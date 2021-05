Disneyland Paris öffnet im Juni wieder für Besucher

Nicht nur hierzulande stehen die Zeichen auf Öffnung. Auch in Frankreich soll bald wieder vieles möglich sein. So können sich Gäste etwa auf einen Besuch im Disneyland Paris freuen.

Europas meistbesuchter Freizeitpark will vier Monate nach seiner coronabedingten Schließung wieder teilweise für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Große Attraktion in Frankreich

Paris. Der Freizeitpark Disneyland Paris will nach monatelanger coronabedingter Schließung ab dem 17. Juni wieder für Besucher öffnen. Es werde eine begrenze Zahl von Tickets geben, die über ein Online-Reservierungssystem verfügbar seien, teilte der Betreibermit. Es würden Gesundheits- und Abstandsmaßnahmen gelten. Alle Gäste ab sechs Jahren müssten zum Beispiel eine Maske tragen.

Der Park in Marne-la-Vallée bei Paris musste im vergangenen Herbst wegen der Covid-19-Pandemie erneut schließen. Er ist nach eigenen Angaben eine der größten Tourismus-Attraktionen in ganz Europa. Der Park verzeichnete 2019 dem Tourismusverband der Hauptstadtregion zufolge rund 15 Millionen Besucher. In Frankreich dürfen ab dem 19. Mai die Außenbereiche der Restaurants sowie Geschäfte und Kultureinrichtungen wieder öffnen. Für Juni sind dann weitere Öffnungsschritte geplant.

( dpa )