine Schilderungen über die Erleichterung nach dem WM-Aus 2006 hatten für Aufsehen gesorgt. "Klar war ich auch enttäuscht, als wir gegen Italien ausgeschieden sind, aber vor allem war ich erleichtert", sagte Mertesacker dem "Spiegel".

