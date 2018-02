Video: Zwei direkt verwandelte Ecken in einem Serie-A-Spiel

Atleticos Godin verliert drei Zähne

Nach seinem Zahnverlust blieb Godin erst einmal am Boden liegen

Foto: Reuters

Uruguays Star Diego Godin vom spanischen Ex-Meister Atletico Madrid sah am Sonntagabend wie ein Eishockey-Profi aus. Der 31 Jahre alte Abwehrspieler verlor beim 1:0-Erfolg am Sonntagabend in La Liga gegen den FC Valencia in der 50. Minute bei einem unglücklichen Zusammenprall mit Valencias brasilianischem Torwart Neto drei Vorderzähne. Das bestätigte der Hauptstadtclub.

Godin wollte schon am Montag einen Zahnarzt aufsuchen, um sich Implantate einsetzen zu lassen. So lange muss er jedoch ohne Vorderzähne auskommen.

Risikospiel in Kassel abgesagt

Wegen Unbespielbarkeit des Platzes ist in der Regionalliga Südwest das für Montagabend geplante Duell zwischen Hessen Kassel und Kickers Offenbach am Morgen abgesagt worden. Der Platz in Kassel war nach dem Wintereinbruch vom vergangenen Wochenende zu hart gefroren. Ein Nachholtermin für die aufgrund der Fan-Rivalitäten als Risikospiel eingestuften Begegnung vom 23. Spieltag steht noch nicht fest.

Je zwei Khedira-Tore und direkt verwandelte Ecken

Sami Khedira hat zum 7:0 (4:0)-Kantersieg von Juventus Turin gegen US Sassuolo einen Doppelpack beigetragen. Der Mittelfeldspieler erzielte in der 24. und 27. Minute seine Saisontreffer fünf und sechs. Überragender Akteur bei Juve war aber einmal mehr Gonzalo Higuain, der in der in der 63., 74. und 83. Minute traf. Alex Sandro (9.) und Miralem Pjanic (38.) steuerten die weiteren Treffer bei.

Dennoch muss sich Juve im Titelrennen der Serie weiter mit der Verfolgerrolle begnügen. Der SSC Neapel siegte am Sonntagabend durch Tore von Dries Mertens (20.) und Marek Hamsik (47.) mit 2:0 (1:0) gegen Schlusslicht Benevento Calcio und setzte sich wieder mit einem Punkt Vorsprung auf die Turiner an die Spitze der Serie A.

Der zweite Ecken-Streich: Bolognas Pulgar trifft von links

Foto: Imago/HochZwei/Syndication

Kurios verlief die Partie in Bologna. Dort fielen beim 2:1-Auswärtssieg des AC Florenz die ersten beiden Treffer jeweils durch einen direkt verwandelten Eckball. Zunächst traf Fiorentinas Jordan Veretout unter Mithilfe der Heim-Abwehr (41.) zur Führung, drei Minuten später machte ihm Bolognas Erick Pulgar dieses Kunststück nach.

Ernüchternder TV-Test in Frankreich

In Frankreich will der Pay-TV-Sender Canal plus neue Einnahmequellen erschließen, indem er neben Jahres-Abos Tickets für ein einziges Sport-Event anbietet. Ein erster Test verlief ernüchternd.

Für ein unbedeutendes Ligaspiel waren gerade mal 3000 Zuschauer bereit, zehn Euro zu bezahlen. Frankreich-Generaldirektor Frank Cadoret beeilte sich deshalb auch zu beschwichtigen: "Es ging vor allem darum, die Technik zu testen. Das neue Angebot wendet sich vor allem an Fans von Randsportarten wie Boxen, an denen wir auch die Rechte haben."

Topspiele kommen sowieso nicht ins Tagesangebot. Beim letzten Aufeinandertreffen von Olympique Marseille und Paris St. Germain wurden rund um das Spiel 10.000 neue Jahres-Abos abgeschlossen.

( HA/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.