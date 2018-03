Bewegende Trauerfeier für Astori mit Buffon und Renzi

Bundesliga-Aktionspieltag gegen Rassismus

Die 1. und die 2. Bundesliga werden in der nächsten Woche einen Aktionsspieltag gegen Rassismus und Diskriminierung veranstalten. Rund um den 27. Spieltag vom 17. bis 19. März wollen alle Vereine mehrere Fernsehspots und Aktionen unter dem Motto "Strich durch Vorurteile" präsentieren. Es ist jedem Club zudem freigestellt, dieses Motto an diesem Spieltag auch auf seinem Trikot zu präsentieren. Das gab die Stiftung der DFL bei einer Pressekonferenz in Frankfurt bekannt.

"Die Bundesliga ist prädestiniert dafür, ein Zeichen zu setzen", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. "Ihre Stars sind authentische Vertreter von gelebtem und vorurteilsfreiem Miteinander. Der jetzige Zeitpunkt ist der richtige Zeitpunkt, um ein klares Signal zu setzen." Man dürfe "nicht die Augen davor verschließen, dass Dogmatiker und Populisten wieder eine große Bühne bekommen".

Nagelsmann sieht Firmino unter den "Top fünf"

Für Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann ist der frühere TSG-Stürmer Roberto Firmino mittlerweile in der absoluten Weltspitze angekommen. "Er gehört für mich zu den Top fünf Stürmern der Welt", sagte Nagelsmann während der Pressekonferenz vor dem Punktspiel der Kraichgauer am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg über den Brasilianer.

Firmino war im Sommer 2015 für die damalige Bundesliga-Rekordablöse von 41 Millionen Euro zum früheren englischen Rekordmeister FC Liverpool gewechselt. Am Dienstag zog der 26 Jahre alte Schützling von Teammanager Jürgen Klopp mit den Reds ins Viertelfinale der Champions League ein.

Bewegender Abschied von Daniele Astori

Die Juve-Spieler Andrea Barzagli , Giorgio Chiellini und Gianluigi Buffon auf dem Weg zur Trauerfeier

Foto: Getty Images

Tausende Fans und zahlreiche Profis haben sich in Florenz von dem italienischen Nationalspieler Davide Astori verabschiedet. Zur Trauerfeier in der Santa-Croce-Basilika kamen am Donnerstag nicht nur die Florentiner Teamkollegen des 31-Jährigen, der am Sonntag in seinem Hotelzimmer in Udine tot aufgefunden worden war. Auch Torwartlegende Gianluigi Buffon, der Trainer von Rekordmeister Juventus Turin, Massimiliano Allegri und der frühere Bürgermeister von Florenz und Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi nahmen teil.

Die Menschenmenge vor der Kirche spendete mehrmals langen Applaus. Auf Schildern war "Addio Capitano", "Tschüss, Kapitän", zu lesen. Flaggen des Clubs wurden geschwenkt. Auch vor dem Stadion, das der Leichenwagen in langsamem Tempo passierte, hatten sich laut Nachrichtenagentur Ansa rund 2000 Fans versammelt.

Pressestimmen zum Tode Daniele Astoris Gazzetta dello Sport "Diese Tragödie hat sich nicht auf dem Spielfeld, oder auf einer Rennbahn ereignet, wie es mit Casartelli, Morosini, oder Simoncelli der Fall war. Das Fernsehen zeigt uns nicht die gnadenlosen Bilder eines jungen Helden, der vor den Augen der Zuschauer im Kampf das Leben verliert. In Astoris Fall erleben wir die Absurdität des Todes eines jungen Athleten, der im Schlaf erlischt, offenkundig ohne Grund." 1 von 6

Corriere dello Sport "Adieu Signor Capitano. Astori war eine Eiche, ein Symbol, ein Beispiel, um den sowohl seine Teamkollegen als auch seine Rivalen trauern. Er war ein Mann mit starker Persönlichkeit. Mit seinem Tod verliert Fiorentina ein Fundament. Ausgewogenheit war das Hauptmerkmal Astoris, der mit Vernunft, praktischem Geschick und Liebe für Fiorentina seine Mannschaft geführt hat." 2 von 6

