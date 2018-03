Absage an Bayern – Tuchel folgt seinen Lieblingsspielern

"Kicker": Tuchel zu Arsenal statt zum FC Bayern

Thomas Tuchel hat Medienberichten zu Folge dem FC Bayern München abgesagt und wird Trainer des FC Arsenal in der englischen Premier League. Wie der "Kicker" am Sonntag in seiner Online-Ausgabe schreibt, soll der 44-Jährige bereits einen Vertrag bei den Gunners unterzeichnet haben.

Trainer Thomas Tuchel hat angeblich bereits beim FC Arsenal unterschrieben

Foto: Peter Kneffel / dpa

Der ehemalige Coach von Borussia Dortmund würde somit Nachfolger von Langzeit-Coach Arsène Wenger bei Arsenal werden. Einen Zeitpunkt für die Amtsübernahme wird zwar nicht genannt, doch ein Amtsantritt in London im Sommer wäre logisch. Wengers Vertrag läuft zwar noch bis 2019, der Franzose ist nach einer erneut enttäuschenden Saison aber gerade bei den Fans des Vereins extrem umstritten.

Von Tuchel und dem FC Arsenal gab es zunächst keine Reaktion zu dem Thema. Die "Bild am Sonntag" und die "Süddeutsche Zeitung" hatten zuvor berichtet, dass Tuchel im Sommer nicht neuer Trainer des FC Bayern München werde. Der 44-Jährige ist seit seiner Trennung vom BVB im vergangenen Mai ohne Trainer-Job.

In London würde Tuchel auf die deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Shkodran Mustafi treffen. Zudem stehen seine Lieblingsspieler aus Dortmunder Zeiten, Henrich Mchitarjan und Pierre-Emerick Aubameyang, bei den Gunners unter Vertrag. Per Mertesacker beendet seine aktive Laufbahn und wird Jugendkoordinator bei Arsenal.

Eine andere Personalie bietet durchaus Konfliktpotenzial. Trainer Tuchel und Chefscout Sven Mislintat waren in Dortmund zerstritten. Nun würden sie sich bei Arsenal in gleicher Konstellation wiedersehen.

Wer beerbt Heynckes?

Ins Blickfeld gerät beim FC Bayern somit wieder Ralph Hasenhüttl (50). Der Österreicher ist bis 2019 an RB Leipzig gebunden, doch die Verhandlungen über eine Verlängerung stocken, und er hat eine Bayern-Vergangenheit. Dazu kommt Niko Kovac (46) von Eintracht Frankfurt, auch er hat das berühmte Bayern-Gen intus aus seiner Zeit als Spieler.

Da ist auch Lucien Favre (60) von OGC Nizza. Er soll eine Ausstiegsklausel im Vertrag haben und kennt Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gut, sie waren in den 1980ern bei Servette Genf Zimmerkollegen. Kontakt gab es auch zu Mauricio Pochettino (46) von Tottenham Hotspur.

Löw bringt gegen Brasilien fünf Neue

Bundestrainer Joachim Löw wird seiner Mannschaft für den zweiten Teil des doppelten WM-Härtetests gegen Brasilien am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) ein anderes Gesicht geben. Löw bringt im Duell mit dem Rekordweltmeister in Berlin mindestens fünf neue Spieler.

Bundestrainer Joachim Löw muss zwei Weltmeister ersetzen

Foto: TimGroothuis / WITTERS

Löw muss die Weltmeister Thomas Müller und Mesut Özil ersetzen, die er nach dem 1:1 (1:1) gegen Spanien wie abgesprochen nach Hause geschickt hatte. Auch Sami Khedira (Rückenprobleme) bekommt wahrscheinlich eine Pause, seinen Platz im defensiven Mittelfeld wird wohl Ilkay Gündogan einnehmen.

Zudem musste Emre Can wegen Rückenproblemen, die ihn bereits in Düsseldorf zum Zuschauen verurteilt hatten, vorzeitig abreisen. Sebastian Rudy reiste nach Berlin nach, er war am Donnerstag Vater geworden.

"Ich plane, dass Marvin Plattenhardt spielt", sagte Löw. "Zudem denke ich, dass Ilkay von Anfang an spielen wird, Leroy Sané auch. Drei Wechsel habe ich auf jeden Fall." Dazu kommen die von Müller und Özil.

Gegen Spanien hatte hinten links Jonas Hector (1. FC Köln) verteidigt, der Plattenhardt (Hertha BSC) weichen wird. Sané (Manchester City) wird wohl links offensiv für Julian Draxler (Paris St. Germain) spielen.

Für Löw ist Brasilien der letzte Prüfstein vor der Nominierung seines vorläufigen Kaders für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli). Der Bundestrainer benennt sein Aufgebot am 15. Mai in Dortmund.

Benders schreiben WM ab

Die Nationalspieler Lars und Sven Bender glauben offenbar nicht mehr an ihre Teilnahme an der WM-Endrunde 2018 in Russland (14. Juni bis 15. Juli). "Da müssen wir realistisch sein. Der Kader ist jetzt schon richtig groß. Es gibt noch einige Spieler, die sich zu Recht Hoffnungen machen. Wenn wir zwei ein Thema gewesen wären, hätte man uns jetzt eingeladen. Oder unser Name wäre zumindest mal aufgetaucht", sagte Sven Bender im Interview mit der "Bild am Sonntag".

