Sieg in Burgwedel: Der HSV ist bereit für den Showdown

Burgwedel/Hamburg. Der Handball-Sport-Verein Hamburg ist dem Aufstieg in die Zweiten Bundesliga wieder ein Stück näher gekommen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen setzte sich am Sonnabend bei Handball Hannover-Burgwedel mit 35:29 (17:10) durch und behauptete mit nun 30:4 Punkten seine Tabellenführung in der Dritten Liga Nord. Verfolger TSV Altenholz (28:6) sitzt den Hamburgern allerdings dank eines 35:25-Sieges beim Tabellenletzten HG Hamburg-Barmbek weiterhin im Nacken.

Vor 444 Zuschauern im Schulzentrum Burgwedel drückten die Hamburger früh die Stimmung. Nach einer 2:0-Führung des abstiegsbedrohten Tabellenvorletzten übernahmen sie die Kontrolle und setzten sich ihrerseits auf 11:5 ab (19. Minute). Kleiner als drei Tore wurde der Abstand in der Folge nicht mehr, obwohl der frühere Bundesligaprofi Artjom Antonevitch elfmal für Hannover-Burgwedel traf.

Showdown in Altenholz

Bester Hamburger Schütze war Spielmacher Lukas Ossenkopp (acht Tore), der all seine sieben Siebenmeter verwandeln konnte. Kreisläufer Niklas Weller und Linkshänder Kevin Herbst trugen mit je sechs Toren aus dem Feld zum fünften Sieg nacheinander bei.

Am kommenden Sonntag (15 Uhr, Sporthalle Hamburg) tritt der HSV gegen den 1. VfL Potsdam an, bevor es am 9. Februar (20 Uhr) zum Showdown in Altenholz kommt. Im Hinspiel hatte der HSV vor gut vier Monaten mit 29:30 die einzige Saisonniederlage bezogen. Für die Platzierung ist in der Endabrechnung bei Punktgleichheit der direkte Vergleich ausschlaggebend.

( HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.