Tuttosport "Astori - ein stiller Held. Sein plötzlicher Tod macht den Fußball ärmer und beraubt die Fiorentina eines ihrer Symbole. Es gibt Spieler, die Sicherheit einflößen und als Garantie für die Zukunft gelten. Der große Abwehrspieler von AC Florenz war mit seiner Lebensfreunde einer dieser Spieler." 3 von 6

Corriere della Sera "Ciao Capitano! Astoris Drama bewegt Italien. Der Fußball kommt zum Erliegen. Dieser Tod erschüttert wegen Astoris jungen Alters, wegen seiner physischen Kraft und wegen der Idee, dass ein Sportler wie er ein unbesiegbarer Mensch ist. Außerdem werden Fußballprofis ständigen medizinischen Checks unterzogen. Diese Tragödie ohne Warnsignale ist unbegreiflich." 4 von 6

La Repubblica "Wie viel Zerbrechlichkeit versteckt sich in der trügerischen Perfektion vieler Sportler? Wie viele Gefahren verbirgt auch ein junger, starker und trainierter Körper? Astori ist im Stillen eines Hotelzimmers gestorben und nicht vor laufenden Kameras. Es ist schwierig zu akzeptieren, dass man so sterben kann inmitten seiner besten Lebenszeit." 5 von 6

La Stampa "Der italienische Fußball erschaudert vor Astoris Tod. Die Stadt Florenz ist erschüttert und erschaudert. Niemand will glauben, dass Fiorentina seinen Kapitän mit seinem strahlendem Lachen und seinem höflichen Verhalten verloren hat. Nicht umsonst hat Florenz' Bürgermeister einen Trauertag für Astori ausgerufen." 6 von 6

Mainzer HSV-Held verdrängt Adler

Torhüter Florian Müller bleibt nach seinem überragenden Bundesliga-Debüt vorerst die Nummer eins beim FSV Mainz und wird auch im Heimspiel gegen Schalke 04 an diesem Freitag (20.30 Uhr) zwischen den Pfosten stehen. "Wir sehen keinen Anlass, einen Torhüterwechsel vorzunehmen. Flo Müller wird im Tor stehen, René Adler auf der Bank sitzen", verkündete FSV-Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. "Für uns ist das eine logische Entscheidung, die zeitlich nicht begrenzt ist. Müller hat uns im Spiel beim Hamburger SV das Gefühl gegeben, dem Druck im Abstiegskampf Stand zu halten", betonte Schwarz.

Lösbare WM-Gruppe für U-20-Frauen

Die deutschen U20-Frauen haben für die WM in Frankreich (5. bis 24. August) lösbare Aufgaben in der Vorrunde erwischt. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Maren Meinert trifft in der Gruppe D auf Haiti, China und Nigeria. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in der Oper in Rennes.

Erster Gegner ist am 6. August in Saint-Malo Nigeria, drei Tage später steht die Begegnung gegen China erneut im Stade de Marville an. Zum Abschluss der Vorrunde geht es am 13. August in Vannes gegen Haiti. Die ersten beiden Mannschaften der vier Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale ein.

Steffi Jones führt DFB mit deftiger Pleite auf letzten Platz

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) war als Gruppenkopf neben Gastgeber Frankreich, Titelverteidiger Nordkorea und dem WM-Dritten Japan gesetzt. - Die WM-Gruppen im Überblick:

Die Gruppen der U-20-WM Gruppe A Frankreich, Ghana, Neuseeland, Niederlande 1 von 4

Gruppe B Nordkorea, England, Mexiko, Brasilien 2 von 4

Gruppe C USA, Japan, Paraguay, Spanien 3 von 4

Gruppe D Haiti, China, Nigeria, Deutschland 4 von 4

Alex Meier will auch zurück in die Liga

Nach seinem Testspiel-Comeback für Eintracht Frankfurt hofft Torjäger Alexander Meier noch auf einen Bundesliga-Einsatz in dieser Saison. "Sonst würde ich mir das alles nicht antun und hätte nicht jeden Tag in der Reha hart gearbeitet", sagte der 35-Jährige zu Frankfurter Journalisten.

