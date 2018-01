Rummenigge erklärt Goretzka-Transfer und Heynckes-Nachfolge

München. Bei der Suche nach einem neuen Trainer setzt Bayern München alles auf eine Karte: Jupp Heynckes. "Ich würde nicht ausschließen, dass Jupp am Ende des Tages am 1. Juli auf der Bank sitzt", sagte Klubchef Karl-Heinz Rummenigge am Sonntag in der Talksendung "Wontorra" bei Sky.

Sollte sich Heynckes doch nicht umstimmen lassen, ergänzte Rummenigge zwei Tage nach dem 3:1 (1:0) zum Rückrundenauftakt bei Bayer Leverkusen, "werden wir einen anderen deutschen Trainer verpflichten".

Zunächst aber will auch Rummenigge versuchen, Heynckes für ein weiteres Jahr beim deutschen Rekordmeister zu gewinnen. "Bei uns gibt es die große Charmeoffensive von Uli Hoeneß - und wenn ich ehrlich bin, unterstütze ich die total", sagte Rummenigge. Zugleich erweckte er den Eindruck, als werde der 72 Jahre alte Heynckes seine bisher deutlich zum Ausdruck gebrachte ablehnende Haltung gegen eine Vertragsverlängerung mit der Zeit schon noch aufgeben.

FC Bayern will Heynckes umstimmen

Heynckes hat mehrfach betont, er werde nach dem 30. Juni nicht mehr Trainer des FC Bayern sein. Auch Rummenigge will das nun so nicht stehen lassen und mithelfen, Heynckes noch umzustimmen. "Es ist doch völlig normal, dass wir uns bemühen, dass er über den 30. Juni hinaus Trainer sein wird. Wir wären schlecht beraten, wenn wir diesen Mann ohne Weiteres kampflos aufgeben würden, und das werden wir auch nicht tun", sagte er.

Der FC Bayern, betonte Rummenigge, müsse nun eben ein wenig abwarten. "Bei Jupp Heynckes muss man auch ein Stück diese Geduld haben", sagte Rummenigge, "man muss den Jupp, ohne ihn zu drängen, mit der notwendigen Eleganz begleiten." Der Club müsse "klug agieren und klug taktieren". Bereits entschieden sei, dass "wir am 1. Juli einen deutschen Trainer haben werden", und Heynckes wiederum "wäre der idealste deutsche Trainer".

Auf einen Zeitpunkt für eine Entscheidung wollte sich Rummenigge nicht festlegen lassen – wohl schon deshalb, um Heynckes die Zeit zu geben, es sich doch noch einmal zu überlegen. "Wir werden sicher nicht den Fehler machen", sagte der Clubchef, "dass wir einen Zeitpunkt nennen", er empfehle vielmehr, "das in aller Ruhe zu machen. Jupp ist ein angenehmer Mensch, der in keiner Weise Druck haben will, diesen Druck sollten wir ihm nicht machen."

Rummenigge verschiebt Ribéry-Thema

Zeit wollen sich die Verantwortlichen des FC Bayern in jeder Hinsicht lassen. Auch, was eine Verlängerung der auslaufenden Verträge von Arjen Robben und Franck Ribéry angeht. "Man muss das Thema mit Geduld angehen. Wir haben die sicher nicht leichte Aufgabe zu entscheiden, machen wir weiter oder müssen wir den Umbruch schon im nächsten Jahr einleiten", sagte Rummenigge. In jedem Fall würden die Verträge aber nur um ein Jahr verlängert.

Ribéry hatte als Torschütze des 2:0 am Freitag Werbung in eigener Sache betrieben (59.). Javi Martinez (32.) und James mit einem direkt verwandelten Freistoß (90.+1) machten den Sieg perfekt. "Das war doch souverän, ein toller Rückrundenauftakt", sagte Hoeneß, dessen Bayern nur nach dem Anschlusstreffer von Kevin Volland (70.) kurz den Faden verloren.

Goretzka-Deal vor Abschluss

Deutlich mehr Perspektive wird dagegen Leon Goretzka bei den Bayern erhalten. "Wir wären im falschen Film, wenn wir uns mit einem deutschen Nationalspieler, der noch dazu ablösefrei ist, nicht auseinandersetzen würden. Jetzt muss der Spieler entscheiden. Es wäre schön, wenn er sich am Ende des Tages für den FC Bayern entscheiden würde", sagte Rummenigge bei Sky.

Hinter Goretzka seien "alle" internationalen Topclubs wie Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United oder Juventus Turin her gewesen, sagte Rummenigge: "Da ist es völlig legal und normal, dass sich der Topklub aus Deutschland für diesen Spieler interessiert."

Goretzka steht unmittelbar vor einem Wechsel zu den Bayern

Foto: imago/Udo Gottschalk

Er erwarte "in wenigen Tagen" eine Entscheidung, ergänzte Rummenigge. Auf die Frage, ob sich die Bayern mit Goretzka nicht längst einig seien, sagte der Klubchef: "Einig ist man sich erst, wenn der Vertrag unterschrieben ist."

Goretzkas Vertrag auf Schalke läuft im Sommer aus, noch hat sich der 22-Jährige öffentlich nicht abschließend zu seiner Zukunft geäußert. "Wir haben alles dafür getan, dass er bleibt", sagte Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies kürzlich. Man habe die wirtschaftlichen Bedingungen erfüllt, über ein achtstelliges Jahresgehalt wird spekuliert.

( sid/HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.