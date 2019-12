FC Bayern hat Respekt, Hammerlos für Schalke, BVB zufrieden

Borussia Dortmund bekommt eine machbare Aufgabe zugelost. Bayer Leverkusen trifft auf Zlatan Ibrahimovic und Co. Der FC Bayern München trifft als Gruppensieger auf Mesut Özil und Co. Schalke braucht ein Wunder. Auch Eintracht Frankfurt bekommt ein Hammerlos in der Europa League. Hier geht’s zum Liveticker.



13.46 Uhr: Das war die Auslosung der Champions League und Europa League!

13.45 Uhr: „Ich traue uns eine Überraschung zu“, sagte Frankfurts Vorstandchef Heribert Bruchhagen nach der Auslosung: „Wenn wir alle gesund sind und wir uns in der Bundesliga weiter nach oben gearbeitet haben, dann gehen wir da völlig befreit rein.“

13.34 Uhr: Sollte die Eintracht weiterkommen, würden die Hessen im Achtelfinale entweder auf den FC Salzburg oder den SSC Neapel treffen. Die Italiener werden sich voraussichtlich durchsetzen - Frankfurt bekommt nichts geschenkt in der Europa League.

13.27 Uhr: Eintracht Frankfurt bekommt es in der Zwischenrunde mit dem FC Porto zu tun - ein hartes Los für die Hessen.

13.00 Uhr: Weiter geht es mit der Auslosung der Zwischenrunde der Europa League. In diesem Wettbewerb ist mit Eintracht Frankfurt nur noch eine deutsche Mannschaft vertreten.

12.54 Uhr: Auch Nationalspieler Julian Draxler freut sich auf die Spiele gegen Real Madrid. „Diese Paarung ist ein echtes Champions-League-Highlight. Es war schon immer mein Traum, einmal gegen Real Madrid und im Bernabeu zu spielen. Viel schwerer konnte es kaum für uns werden. Aber wir stellen uns der Aufgabe. Ich freue mich auf die beiden Spiele.“

12.52 Uhr: Nun gibt es auch die ersten Reaktionen aus Schalke - ein Person von Trainer Jens Keller: „Das ist ein tolles Los, auch für unsere Fans. Sich mit dem berühmtesten Fußballclub der Welt mit Spielern wie Cristiano Ronaldo, Iker Casillas oder Gareth Bale messen zu können: Darauf freuen wir uns riesig.“

12.45 Uhr: Völler stuft die Chancen aufs Weiterkommen als minimal ein. „Paris gehört sicherlich auch zum Favoritenkreis auf den Sieg in der Champions League. Der ganz große Favorit ist allerdings Bayern München, die für mich zurzeit die beste Mannschaft Europas sind.“

12.43 Uhr: Nun äußert sich auch Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler: „Die Aufgabe ist sehr interessant. Paris ist mit vielen Weltklassespielern bestückt - wir sind der klare Außenseiter. Die kleine Chance, die wir in beiden Spielen habe, wollen wir ergreifen. Wir werden uns im Heimspiel besser verkaufen als beim 0:5 gegen Manchester United.“

12.41 Uhr: Abschließend macht Rummenigge noch allen Fußball-Fans Hoffnung, die den deutschen Mannschaften in der Champions League die Daumen drücken. „Es sind sehr interessante Partien für die vier Deutschen und ich hoffe, dass dieses Quartett auch noch im Viertelfinale vertreten sein wird.“

12.40 Uhr: Bayerns Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge über die Auslosung: „Es ist ein hartes Los. Wir wissen, dass wir den Gegner respektvoll behandeln müssen und zwei hervorragende Spiele abliefern müssen. Ich hätte mir durchaus andere Gegner fürs Achtelfinale vorgestellt und hätte auch lieber gegen Zenit gespielt. Im letzten Jahr hatten wir große Probleme mit Arsenal.“

12.36 Uhr: Leverkusens Geschäftsführer Michael Schade freut sich über das Los im Achtelfinale und nennt die Franzosen ein Wunschgegner: „Paris ist eine absolute Spitzenmannschaft - vor allem dank Zlatan Ibrahimovic. Ich bin sehr gespannt, auf das Duell Ibrahimovic gegen Spahic. Die Fans dürfen sich auf einen absoluten Leckerbissen freuen. Wir sind allerdings der klare Außenseiter.“

12.30 Uhr: In Kürze lesen Sie hier auch erste Reaktionen aus dem Lager der Bayern, Schalker und Leverkusener.

12.25 Uhr: Die weite Anreise im Winter nach St. Petersburg sieht Watzke nicht als Problem. „Auch im letzten Jahr mussten wir im Achtelfinale in kalte Donezk. Insofern sehen wir dieses Los als gutes Omen.“

12.23 Uhr: Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über die Auslosung: „Wir sind ganz gut mit Zenit St. Petersburg bedient, wenn ich sehe, was da noch so für Mannschaften im Topf waren. Bayern hat mit Arsenal den Gegner gekriegt, den man eigentlich als Gruppenerster nicht bekommen will. Insofern dürfen wir uns nicht beklagen.“

12.21 Uhr: Damit ist auch klar: Der FC Bayern München trifft auf Arsenal London. Es ist die gleiche Paarung des Achtelfinals aus der letzten Saison. Damals gab der spätere Champions-League-Sieger einen 3:1-Auswärtssieg fast noch aus der Hand und mühte sich mit einer 0:2-Niederlage vor heimischem Publikum ins Viertelfinale.