Der lange verletzte Bundesliga-Torschützenkönig von 2015 war am Mittwoch bei einem 5:3-Testspiel-Erfolg gegen den russischen Drittligisten FC Kazanka Moskau zum ersten Mal seit neun Monaten wieder für 16 Minuten eingewechselt worden. Meier war im Sommer beim Laufen im Urlaub umgeknickt und musste danach im Juni, September und November am Fuß operiert werden. Eine Borreliose-Erkrankung nach einem Zeckenbiss behinderte zudem seine Reha-Maßnahmen.

"Alles hat gehalten. Es ist schön, wieder mit den Jungs spielen zu können", sagte der Angreifer nach seinem Kurz-Comeback. "Aber dass das jetzt überschwänglich gefeiert wird, glaube ich nicht. Ich war neun Monaten raus und habe jetzt gerade einmal eine Woche Mannschaftstraining absolviert. Ich muss abwarten, dass die Kraft wiederkommt und hoffen, dass der Fuß schmerzfrei bleibt."

Freiburg-Käpt'n fordert Weiterbildungen

Freiburgs Kapitän Julian Schuster fordert von der Bundesliga bessere Weiterbildungsmöglichkeiten für Fußball-Profis. "Im Fußballgeschäft ist so viel Geld im Umlauf und die Liga sollte davon etwas zur Verfügung stellen und in Kurse, Seminare oder Studiengänge investieren, die auf den Alltag eines Profi-Fußballers abgestimmt sind", sagte der 32 Jahre alte Defensivspieler in einem Interview von t-online.de. Schuster wünscht sich dabei Angebote, "mit denen ich auch außerhalb des Fußballbereichs etwas anfangen kann".

Bestehende Angebote an Hochschulen seien für Fußballer oft nicht nutzbar. "Unser großes Problem ist es, dass wir nicht flexibel sind. Wir können beispielsweise kein Studium mit Anwesenheitspflicht machen", sagte Schuster.

Rummenigge träumt von Apple, Netflix und Amazon

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat sich deutlich wie nie zuvor für eine Abschaffung der viel diskutierten 50+1-Regel im deutschen Fußball ausgesprochen. "Ich hoffe, dass die Deutsche Fußball Liga die 50+1-Regel freigeben wird. Wahrscheinlich würden Leitplanken eingebaut, welcher Natur auch immer, der Übergang soll sanft gestaltet werden", sagte Rummenigge dem Magazin GQ.

Er sei da "nicht so entschieden dagegen oder ängstlich. Ich denke, jeder Verein sollte für sich selbst entscheiden, ob er sich für Investoren öffnet, wie weit er sich für Investoren öffnet oder ob er sich gar nicht öffnet", ergänzte Rummenigge.

Der 62-Jährige hatte sich zuletzt bereits offen für eine Abschaffung der Regel gezeigt. Beim FC Bayern, betonte er, sei satzungsgemäß ohnehin festgeschrieben, dass 70 Prozent der Anteile in den Händen des Klubs bleiben müssen.

Rummenigge rechnet außerdem mit einer massiven Steigerung der Fernsehgelder. "Sie werden noch explodieren", sagte er: "Die wichtigsten Player sind noch gar nicht im Spiel. Die amerikanischen Unternehmen wie Apple, Amazon, Netflix, die kommen alle noch." Diesen Firmen sei der Preis relativ egal, "für die ist doch nur entscheidend: Ist das Recht exklusiv und hilft es bei meiner Verbreitungsstrategie?"

Wendell will in die CL und zur WM

Bayer Leverkusens Brasilianer Wendell will sich im Kampf um die internationalen Plätze nicht mit der Europa League begnügen. "Nächste Saison Europa League zu spielen, reicht uns nicht. In der Kabine sprechen wir davon, dass wir unbedingt in die Champions League wollen", sagte der Linksverteidiger in einem Kicker-Interview. "Wenn wir noch neun gute Spiele machen, schaffen wir es", erklärte Wendell.

Vor dem 26. Spieltag und dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonnabend (18.30 Uhr) rangiert der Werksclub auf dem fünften Tabellenplatz mit Tuchfühlung zu den vier Rängen, die zur Teilnahme an der Champions League berechtigen. Für die laufende Saison hatte Leverkusen die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb verpasst.

