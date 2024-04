Hamburg. Einmal gemeinsam mit dem Lieblingspromi über das weite Meer schippern: Themenkreuzfahrten mit Star-Aufgebot sind beliebter denn je.

Themenreisen liegen im Trend: Immer mehr Reedereien locken Urlauber nicht nur mit einer Kreuzfahrt, sondern auch mit dem nötigen Promi-Flair

Von Motsi Mabusi über Sido bis Andrea Berg: Für jeden Geschmack ist bei den Kreuzfahrt-Angeboten etwas dabei

Einmal im Urlaub einen Promi treffen? Ein Wunsch, den sich Kreuzfahrt-Reisende ganz einfach selbst erfüllen können. Auch in diesem Jahr bieten verschiedene Reedereien wieder Themenreisen an, auf denen Gäste an Bord des Schiffes ihren Stars ganz nah kommen können. Wir verraten, welche berühmte Persönlichkeit auf welchem Schiff unterwegs ist.

Kreuzfahrt mit Gerit & Anja Kling, Gaby Hauptmann: Mein Schiff Lesereise

TUI Cruises lockt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Urlauber mit einem überzeugenden Gastkünstler-Programm. Ende April wird die „Mein Schiff 3“ ihre erste Lesereise mit prominenten Autoren starten – eine Neuheit in der Liste der Themen- und Eventkreuzfahrten. Die Schauspielerinnen und Schwestern Gerit („Notruf Hafenkante“) und Anja („Das Quartett“) Kling lesen aus ihrem Buch und sorgen für beste Unterhaltung an Bord. Aber auch Roman-Liebhaber und Krimifans kommen auf ihre Kosten. Ebenfalls mit dabei: Bestsellerautorin Gaby Hauptmann, Kriminalautorin Svea Jensen, die Romanautorinnen Sontje Beermann und Katie McLane, Kriminalautorin Sabine Weiß und Historiker Dr. Karsten Eichner. Auch Autogrammstunden stehen auf dem Plan.

Ziel: Großbritannien mit Orkney-Inseln

Großbritannien mit Orkney-Inseln Reisezeitraum: 30.04. bis 10.05.2024

30.04. bis 10.05.2024 Anzahl der Nächte: 10

10 Kreuzfahrtschiff: Mein Schiff 3

Mein Schiff 3 Route: Bremerhaven – Invergordon – Kirkwall – Greenock – Belfast – Southampton – Bremerhaven

Bremerhaven – Invergordon – Kirkwall – Greenock – Belfast – Southampton – Bremerhaven Preis: Balkonkabine ab 2.649 Euro pro Person

Balkonkabine ab 2.649 Euro pro Person Reise bei TUI Cruises ansehen*

Kreuzfahrt mit Sido, Gentleman & Co. : FESTIVAL Cruise

Vier Tage Festival feiern an Bord: Das ist im Mai 2024 erstmals auf der „AIDAprima“ möglich. Auf dem Special-Event, powered by „GLÜCKSGEFÜHLE Festival“, können die Gäste zu Hip Hop, Pop, Schlager und EDM Party machen und ihre Lieblingsstars hautnah erleben. Das Line-Up: Sido, Culcha Candela, Gentleman, Loona, der Berliner DJ Alle Farben, Stefanie Heinzmann, DJ David Puentez, das Produzenten-Duo HBz, EMD-Duo Vize, Popsänger Kamrad, Sänger Kayef, Partyschlager-Star Julian Sommer, DJ Stylewarz, Silly Walks Discotheque, Nia und die Eastbeatbrothers. Mit Kabinen-TV (Acts werden live übertragen) lässt sich die Afterparty mit Freunden auch ganz einfach in die gebuchte Kabine verlegen.

