Hamburg. Kristallklares Wasser, weiße Sandstrände, Sonne satt: Auf welchen Karibik-Kreuzfahrten es 2024 noch freie Plätze gibt, lesen Sie hier.

Endlose weiße Sandstrände, türkisfarbenes Wasser, Palmen, die sanft im warmen Wind wiegen: Wer träumt nicht davon, einmal im Leben an einen Ort zu reisen, der so schön ist, dass er direkt aus einem Postkartenmotiv entsprungen sein könnte?

Eine Karibik-Kreuzfahrt bietet das Beste aus beiden Welten – Komfort, Luxus und abenteuerliche Ausflüge in einer atemberaubenden tropischen Umgebung. Schnorcheln in bunten Korallenriffen, eine Wanderung durch den dichten Dschungel oder eine aufregende Jeep-Safari – die Möglichkeiten in der Karibik sind endlos und bieten für jeden Geschmack etwas.

Sie möchten nicht nur träumen, sondern am liebsten noch in diesem Jahr aufs weite Meer los schippern? Kein Problem! Wir haben für Sie eine Liste der schönsten Karibik-Kreuzfahrtenreisen zusammengestellt, die noch in diesem Jahr angetreten werden können.

Karibik-Kreuzfahrt mit TUI Cruises: 35 Nächte durch die Karibik

Mit der „Mein Schiff 3“ geht es von Bremerhaven Richtung Karibik. Nach dem Ablegen ab Bremerhaven können die Passagiere entschleunigte Seetage an Bord während der Überfahrten genießen. Ob Badestrände und Wasserfälle auf Martinique oder wilde Zuckerrohrfelder auf der Insel St. Kitts – dank der zahlreichen Hafenanläufe haben Urlauber auf der langen Reise die Möglichkeit, eine Vielfalt an Inseln und Kulturen zu erkunden.

Mein Schiff 3 von Tui. © TUI Cruises GmbH | Carolin Otersen

Zeitraum: 27.10.2024 bis 01.12.2024

27.10.2024 bis 01.12.2024 Nächte: 35

35 Abfahrtshafen: Bremerhaven

Bremerhaven Route: Bremerhaven – Madeira – St. Kitts – Tortola – La Romana – St. Maarten – Antigua – Guadeloupe – Martinique – Barbados – Gran Canaria – Bremerhaven

Bremerhaven – Madeira – St. Kitts – Tortola – La Romana – St. Maarten – Antigua – Guadeloupe – Martinique – Barbados – Gran Canaria – Bremerhaven Preis: Innenkabine ab 3.999 Euro pro Person*

Innenkabine ab 3.999 Euro pro Person* Reederei: TUI Cruises

TUI Cruises Kreuzfahrtschiff:Mein Schiff 3

14 Nächte – Karibische Inseln ab La Romana

Die Karibik ist ein wahrer Schatzkasten der Vielfalt. Von den historischen, farbenfrohen Gebäuden und engen Gassen von St. Kitts bis zu den pulsierenden Märkten von St. Lucia gibt es auf jeder Insel etwas Neues zu entdecken. Ein Highlight auf der 14-tägigen Kreuzfahrt: Ein Besuch auf dem Mont Pelée auf Martinique. Dieser imposante Vulkan ist das Wahrzeichen und bietet einer Panoramaaussicht über die gesamte Insel.

Mein Schiff 2 von Tui. © TUI Cruises GmbH | INFECTED

Zeitraum: 01.11.2024 bis 15.11.2024

01.11.2024 bis 15.11.2024 Tage: 14

14 Abfahrtshafen: La Romana

La Romana Route: La Romana – Martinique – Barbados – St. Vincent – Grenada – St. Lucia – Roseau – Antigua – St. Maarten – St. Kitts – La Romana

La Romana – Martinique – Barbados – St. Vincent – Grenada – St. Lucia – Roseau – Antigua – St. Maarten – St. Kitts – La Romana Preis: Innenkabine ab 3.179 Euro pro Person (inkl. Flug)*

Innenkabine ab 3.179 Euro pro Person (inkl. Flug)* Reederei: TUI Cruises

TUI Cruises Kreuzfahrtschiff:Mein Schiff 2

Karibik-Kreuzfahrt: Von Kiel in die Dominikanische Republik mit der AIDA

Die AIDAbella legt vom Hafen der größten Stadt Schleswig-Holsteins ab, um über Spanien und Portugal in die Karibik zu schippern. Von üppigen Regenwäldern über malerische Strände bis hin zu imposanten Vulkanen – auf dieser Kreuzfahrt gibt es eine Fülle von Naturschätzen zu entdecken. Es werden insgesamt neun Seetage eingeplant, vom Zielort La Romana (Dominikanische Republik) geht es via Flug zurück nach Deutschland.