12.20 Uhr: Borussia Dortmund bekommt es im Achtelfinale mit Zenit St. Petersburg zu tun! Das darf durchaus als Wunschlos bezeichnet werden.

12.19 Uhr: Hammerlos für Königsblau! Schalke trifft auf Real Madrid. Eine nahezu unlösbare Aufgabe. Überraschungen gibt es jedoch immer wieder im Fußball.

12.18 Uhr: Galatasaray Istanbul trifft auf den FC Chelsea.

12.17 Uhr: Es ist Paris St. Germain! Zlatan Ibrahimovic und Co. treffen auf Leverkusen. Eine schwere, aber lösbare Aufgabe für den Bundesliga-Zweiten.

12.17 Uhr: Die erste deutsche Mannschaft wurde gezogen. Und es ist Bayer Leverkusen. Auf wen trifft die Werkself?

12.16 Uhr: Dritte Paarung: AC Mailand gegen Atletico Madrid.

12.15 Uhr: Olympiakos Piräus gegen Manchester United lautet die zweite Achtelfinal-Paarung. Im Gegensatz zum ersten Los gibt es hierfür mit den Engländern einen klaren Favoriten.

12.14 Uhr: City bekommt den FC Barcelona zugelost. Die erste Paarung im Achtelfinale ist gleich ein Kracher!

12.13 Uhr: Manchester City!

12.13 Uhr: Es geht ran an die Loskugeln. Der erste Verein, der gezogen wird, ist...

12.07 Uhr: Der aktuelle Beitrag stellt die Fußball-Legende und den früheren Champions-League-Sieger Luis Figo vor. Der Portugiese wird die Auslosung durchführen.

20.04 Uhr: Die 16 Achtelfinalisten werden vorgestellt. Hier werden noch einmal die wichtigsten Tore, die die Qualifikation der jeweiligen Mannschaften möglich machte, gezeigt.

12.00 Uhr: Los geht‘s! Der Uefa-Generalsekretär Gianni Infantino begrüßt die anwesenden Gäste im Saal.

11.22 Uhr: Der ehemalige portugiesische Nationalspieler Luis Figo wird die Auslosung durchführen.

11.00 Uhr: In einer Stunde geht‘s los! Die Spannung steigt. Auf wen treffen die vier deutschen Vertreter im Achtelfinale?

10.54 Uhr: Glücklich wären die deutschen Vertreter über diese Lose: Bayern - Zenit St. Petersburg, Dortmund - Olympiakos Piräus, Leverkusen - Atlético Madrid, Schalke - Paris St. Germain.

10.51 Uhr: Die wohl härtesten Szenarien wären diese: Bayern - Arsenal, Dortmund - ManCity, Leverkusen - Barcelona, Schalke - Real Madrid.

10.45 Uhr: Guten Morgen aus Hamburg und herzlich willkommen zum Liveticker bei abendblatt.de.

Die Achtelfinal-Paarungen der Champions League im Überblick:

FC Bayern - Arsenal London

Dortmund - Zenit St. Petersburg

Schalke - Real Madrid

Leverkusen - Paris St. Germain

Manchester City - FC Barcelona

AC Mailand - Atlético Madrid

Galatasaray Istanbul - FC Chelsea

Olympiakos Piräus - Manchester United



Europa League:

Frankfurt - FC Porto

Vor der Auslosung: Acht Gruppenerste sowie acht Gruppenzweite haben sich für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Unter den 16 Teams befinden sich auch noch vier deutsche Vertreter - so viele Bundesligisten wie noch nie. Während der FC Bayern München und Borussia Dortmund als Gruppensieger auf leichte Gegner hoffen dürfen, droht dem FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen als Gruppenzweite ein Hammerlos. Deutsche Duelle sind hingegen ausgeschlossen. Die Regel der Uefa besagt, dass man weder auf eine Mannschaft aus seinem Verband noch auf ein Team aus seiner Vorrundengruppe treffen kann.

Die Gruppenzweiten haben in den Hinspielen am 11./12. sowie 18./19. Februar Heimrecht, die Gruppensieger in den Rückspielen am 11./12. sowie 18./19. März.

Für die vier deutschen Achtelfinalisten ergeben sich folgende mögliche Gegner:

Bayern München: FC Arsenal, Galatasaray Istanbul, AC Mailand, Olympiakos Piräus, Zenit St. Petersburg

Borussia Dortmund: Manchester City, Galatasaray Istanbul, AC Mailand, Olympiakos Piräus, Zenit St. Petersburg

Bayer Leverkusen: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, FC Chelsea, Paris St. Germain

Schalke 04: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester United, Paris St. Germain