Ziel: Kopenhagen (Dänemark)

Kopenhagen (Dänemark) Reisezeitraum: 07.05. bis 11.05.2024

07.05. bis 11.05.2024 Anzahl der Nächte: 3

3 Kreuzfahrtschiff: AIDAprima

AIDAprima Route: Hamburg –Seetag – Kopenhagen – Seetag – Hamburg

Hamburg –Seetag – Kopenhagen – Seetag – Hamburg Preis: Innenkabine ab 1.599 Euro (1 Person, ab 1.840 Euro für zwei Personen)

Innenkabine ab 1.599 Euro (1 Person, ab 1.840 Euro für zwei Personen) Reise bei AIDA ansehen*

Kreuzfahrt buchen mit TheBossHoss, Knorkator & Co.: Wildcat Tattoo Cruise

The BossHoss spielen auf der Nordseekreuzfahrt „Wildcat Tattoo Cruise“ von TUI Cruises. © Tui Cruises | Pascal Bünning

Ein Urlaubserlebnis für die Ewigkeit: Liebhaber permanenter Körperkunst können sich auch in diesem Jahr auf hoher See tätowieren lassen. Möglich macht die außergewöhnliche Eventreise TUI Cruises. Auf der „Mein Schiff 4” wird für sechs Tage Europas erste schwimmende Tattoo-Convention stattfinden. Wer schon lange hinter einem Termin bei einem der geladenen Star-Tätowierer wartet, kann sich auf dieser Reise endlich sein Wunschmotiv stechen lassen. Und auch für passende Live-Musik ist an Bord gesorgt: Bands wie The BossHoss, Grey Daze, Stick To Your Guns, Sick of It all und Knorkator erobern die Poolbühne des Kreuzfahrtschiffes.

Ziel: Kurzreise mit Dover

Kurzreise mit Dover Reisezeitraum: 06.05. bis 11.05.2024

06.05. bis 11.05.2024 Anzahl der Nächte: 5

5 Kreuzfahrtschiff: Mein Schiff 4

Mein Schiff 4 Route: Bremerhaven – Rotterdam – Dover – Bremerhaven

Bremerhaven – Rotterdam – Dover – Bremerhaven Preis: Innenkabine ab 979 Euro pro Person

Innenkabine ab 979 Euro pro Person Reise bei TUI Cruises ansehen*

Andrea Kathrin Loewig, Walter Plathe & Co.: TV-Ärzte an Bord

Andrea Kathrin Loewig spielt bei „In aller Freundschaft“ die Rolle der Kathrin Globisch © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernick | MDR

Wer seinen Lieblingsserienstars ganz nah kommen möchte, ist hier richtig. TV-Ärzte wie Andrea Kathrin Loewig („In aller Freundschaft“), Cheryl Shepard („In aller Freundschaft“), Philipp Danne („In aller Freundschaft“), Walter Plathe („Der Landarzt“) und Joe Bausch („Kölner Tatort“) stellen ihr schauspielerisches Talent Themenreise „TV-Ärzte an Bord“ von TUI Cruises unter Beweis – aber nicht wie gewohnt auf dem Bildschirm, sondern auf hoher See. Neben den Soloprogrammen (Lesungen, Lieder und Liebesgeschichten) sind auch Gesprächsrunden und Autogrammstunden an Bord des Schiffes geplant.

Ziel: Norwegen mit Nordkap & Flam

Norwegen mit Nordkap & Flam Reisezeitraum: 30.05. bis 10.06.2024

30.05. bis 10.06.2024 Anzahl der Nächte: 11

11 Kreuzfahrtschiff: Mein Schiff 4

Mein Schiff 4 Route: Bremerhaven – Flam – Nordfjordeid – Ålesund – Tromsø – Honningsvåg – Ålesund – Bremerhaven

Bremerhaven – Flam – Nordfjordeid – Ålesund – Tromsø – Honningsvåg – Ålesund – Bremerhaven Preis: Innenkabine ab 2.199 Euro pro Person

