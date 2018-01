Schlägerei bei Ankunft von Leihspieler Arda in Istanbul

Real Madrid verliert zuhause gegen Villareal

Am Boden: Cristiano Ronaldo und Real Madrid

Der kriselnde spanische Meister Real Madrid hat im Kampf um die Champions-League-Ränge einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der Vierte der spanischen Liga verlor am Sonnabend zuhause gegen den FC Villarreal durch einen Gegentreffer in der Schlussphase mit 0:1 (0:0). Die Gäste verkürzten dank des Kontertreffers von Pablo Fornals (87. Minute) den Rückstand in der Tabelle auf das Team von Trainer Zinédine Zidane auf nun nur noch einen Punkt. Madrid, das mit Nationalspieler Toni Kroos spielte, liegt in der Tabelle deutlich hinter Tabellenführer FC Barcelona und muss nun auch um die Qualifikation für die Königsklasse bangen.

Schlägerei bei Arda-Ankunft in Istanbul

Der türkische Nationalspieler Arda Turan kehrt in seine Heimat zurück. Der 30-Jährige wird vom FC Barcelona für zweieinhalb Jahre an den türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir ausgeliehen.

Arda wurde am Flughafen von etlichen Fans und Jounalisten empfangen

Bei Ardas Ankunft am Sonnabendabend am Atatürk Flughafen in Istanbul kam es zu einer Schlägerei zwischen Fans und der Polizei, bei der ein Anhänger bewusstlos zusammenbrach. "Wir sind keine Terroristen, sondern Fans", schrie die Menge nach der Auseinandersetzung.

Arda war im Sommer 2015 für 34 Millionen Euro von Atletico Madrid nach Barcelona gewechselt, durfte wegen einer Transfersperre der Fifa aber erst ab Januar 2016 für Barca spielen. Bei den Katalanen brachte er es auf insgesamt 55 Pflichtspiele und gewann sechs Titel. In der aktuellen Saison kam er gar nicht zum Einsatz.

Wagners Huddersfield im Abstiegskampf

Teammanager David Wagner rutscht mit dem Aufsteiger Huddersfield Town in den Abstiegskampf der englischen Premier League. Die Mannschaft des deutschen Trainers kassierte am 23. Spieltag eine bittere 1:4 (1:1)-Heimpleite gegen den direkten Konkurrenten West Ham United. Nach fünf Spielen in Folge ohne Sieg liegt Huddersfield als Tabellen-13. nur noch vier Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Einen Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Ränge musste Nationalspieler Antonio Rüdiger mit Titelverteidiger FC Chelsea hinnehmen. Die Londoner kamen gegen den Ex-Meister Leicester City nicht über ein 0:0 hinaus und verpassten den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz.

Huddersfield gelang nach dem Rückstand durch Mark Noble (25.) noch vor der Pause der Ausgleich durch Joe Lolley (40.). In der zweiten Halbzeit ging das Team um den früheren Münchner Löwen Christopher Schindler regelrecht unter. Matchwinner für die Hammers war der Ex-Bremer Marko Arnautovic, der zunächst selbst traf (46.) und dann die Treffer von Manuel Lanzini (56. und 61.) vorbereitete.

Einen Punkt hinter Wagners Mannschaft liegt der Ex-Ingolstädter Pascal Groß mit Brighton and Hove Albion nach dem 0:2 (0:1) beim Vorletzten West Bromwich Albion. Johnny Evans (4.) und Craig Dawson (55.) trafen für den Abstiegskandidaten.

Beister geht nach Uerdingen in die Vierte Liga

Maxi Beister stand zuletzt bei Melbourne Victory unter Vertrag

Regionalligist KFC Uerdingen hat den früheren Junioren-Nationalspieler Maximilian Beister verpflichtet. "Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und möchte den Verein weiter voranbringen", sagte der 27 Jahre alte Offensivspieler, der bei den Krefeldern einen Vertrag bis 2020 erhielt.

Beister, der zuletzt für Melbourne Victory in Australien aktiv war, bestritt bislang 47 Bundesliga- und 67 Zweitligaspiele. Beister wurde in der Jugend des Hamburger SV ausgebildet und erhielt im Anschluss an der Elbe einen Profivertrag. Beim HSV avancierte er zum Publikumsliebling. Zudem spielte Beister für Fortuna Düsseldorf, 1860 München und den FSV Mainz 05.

Was Pep Guardiola Leroy Sane riet

Nationalspieler Leroy Sane (Manchester City) ist dank eines ungewöhnlichen Rats seines Teammanagers Pep Guardiola zu einem besseren Fußballer geworden. "Pep hat zu mir gesagt: 'Spiele mit so viel Freiheit wie Messi' – nicht genau wie Messi, das wäre unmöglich. 'Sei frei wie Messi, habe Spaß!'", sagte Sane im Gespräch mit englischen Medien.

Leroy Sane von Manchester City

Sane (22) spielt seit seinem Wechsel von Schalke 04 im Sommer 2016 unter Guardiola bei City. "Es ist ziemlich beeindruckend, wie er dir helfen kann, besser zu werden", sagte er. Außerdem verriet Sane, dass Jürgen Klopp ihn sowohl als Trainer von Borussia Dortmund, als auch als Teammanager des FC Liverpool verpflichten wollte.

Großkreutz unterstützt Boykott der Südtribüne-Fans

Prominente Unterstützung für das Bündnis Südtribüne Dortmund: Weltmeister und Ex-BVB-Profi Kevin Großkreutz unterstützt den Zusammenschluss von Fanclubs und Ultragruppen beim angekündigtem Boykott des Bundesliga-Montagsspiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg am 26. Februar (20.30 Uhr).

