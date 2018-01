Leipzig siegt im Spitzenspiel und beendet zwei Serien

RB schlägt Schalke mit 3:1. Werder kommt nicht von der Stelle. In Hannover jubelt Füllkrug dreifach. VfB besiegt Hertha dank Gomez.

Berlin. Vize-Meister RB Leipzig hat zum Start in die Rückrunde den FC Schalke 04 vom zweiten Platz der Fußball-Bundesliga verdrängt. Die Sachsen setzten sich im Topspiel am Sonnabendabend mit 3:1 (1:0) durch. Beim Hamburger SV vergrößerten sich nach einem 0:1 (0:1) beim FC Augsburg die Abstiegssorgen, Werder Bremen gelang beim 1:1 (0:1) gegen 1899 Hoffenheim immerhin ein Punktgewinn. Hoffenheim und Eintracht Frankfurt, das sich 1:1 (1:0) vom SC Freiburg trennte, verpassten den Sprung in die Europapokal-Ränge. Der VfB Stuttgart gewann beim Comeback von Mario Gomez 1:0 (0:0) gegen Hertha BSC, Mainz 05 unterlag Hannover 96 trotz 2:0-Führung mit 2:3 (2:2).

Naby Keita (41. Minute), der eingewechselte Nationalstürmer Timo Werner (69.) und Bruma (71.) erzielten die Tore für Leipzig, das den ersten Sieg seit dem 25. November 2017 feierte. Für Schalke waren eine Elfmeter-Parade von Ralf Fährmann (37.) und ein Tor von Naldo (55.) zu wenig. Der Revierclub rutschte nach der ersten Niederlage nach zuvor 13 ungeschlagenen Pflichtspielen auf Rang drei ab und könnte am Sonntag wie auch RB von Borussia Dortmund überholt werden.

Gnabry leitet Treffer gegen Werder ein

Beim Bundesliga-Debüt von U21-Europameister Julian Pollersbeck im Tor blieb der HSV im fünften Bundesliga-Spiel in Serie ohne Sieg. Ja-Cheol Koo traf kurz vor der Pause (45.) für die Augsburger, die mit dem Sieg ihre Position im oberen Mittelfeld festigten.

Werder geriet durch einen Kopfballtreffer von Benjamin Hübner (39.) zunächst in Rückstand. Der Ex-Bremer Serge Gnabry hatte mit einem Eckstoß die Vorlage gegeben. Theodor Gebre Selassie gelang ebenfalls nach einer Ecke der Ausgleich (63.). Der Nordclub bleibt trotz des Punktgewinns 16., liegt aber nur noch einen Zähler hinter Mainz.

Bilder der HSV-Niederlage in Augsburg:

Ausdruck eines Kampfspiels: Die Hamburger Filip Kostic (v.l.) und Bobby Wood gegen Augsburgs Gouweleeuw Foto: Getty Images

Der Ersatz des erkälteten Fiete Arp hatte die erste Minichance des HSV Foto: Witters

Auch Mergim Mavraj bewies Köpfchen Foto: Witters

Auch Sejad Salihovic musste gegen Michael Gregoritsch ins Kopfballduell Foto: Imago/Jan Hübner

Für Augsburgs Martin Hinteregger endete eines der Luftduelle mit blutiger Nase Foto: Imago/Eibner



Der spätere Torschütze Ja-Cheol Koo gegen Gideon Jung im Kapmf um den Ball – auch in diesem Fall weit über dem Boden Foto: Witters

Mit dem Pausenpfiff erzielte der Koreaner dann die Führung – natürlich per Kopf Foto: Imago/Jan Hübner

Hamburgs neue Nummer eins Julian Pollersback war dabei ohne Chance Foto: Imago/Jan Hübner

Michael Gregoritsch war einer der ersten Gratulanten Foto: Imago/Jan Hübner

In der ersten Halbzeit wurde der Ex-HSVer von Dennis Diekmeier an einer Riesenchance gehindert Foto: Imago/Nordphoto



In der 75. Minute hätte Pollersbeck bei einem durch Gregoritsch abgefälschten Schus von Philipp Max beinahe das Nachsehen gehabt, der Pfosten rettete Foto: dpa

Christian Mathenia unterstützte seinen Nachfolger im Tor nach Kräften Foto: Witters

On Fire: Bobby Wood (l.) und André Hahn im Disput mit Manuel Gräfe Foto: Imago/Eibner

Auch Markus Gisdol war nicht immer einverstanden mit dem Schiedsrichter Foto: Imago/kolbert-press

Wiedersehensfreude – zumindest vor dem Anpfiff: Der Ex-Hamburger Gregoritsch (l.) und der degradierte HSV-Torhüter Christian Mathenia (r.) Foto: Imago/Eibner



Mathenia wurde von Julian Pollersbeck als Nummer eins abgelöst Foto: Imago/Eibner

Im Stadion waren neben Gregoritschs Vater Werner auch ganz spezielle Fans des Österreichers Foto: Imago/Nordphoto

Voller Zuversicht trotz personeller Engpässe: HSV-Sportchef Jens Todt vor dem Spiel in Augsburg Foto: Imago/Eibner

Auch die Einlaufkinder profitierten von der guten Laune des Managers Foto: Imago/Nordphoto

Etwas skeptischer blickte Heribert Bruchhagen drein Foto: Imago/Eibner



Markus Gisdol und seinen Kollegen aus dem Trainerteam stand die Anspannung derweil ins Gesicht geschrieben Foto: Witters

Dank eines Freundes auf der Tribüne hellte sich Gisdols Miene dann aber doch auf Foto: Imago/kolbert-press

Rückkehrer Gomez provoziert Siegtreffer

Nationalstürmer Gomez stand nach der Rückkehr zu seinem Heimatclub Stuttgart beim Rückrunden-Auftakt gegen die Berliner gleich in der Startelf - und war maßgeblich am 1:0-Siegtreffer beteiligt. Harthas Niklas Stark traf bedrängt vom Gomez ins eigene Tor (78.). Der VfB kletterte vorerst auf Rang zwölf, die Berliner sind nun Elfter.

Die abstiegsbedrohten Mainzer erwischten gegen den starken Aufsteiger Hannover 96 den besseren Start: Yoshinori Muto (26.) und Alexander Hack (31.) brachten die Gäste in Führung. Stürmer Niclas Füllkrug drehte die Partie mit einem Dreierpack (33./38./Foulelfmeter/75.). Der Mainzer Nigel de Jong verursachte bei seiner Bundesliga-Rückkehr nach fast zehn Jahren den Strafstoß zum 2:2-Ausgleich.

In Frankfurt verfehlten die Gastgeber durch ein 1:1 (1:0) gegen den SC Freiburg den möglichen Sprung in die Europapokal-Ränge. Torjäger Sebastien Haller hatte die Hessen in Führung geschossen (28.), Robin Koch gelang der Ausgleich (51.). Frankfurt rutschte damit auf Rang neun ab, Freiburg bleibt im unteren Tabellenmittelfeld.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.