Innenkabine ab 2.199 Euro pro Person Reise bei TUI Cruises ansehen*

Motsi Mabuse, Renata Lusin & Co.: AIDA tanzt

„Let‘s Dance“-Fans kommen bei diesem AIDA Special auf ihre Kosten: Wer gemeinsam mit den RTL-Profitänzern Tanzen lernen oder seine vorhandenen Skills auffrischen möchte, kann dies mit einem Besuch in Norwegens Fjorde verknüpfen. Ein Tanzworkshop mit TV-Jurorin Motsi Mabuse, Grundschritte mit dem Traumpaar Renata und Valentin Lusin lernen – auf dieser Kreuzfahrtreise dreht sich alles um Rhythmusgefühl auf dem Tanzparkett. Ebenfalls mit an Bord: Die amtierenden Weltmeister Patricija & Alexandru Ionel, die „Let‘s Dance“-Profi-Challenge-Gewinner Zsolt Sándor Cseke & Malika Dzumaev und Mariia Maksina, die im vergangenen Jahr Premiere in der TV-Show feierte.

Ziel: Norwegens Fjorde

Norwegens Fjorde Reisezeitraum: 15.06 bis 22.06.2024

15.06 bis 22.06.2024 Anzahl der Nächte: 7

7 Kreuzfahrtschiff: AIDAdiva

AIDAdiva Route: Warnemünde – Eidfjord – Vik – Måløy – Bergen – Warnemünde

Warnemünde – Eidfjord – Vik – Måløy – Bergen – Warnemünde Preis: Innenkabine ab 2.312 Euro pro Person (ab 2.720 Euro für zwei Personen)

Innenkabine ab 2.312 Euro pro Person (ab 2.720 Euro für zwei Personen) Reise bei AIDA ansehen*

Mein Schiff meets Andrea Berg & Friends

Ein Schlagerstar feiert Kreuzfahrt-Premiere: Andrea Berg gibt erstmalig auf hoher See Live-Konzerte. Die Schlagerkönigin verwandelt gemeinsam mit Stereoact feat. Lena Marie Engel, Georg Stengel und Pia-Sophie die Nordsee in ein Musikmeer und gibt auf der „Mein Schiff 7“ ihre Hits zum Besten. Während der Reise werden gleich drei Live-Konzerte der Sängerin stattfinden.

Ziel: Orkney-Inseln

Orkney-Inseln Reisezeitraum: 27.09. bis 02.10.2024

27.09. bis 02.10.2024 Anzahl der Nächte: 5

5 Kreuzfahrtschiff: Mein Schiff 7

Mein Schiff 7 Route: Hamburg – Invergordon – Orkney-Inseln – Hamburg

Hamburg – Invergordon – Orkney-Inseln – Hamburg Preis: Innenkabine ab 1.249 Euro pro Person

Innenkabine ab 1.249 Euro pro Person Reise bei TUI Cruises ansehen*

Maite Kelly, Ross Anthony & Co.: Stars del Mar 2025

Den Konzertbesuch mit dem Urlaub verbinden? Auf dem viertägigen Kreuzfahrtevent „Stars del Mar“ ist genau das im nächsten Jahr wieder möglich. Das Event geht 2025 bereits in die siebte Runde. Dieses Mal mit an Bord des Schiffes : Ross Antony, der erneut durch das abwechslungsreiche Tagesprogramm führen wird, Maite Kelly, Otto& die Friesenjungs und die Hermes House Band, die mittlerweile zu einer Art „Hausband“ von „Stars del Mar“ geworden ist.

Ziel: Aarhus (Dänemark)

Aarhus (Dänemark) Reisezeitraum: 22.05.2025 bis 25.05.2025

22.05.2025 bis 25.05.2025 Anzahl der Nächte: 3

3 Kreuzfahrtschiff: Mein Schiff 7

Mein Schiff 7 Route: Kiel – Aarhus – Seetag – Kiel

Kiel – Aarhus – Seetag – Kiel Preis: Innenkabine ab 829 Euro pro Person

