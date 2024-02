Hamburg. Ist eine Kreuzfahrt für Kinder geeignet? Ein Reiseblogger verrät, was einen rundum gelungenen Familienurlaub auf hoher See ausmacht.

Mit der Familie auf Kreuzfahrt – eine Urlaubsoption, die immer mehr Reisende bevorzugen. Wolfgang Schulz ist Experte für Kreuzfahrten in der Reiseblogger-Szene. Als Familienvater von fünf Kindern sind Kreuzfahrten für ihn die schönste Möglichkeit, Meer und ferne Länder zu genießen. Welche Routen für Kinder geeignet sind, welche Kabinen sich für Familien perfekt eignen und wie man an Bord Geld spart, erzählt der Kreuzfahrt-Spezialist im Interview mit dem Hamburger Abendblatt.

Reiseexperte: „Die Standards auf Kreuzfahrten sind sehr hoch“

Warum sind Kreuzfahrten für Sie mit fünf Kindern die schönste Möglichkeit Urlaub zu genießen?

Reiseblogger Wolfgang Schulz: Wir haben früher mit den Kindern auch anderen Urlaub gemacht, zum Beispiel im Ferienhaus oder im Kinderhotel. Dabei sind die Möglichkeiten vor Ort oft aber begrenzt, es gibt zumeist in der erreichbaren Umgebung nur eine begrenzte Zahl von Zielen, die auch für die Kinder interessant sind. Bei einer Kreuzfahrt ist es ganz anders, denn das Schiff fährt ja von einem Ort zum nächsten. Und mit ein bisschen Vorbereitung kann das sehr abwechslungsreich sein. Je nach Alter können es die Ruinen von Pompeji sein, der Vogelpark auf Teneriffa, ein Wasserpark oder auch nur ein Spielplatz in der Nähe des Liegeplatzes. Zudem gibt es keine negativen Überraschungen mit Hotelstandards vor Ort. Mit dem Kreuzfahrtschiff hat man sein Hotel dabei und die Standards sind zumindest bei den großen Reedereien sehr hoch.

Welche Routen können Sie für Familien empfehlen? Von welchen würden Sie eher abraten?

Die norwegischen Fjorde sind für Erwachsene sicher eindrucksvoll, bieten für Kinder aber kaum Angebote. Da bieten sich eher die europäischen Metropolen an, die kanarischen Strände oder die Mittelmeerrunde.

Kreuzfahrten sind nach wie vor eine der sichersten Optionen für Familien, Urlaub zu machen. © MNStudio - stock.adobe.com | Irina Belcikova

Es gibt Eltern, die bei einer Kreuzfahrt um die Sicherheit ihrer Kinder fürchten. Wie sicher haben Sie sich auf Ihren Reisen gefühlt?

Sehr sicher. Natürlich kann man kleinere Kinder nicht allein über Bord laufen lassen. Da ist der Pool aber sicherlich genauso gefährlich wie das Meer. Aber die Kinder im Kids-Club abzugeben, hat uns nie Sorgen bereitet. Zum einen war die Anzahl der betreuenden Mitarbeiter immer hoch, zum anderen konnten die Kinder den Kids-Club nicht einfach verlassen, sondern nur, wenn ein Elternteil sie abholt.

Kreuzfahrt: Die Wahl der Kabine als Familie

Welche Kabine und Lage an Bord würden Sie größeren Familien empfehlen?

Meist passen maximal vier Leute in eine Kabine. Deshalb lohnt es sich für größere Familien zwei Kabinen zu nehmen. Die kleineren Kinder bleiben bei den Eltern. Auf manchen Schiffen gibt es die mit Zwischentür. Leider sind die Kosten meistens höher, wenn man bestimmte Kabinen nebeneinander buchen möchte. Unsere Kinder fanden es schön, sich in einer Vierer-Kabine ohne Eltern einrichten zu können. Das geht natürlich dann nicht in einer Balkonkabine. Trotzdem fühlten wir uns das erste Mal auch unsicher, die Kinder allein in einer Kabine uns gegenüber zu lassen. Wir waren aber immer telefonisch erreichbar und letztendlich war es kein Problem. Wenn möglich, sollte die Kabine in der Mitte des Schiffs liegen. Dort ist am wenigsten Seegang zu spüren und erleichtert den Kindern (und Eltern) die Eingewöhnung.

Wer für sich und seine Familie die perfekte Kabine buchen möchte, sollte sich vorher mit dem Deckplan des Kreuzfahrtschiffes befassen. © Grigory Bruev | stock.adobe.com

Was sollte man als Familie unbedingt einpacken, um für eine Kreuzfahrt bestens ausgerüstet zu sein?

So viel anders als beim Hotelurlaub ist das gar nicht. Nur, dass es keinen Supermarkt in der Nähe gibt und die Bordshops nicht unbedingt günstig sind. Für uns waren genug Spiele wichtig. Es gibt zwar an Bord die Möglichkeit Spiele zu leihen, das Angebot ist aber oft begrenzt. Und unbedingt die Lieblings-Süßigkeiten der Kinder einpacken. Ausgerechnet die gibt es nämlich meist an Bord nicht.

Kreuzfahrt: So vermeiden Sie Stresssituationen im Urlaub

Was darf ich als Familie mit an Bord nehmen, um Geld zu sparen? Haben Sie Tipps?

Je nach Reederei ist Essen und Trinken komplett oder zumindest in den Restaurants inklusive. Deshalb wird davon nichts benötigt. Die großen Schiffe, zum Beispiel die AIDA-Flotte, haben zudem ein Baby-Bistro mit Babynahrung.

Es werden auch attraktive Familien-Ausflüge angeboten, die sich die Reedereien aber auch gut bezahlen lassen. Am meisten Geld sparen kann man deshalb mit einer guten Reisevorbereitung mit vielen Ausflügen auf eigene Faust, mit Mietwagen oder mit externen Anbietern.

Welche Kreuzfahrt-Fehler haben Sie als Familie gemacht? Und was sind Ihre Learnings und Erkenntnisse?

Hierzu gibt es zwar unterschiedliche Meinungen, aber wir würden mit kleinen Kindern keine weiten Flugreisen machen. Das macht aus unserer Sicht erst Sinn, wenn die Kinder verstehen können, was da passiert. Nichts stresst Eltern und Kinder so, wie unglückliche Kinder auf einem Langstreckenflug.

Und bei eigenen Ausflügen sollte man unbedingt früh genug zurückkommen und Verzögerungen einplanen, damit es keinen Stress gibt. Wir standen mal mit Kindern vor einer geöffneten Klappbrücke in Zeebrügge, das Schiff war schon in Sichtweite. Die Zeit verstrich und wir haben es erst im allerletzten Moment geschafft, noch an Bord zu kommen. Das Schiff wartet leider nicht!