"Unser Fußball darf nicht verloren gehen. Die Fans sind der Fußball. Ich als Spieler stehe voll hinter der Aktion", schrieb der Profi von Zweitligist Darmstadt 98 auf Instagram.

Malaga wirft den Trainer raus

Der spanische Erstligaverein FC Malaga hat sich von Trainer José Miguel González ("Michel") getrennt. Nach vier aufeinanderfolgenden Niederlagen ohne Torerfolg zogen die Verantwortlichen am Sonnabend die Reißleine. Abstiegskandidat Malaga hatte am Freitagabend ein 0:1 (0:0) beim FC Getafe kassiert. Michel (54), als spanischer Nationalspieler WM-Teilnehmer von 1990, hatte den Posten Anfang März übernommen.

Heynckes mahnt die Bayern – Wagner akzeptiert Rolle

Das 3:1 bei Bayer Leverkusen hat Bayern-Coach Jupp Heynckes (der in Leverkusen einst trainierte) nicht ganz zufriedengestellt. Er mahnte zu Konzentration über 90 Minuten. "Das wissen die Spieler, dass ich das immer wieder einfordere", so Heynckes, der sah, dass das Spiel nach Kevin Vollands Anschluss hätte kippen können. Heynckes begann erstmals in dieser Saison in einer Erstliga-Startformation mit dem fast 34-jährigen Arjen Robben und dem fast 35-jährigen Ribéry. Auf Zwölf-Millionen-Euro-Winterzugang Sandro Wagner verzichtete Heynckes bis zur 79. Minute. "Der Trainer hat es mir am Freitag gesagt - ich habe es akzeptiert", ließ Wagner wissen.

Ilkay Gündogan und sein Trainer-Ranking

Nationalspieler Ilkay Gündogan kann sich "keinen besseren Bundestrainer vorstellen" als Joachim Löw. "Er hat, so glaube ich, die schwierigste Aufgabe von allen, was die Kaderzusammenstellung betrifft, was die Trainingssteuerung angeht. In so kurzer Zeit, in der wir zusammen sind. Er schafft es irgendwie immer, das Maximale rauszuholen", sagte Gündogan dem Portal Sportbuzzer. Löw zeige Gelassenheit und Coolness und sei damit erfolgreich. Dennoch stellte der 27-Jährige seinen ehemaligen Dortmunder Coach Thomas Tuchel über Löw: "Was das Training, die Qualität der Trainings- und die Detailarbeit betrifft, (war er) vielleicht der beste Trainer, den ich je hatte."

Ilkay Gündogan

Und sein derzeitiger Trainer Pep Guardiola? "Ich habe einfach noch mal extrem viel gelernt – was Taktik betrifft, Positionstreue, wie man verschiedene Systeme angreift und verteidigt." Als "Ersatzvater" bezeichnete Gündogan Jürgen Klopp. "Mit Kloppo hat für mich alles so richtig angefangen, wobei ich auch Michael Oenning und Dieter Hecking nicht vergessen möchte."

Berlusconi und die Chinesen: Staatsanwälte ermitteln

Der langjährige Eigentümer Silvio Berlusconi gerät wegen des Verdachts der Geldwäsche in Zusammenhang mit dem Verkauf des AC Mailand an chinesische Investoren offenbar unter Druck. Nach Angaben der Tageszeitung "La Stampa" hat die Mailänder Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet. Die Investoren der aus China kontrollierten Gruppe "Rossoneri Sport Investment Lux" sollen einen überhöhten Preis für den Club gezahlt haben. Auf diese Weise habe Berlusconi Geld nach Italien zurückführen können, das er schwarz auf Bankkonten im Ausland hielt. Der Serie-A-Klub war für 740 Millionen Euro verkauft worden.

Aubameyang? Watzke bleibt gelassen

Die Familie wohnt im Mannschaftshotel, immer wieder Skandälchen: Aber Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, hat Pierre-Emerick Aubameyang nach der anhaltenden öffentlichen Kritik in Schutz genommen. "Wir dürfen bei allen Ecken und Kanten - von mir aus auch Extravaganzen - eines nicht vergessen: dass Pierre-Emerick Aubameyang ein totaler Profi ist", sagte Watzke der "Welt".

Pierre-Emerick Aubameyang

Foto: ShotaOuchi / WITTERS

Es sei nie infrage gekommen, Aubameyangs Familie aus dem Quartier zu verweisen. "Sollen wir seinen Vater etwa wegschicken? Wir müssen auch einmal ein bisschen die Mentalitäten anderer Länder berücksichtigen", erklärte Watzke:

Laptop-Trainer: Hat Mehmet Scholl doch recht?

Hansi-Flick, Sport-Geschäftsführer bei 1899 Hoffenheim und ehemaliger DFB-Sportdirektor, sieht bei Mehmet Scholls Grundsatzkritik am deutschen Fußball einen wahren Kern. "Über die Art und Weise darf man sicher geteilter Meinung sein, aber was die sachliche Kritik an der Ausbildung betrifft, hat Mehmet in Teilen sicher recht", sagte Flick der "Süddeutschen Zeitung".

Das ARD-Duo Matthias Opdenhövel (l.) und Mehmet Scholl

Der Ex-Profi Scholl hatte vor Weihnachten die Generation der "Laptop-Trainer" ("Studenten!") und eine angeblich "weichgespülte Masse" in den Nachwuchszentren attackiert. Flick meinte: "Was Positionsspiel und Gruppendynamik anbelangt, wird in Deutschland hervorragend ausgebildet, aber was die Förderung der individuellen Fähigkeiten anbelangt, gibt es tatsächlich Luft nach oben."