Bundestrainer Joachim Löw hatte für die beiden ersten Länderspiele der deutschen Nationalelf im WM-Jahr gegen Spanien und Brasilien auf die Zwillinge vom Bundesligisten Bayer Leverkusen verzichtet, obwohl die 28-Jährigen eine starke Saison spielen. Leverkusens Sportchef Rudi Völler hatte sich zuletzt vor allem für eine Rückkehr von Bayer-Kapitän Lars Bender in die Nationalmannschaft stark gemacht.

Lars absolvierte 19 Länderspiele, Sven sieben. Gemeinsam gewannen die Bayern 2016 mit Deutschland bei den Olympischen Spielen in Brasilien die Silbermedaille.

Mertesacker wird zum Buchautor

Weltmeister Per Mertesacker will seine Erfahrungen mit dem extremen Druck im Profifußball in einem Buch vertiefen. "Ich habe ein Buchprojekt angeschoben, um die ganzen Dinge, die passiert sind, mal zu reflektieren", sagte der 33-Jährige, der seine Karriere im Sommer beendet, der "Bild am Sonntag".

Der Abwehrspieler des FC Arsenal hatte mit einem Interview im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" für Aufsehen gesorgt, in dem er den Druck im Fußballgeschäft thematisierte. "Es gab viele Reaktionen. Daran sieht man auch, dass es eine Herausforderung ist, darüber zu sprechen, damit umzugehen", sagte er: "Es ist eine Herausforderung für den ganzen Sport. Aber am Ende ist es schön zu sehen, dass etwas passiert."

Seine unverblümten Aussagen, die auf viel Zustimmung, aber auch Kritik stießen, bereut er nicht. "Diese Diskussion ist absolut positiv. Ich würde es genauso wieder machen", sagte Mertesacker. Allerdings wolle er auch seine 15-jährige Profilaufbahn trotz der negativen Erfahrungen nicht missen: "Wenn ich da zurückdenke, da geht mir das Herz auf."

Nach Discobesuch: Geldstrafen für Rausch und Neustädter

Ärger für Roman Neustädter und Konstantin Rausch: Die beiden eingebürgerten Fußball-Nationalspieler Russlands sind am Samstag vom russischen Verband RFS wegen eines nächtlichen Ausflugs nach der 0:3-Niederlage gegen Brasilien mit einer Geldstrafe belegt worden. Dies teilte der RFS auf seiner Homepage mit. Es werde befürchtet, dass "solches Verhalten das Image der Nationalmannschaft beeinflusst".

Roman Neustädter (l.) und Konstantin Rausch 2012 im Bundesligaduell Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach

Foto: imago sportfotodienst

Im Internet kursierte ein Video, das die beiden früheren Bundesliga-Profis beim Verlassen eines Nachtclubs zeigen soll. Neustädter (30/Fenerbahce Istanbul) und Rausch (28/Dynamo Kiew) äußerten sich in einer gemeinsamen Erklärung. Sie hätten am Freitag nach dem Brasilien-Spiel, in dem beide nicht zum Einsatz gekommen waren, mit Freunden in einem Moskauer Restaurant zu Abend gegessen.

Dabei hätten sie gegen die Vorgaben des Verbandes verstoßen, sich nach Mitternacht nicht mehr in der Öffentlichkeit zu bewegen. "Wir entschuldigen uns und akzeptieren die Strafe" teilten die Spielen mit: "In Zukunft werden wir unser Bestes geben, solche Fehler nicht zu wiederholen, und wir hoffen, weiter zum Kreis der Nationalmannschaft zu gehören."

Der Ex-Schalker Neustädter war 2016 eingebürgert worden und hatte bereits an der EM in Frankreich teilgenommen. Der frühere Kölner Rausch, der wie Neustädter in der damaligen Sowjetunion geboren wurde, hatte im Oktober 2017 sein Debüt für Russland gefeiert. Ob beide tatsächlich von Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow für die Heim-WM (14. Juni bis 15. Juli) berücksichtigt werden, ist nach dem jüngsten Vorfall jedoch fraglich.

30.000 Euro für letzte Cruyff-Schuhe

Das letzte Paar Fußballschuhe, das Oranje-Idol Johan Cruyff in seinem Leben getragen hat, ist in Rotterdam bei einer Benefiz-Gala für 30.000 Euro versteigert worden. Das Geld erhält die "Sunday Foundation", die sich in Sierra Leone für benachteiligte Kinder einsetzt. Mit dem Geld soll eine Schule für behinderte Kinder und Waisen gebaut werden. Die niederländische Fußballlegende war vor zwei Jahren in Barcelona am 24. März an Lungenkrebs gestorben.

Kehrer fehlt auch im Kosovo

Abwehrspieler Thilo Kehrer vom FC Schalke 04 steht der deutschen U-21-Nationalmannschaft auch im EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (18.45/Sky Sport News HD) im Kosovo nicht zur Verfügung. Das teilte der DFB via Twitter mit. Der 21-Jährige hatte wegen eines Blutergusses über dem Auge schon die Begegnung am Donnerstag gegen Israel (3:0) verpasst.

Verzichten muss DFB-Trainer Stefan Kuntz zudem auf Timo Baumgartl vom VfB Stuttgart, der ebenfalls schon gegen Israel wegen einer Gehirnerschütterung gefehlt hatte.