Mit der AIDAbella geht es in die Dominikanische Republik. © AIDA Cruises | AIDA Cruises

Zeitraum: 27.10.2024 bis 16.11.2024

27.10.2024 bis 16.11.2024 Nächte: 20

20 Abfahrtshafen: Kiel

Kiel Route: Kiel – Göteborg – Dover – Isle of Portland – La Coruña (Spanien) – Leixoes/Porto (Portugal) – Lissabon (Portugal) – Guadeloupe – St. Kitts and Nevis – Britische Jungferninseln – Isla Catalina (Dominikanische Republik) – La Romana, Dominikanische Republik

Kiel – Göteborg – Dover – Isle of Portland – La Coruña (Spanien) – Leixoes/Porto (Portugal) – Lissabon (Portugal) – Guadeloupe – St. Kitts and Nevis – Britische Jungferninseln – Isla Catalina (Dominikanische Republik) – La Romana, Dominikanische Republik Preis: Innenkabine ab 4.060 Euro pro Person (inklusive Flug)*

Innenkabine ab 4.060 Euro pro Person (inklusive Flug)* Reederei: AIDA Cruises

AIDA Cruises Kreuzfahrtschiff: AIDAbella

Karibik-Kreuzfahrt: Von Kiel in die Dominikanische Republik 2

An Bord des Kreuzfahrtschiffs AIDAluna mit Kurs Richtung Karibik können sich Reisende nicht nur auf Seetagen mit allem Komfort und Service verwöhnen lassen. Köstliche Rumcocktails in geselliger Runde und mit einem traumhaften Ausblick auf den Inseln Antigua und Tortola schlürfen oder die üppigen Regenwälder in La Romana erkunden: Auf den verschiedenen Inseln der Karibik warten aufregende und vielseitige Landausflüge, kulinarische Highlights und Abenteuer.

Das Kreuzfahrtschiff AIDAluna in der Karibik. © AIDA Cruises | AIDA Cruises

Zeitraum: 04.11.2024 bis 23.11.2024

04.11.2024 bis 23.11.2024 Tage: 19

19 Abfahrtshafen: Kiel

Kiel Route: Kiel – Göteborg – London/Dover – A Coruña – Ponta Delgada – Antigua – St. Maarten – Tortola – Samaná – La Romana

Kiel – Göteborg – London/Dover – A Coruña – Ponta Delgada – Antigua – St. Maarten – Tortola – Samaná – La Romana Preis: Innenkabine ab 4.160 Euro pro Person (inkl. Flug)*

Innenkabine ab 4.160 Euro pro Person (inkl. Flug)* Reederei: AIDA Cruises

AIDA Cruises Kreuzfahrtschiff: AIDAluna

Karibik-Kreuzfahrt: Insel-Hopping ab Barbados

Wer von schneeweiße Palmenstränden vor türkisblauem Meer träumt, startet am besten auf Barbados – der Perle der Karibik. Für Taucher und Schnorchler ist die Unterwasserwelt mit ihren farbenfrohen Riffen in St. Lucia wahres Paradies. La Romana ist nicht nur das künstlerische Zentrum der Karibik, sondern beheimatet – genau wie Curaçao – auch einige der schönsten Strände der Welt. Die Kreuzfahrt mit der AIDAperla beinhaltet drei Seetage.

Außenansicht der AIDAperla. © AIDA Cruises | AIDA Cruises

Zeitraum: 28.11.2024 bis 12.12.2024

28.11.2024 bis 12.12.2024 Tage: 14

14 Abfahrtshafen: Barbados

Barbados Route: Barbados – Kingstown – St. Lucia – Roseau – Antigua – Basseterre – La Romana – Aruba – Curaçao – Grenada – Barbados

Barbados – Kingstown – St. Lucia – Roseau – Antigua – Basseterre – La Romana – Aruba – Curaçao – Grenada – Barbados Preis: Innenkabine ab 5.020 Euro pro Person (inkl. Flug)*

Innenkabine ab 5.020 Euro pro Person (inkl. Flug)* Reederei: AIDA Cruises

AIDA Cruises Kreuzfahrtschiff: AIDAperla

Karibik-Kreuzfahrt: Von New York City auf die Bahamas MSC Cruises

Die Bahamas umfassen 700 Inseln – von diesen sind jedoch nur 30 bewohnt. Eine davon, die mit der MSC Meraviglia angesteuert wird: Nassau, gesäumt von einigen der schönsten Strände der Welt, zudem reich an (Piraten-)Geschichte und Kultur. Und auch das Marinereservat Ocean Cay ist ein Stück unberührtes Paradies, das mit schimmernden Lagunen bis hin zu üppigen Mangrovenwäldern beeindruckt. Eine Privatinsel, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat. Hier kann man einiges über den Schutz der Ozeane und die Erhaltung der Korallenriffe lernen.