Wendell glaubt, dass sich durch eine Qualifikation für die Königsklasse auch seine Chancen für die Berufung in die brasilianische Nationalmannschaft erhöhen. "Die Champions League wird in der ganzen Welt wahrgenommen. Die Spieler, die sich da präsentieren, haben es viel einfacher", erläuterte der 24-Jährige.

Der frühere Junioren-Nationalspieler hofft noch auf eine Teilnahme an der WM in diesem Sommer in Russland: "Der Trainer hat gesagt, ich soll in Leverkusen weiter auf hohem Niveau spielen, aber dieses Jahr ist es für mich ein bisschen schwieriger. Bayer spielt nicht in der Champions League."

Ingolstadt gibt Hadergjonaj fest ab

Der FC Ingolstadt hat Außenverteidiger Florent Hadergjonaj fest an den englischen Erstligisten Huddersfield Town abgegeben. Wie der Zweitligist mitteilte, hat der Schweizer eine vorab festgelegte Anzahl von Einsätzen absolviert und die damit verbundene Kaufpflicht aktiviert. Hadergjonaj stand wettbewerbsübergreifend in 19 Partien für den vom Deutschen David Wagner trainierten Premier-League-Aufsteiger auf dem Platz. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Der FCI hatte den 23 Jahre alten Rechtsverteidiger im vergangenen Sommer zunächst auf Leihbasis nach England abgegeben.

Van Marwijks Nachfolger steht schon fest

Der australische Verband FFA hat die Trainerfrage bei der Nationalmannschaft für die Zeit nach der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) beantwortet. Der 54 Jahre alte Graham Arnold wird den Niederländer Bert van Marwijk im Anschluss an die Endrunde ablösen.

Der frühere Bundesliga-Trainer van Marwijk hatte die Socceroos im Januar übernommen. Der 65-Jährige folgte auf Ange Postecoglou, der nach den erfolgreichen WM-Play-offs gegen Honduras im November zurückgetreten war. Das Engagement des Niederländers ist allerdings auf fünf Monate begrenzt.

Der Australier Arnold arbeitete in der Vergangenheit bereits als Assistenztrainer und Interimscoach für das Nationalteam. Derzeit betreut Arnold noch den Erstligisten FC Sydney. Sein Vertrag beim Verband läuft bis zur WM 2022 in Katar.

Alle acht Gruppen der WM 2018 in Russland Gruppe A Russland Saudi-Arabien Ägypten Uruguay 1 von 8

Gruppe B Portugal Spanien Marokko Iran 2 von 8

Gruppe C Frankreich Australien Peru Dänemark 3 von 8

Gruppe D Argentinien Island Kroatien Nigeria 4 von 8

Gruppe E Brasilien Schweiz Costa Rica Serbien 5 von 8

Gruppe F Deutschland Mexiko Schweden Südkorea 6 von 8

Gruppe G Belgien Panama Tunesien England 7 von 8

Gruppe H Polen Senegal Kolumbien Japan 8 von 8

Köllner: FCN-Aufstieg wäre "ein Traum"

Nünbergs Michael Köllner hat sich anlässlich seines einjährigen "Dienstjubiläums" über die derzeitige sportliche Situation sowie die Chancen für einen Aufstieg in die Erste Bundesliga geäußert. "Wir sind Tabellen-Zweiter. Das haben wir uns verdient, so wie wir durch die komplette Saison marschiert sind. Jetzt geht es darum, in den letzten neun Spielen, die Saison stabil zu beenden", sagte Köllner bei Sky Sport News HD: "Es gilt, die Dinge realistisch einzuordnen. Ich glaube, es wäre ein Traum, wenn wir in diesem Jahr aufsteigen würden. Auch wenn es aktuell gut aussieht. Ein Wesenszug im Leben ist immer schlecht: gierig zu sein."

Der FCN-Coach sprach darüber hinaus über die Härte der Bundesliga: "In der Bundesliga und im Profifußball wird Woche für Woche gnadenlos abgerechnet - das hat kein DAX Unternehmen. Da zählen nur die nackten Fakten."

( HA/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.