Zeitraum: 02.06.2024 bis 09.06.2024

02.06.2024 bis 09.06.2024 Nächte: 7

7 Abfahrtshafen: New York City (USA)

New York City (USA) Route: New York City – Port Canaveral – Nassau (Bahamas) – Ocean Cay (Bahamas) – New York City

New York City – Port Canaveral – Nassau (Bahamas) – Ocean Cay (Bahamas) – New York City Preis: Innenkabine ab 1.419 Euro pro Person (inkl. Flug + Hotelnacht)*

Innenkabine ab 1.419 Euro pro Person (inkl. Flug + Hotelnacht)* Reederei: MSC Cruises

MSC Cruises Kreuzfahrtschiff: MSC Meraviglia

Karibik-Kreuzfahrt mit der Carnival Cruise Line: Von Tampa in die westliche Karibik

Wer einen USA-Trip mit einer Karibik-Reise verbinden möchte, für den ist diese 5-tägige Kreuzfahrt mit Carnival Cruise Line genau das Richtige. Unterwasserliebhaber kommen auf Cozumel, der funkelnden Perle der mexikanischen Karibik, voll auf ihre Kosten. Mit seiner unglaublichen Artenvielfalt bietet die Insel einige der besten Tauch- und Schnorchelplätze der Welt. Die Insel ist zudem auch reich an kulturellen Schätzen, insbesondere an Maya-Ruinen.

Zeitraum: 29.08.2024–02.09.2024

29.08.2024–02.09.2024 Tage: 5

5 Abfahrtshafen: Tampa (USA)

Tampa (USA) Route: Tampa – Cozumel – Tampa

Tampa – Cozumel – Tampa Preis: Innenkabine ab 406 Euro pro Person (ohne Flug)*

Innenkabine ab 406 Euro pro Person (ohne Flug)* Reederei: Carnival Cruise Line

Carnival Cruise Line Kreuzfahrtschiff: Paradise

Royal Caribbean: Von Miami in die Karibik mit dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt

Dieses Schiff sprengt alle bereits bekannten Dimensionen: Die Icon of the Seas, die erst am 27. Januar 2024 offiziell Premiere feierte, beeindruckt mit einem Unterhaltungsprogramm der Extra-Klasse. Freifall-Rutschen, Wasserfall oder Eislaufbahn – hier wird es auf Seetagen garantiert nicht langweilig. Tipp: Auf Costa Maya kann man wunderbar in die faszinierende Geschichte der Maya-Kultur eintauchen, indem man den nahegelegenen Ruinen von Chacchoben einen Besuch abstattet.

Sieben Pools, sechs spektakuläre Wasserrutschen, Surf-Simulator: Die "Icon of the Seas" gilt als größter schwimmender Freizeitpark der Welt. © Royal Caribbean | Royal Caribbean

Zeitraum: 11.05.2024 bis 18.05.2024

11.05.2024 bis 18.05.2024 Tage: 7

7 Abfahrtshafen: Miami

Miami Route: Miami – Roatan (Honduras) – Costa Maya (Mexico) – Cozumel (Mexico) – Coco Cay (Bahamas) – Miami

Miami – Roatan (Honduras) – Costa Maya (Mexico) – Cozumel (Mexico) – Coco Cay (Bahamas) – Miami Preis: Innenkabine ab 2.078 Euro pro Person (ohne Flug)

Innenkabine ab 2.078 Euro pro Person (ohne Flug) Reederei: Royal Caribbean

Royal Caribbean Kreuzfahrtschiff: Icon of the Seas

Costa Kreuzfahrten

Karibik-Kreuzfahrt: Positionierungsfahrt von Barcelona bis La Romana

Positionierungsfahrten sind Kreuzfahrten, die stattfinden, wenn ein Kreuzfahrtschiff von einem Gebiet zum anderen verlegt wird, um eine neue Route oder Saison zu beginnen. Auf der Kreuzfahrt von Barcelona nach La Romana mit Costa gibt es viel zu entdecken. Highlight: Road Town, die charmante Hauptstadt der Britischen Jungferninseln, ist ein wahres Juwel der Karibik. Tipp: Ein Besuch des „Craft Alive Village“ – ein farbenfroher Markt, der eine Vielzahl von handgefertigten Souvenirs, Kunsthandwerk und lokalen Produkten bietet.

Zeitraum: 07.12.2024 bis 22.12.2024

07.12.2024 bis 22.12.2024 Tage: 16

16 Abfahrtshafen: Barcelona

Barcelona Route: Barcelona – Cadíz – Bridgetown – Santa Cruz (Teneriffa) – Barbados – Pointe-a-Pitre (Frankreich) – Basseterre – Road Town – La Romana

Barcelona – Cadíz – Bridgetown – Santa Cruz (Teneriffa) – Barbados – Pointe-a-Pitre (Frankreich) – Basseterre – Road Town – La Romana Preis: Innenkabine ab 712 Euro pro Person (ohne Flug)*

Innenkabine ab 712 Euro pro Person (ohne Flug)* Reederei: Costa Kreuzfahrten

Costa Kreuzfahrten Kreuzfahrtschiff: Costa Fascinosa

